Hoffenheim und SV Werder eröffnen Spieltag – alle Infos zur Live-Übertragung

Von: Nils Wollenschläger

Die TSG Hoffenheim empfängt den SV Werder Bremen. © Uwe Anspach/dpa

Am Freitagabend (7. Oktober) empfängt die TSG Hoffenheim den SV Werder Bremen. Lesen Sie hier, wie Sie das Bundesliga-Spiel live verfolgen können:

Die TSG Hoffenheim und der SV Werder Bremen eröffnen am Freitag (7. Oktober) den neunten Bundesliga-Spieltag. Beide Teams haben einen ordentlichen Start in die Saison hingelegt und wollen nun nachlegen.

TSG Hoffenheim gegen SV Werder Bremen – alle Infos zur Live-Übertragung finden Sie bei HEIDELBERG24.

Anstoß in der PreZero Arena in Sinsheim ist am Freitag um 20:30 Uhr. (nwo)