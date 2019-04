Ist der FC Bayern an Schalke-Keeper Nübel dran? Das sagt Niko Kovac

Schnappt sich der FC Bayern München Torwart-Talent Alexander Nübel vom FC Schalke 04? Nun hat sich Trainer Niko Kovac zum Transfergerücht geäußert.

Update vom 18. April 2019: Nun musste sich auch Bayern-Trainer Niko Kovac zum brandheißen Transfergerücht um Schalke-Torwart Alexander Nübel äußern. Oder besser gesagt: Kovac wand sich in der Pressekonferenz am Donnerstag so gut er konnte um eine konkrete Aussage herum.

So wollte ein Reporter vom Bayern-Trainer wissen: „Als möglicher Neuzugang wird Alexander Nübel gehandelt. Wie finden Sie den?“ Kovac versuchte, die Frage wegzulächeln: „Ich verstehe die Frage schon, aber das ist Aufgabe von Brazzo. Ich habe einmal einen Spieler kommentiert. Ich habe das einmal getan und dann gemerkt, dass es doch nicht richtig war. Deswegen werde ich das nicht kommentieren. Man könnte mich ja falsch interpretieren. Ich habe meine Erfahrungen damit gemacht und kann nur sagen, dass er ein sehr guter Spieler ist.“

München - Mit einem Torwart des FC Schalke 04 hat der FC Bayern München schon mal beste Erfahrungen gemacht: Manuel Neuer kam 2011 aus Gelsenkirchen an die Isar und gehört seither zu den wichtigsten Leistungsträgern im Kader des Rekordmeisters.

Möglicherweise planen die Bayern den anstehenden altersbedingten Umbruch der Mannschaft mit Schalke-Keeper Alexander Nübel (22) im Kasten. Wie Sport1 berichtet, hat der FCB Nübel auf dem Zettel, der auf Schalke noch einen Vertrag bis 2020 hat.

Für die Königsblauen ist der Keeper derzeit einer der wichtigsten Männer im Abstiegskampf. Im bislang letzten Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Nürnberg hielt er das Unentschieden fast im Alleingang fest. „Außer Nübel könnt ihr alle gehen“, sangen die Fans des FC Schalke 04 nach dem 1:1 aus der Kurve.

Der Berater des Schalke-Torhüters spricht ganz offen über einen möglichen Wechsel. "Alex hat das Recht, sich seine Gedanken zu machen. Bestehende Verträge sind nicht einseitig", sagt Stefan Backs zu Sport1 - um gleich noch mal zu betonen, dass ein Transfer auch für den Königsblauen eine Menge Geld bringen könne. "Sollte Schalke mit Alex - wie bei Manuel Neuer - eine große Ablösesumme generieren, hätte der Klub ein gutes Geschäft gemacht."

Beim FC Schalke 04 indes will man den Keeper unbedingt halten. "Wir tun alles dafür, damit Alex langfristig bleibt. Er soll eines der neuen Gesichter auf Schalke werden", sagte Sportvorstand Jochen Schneider kürzlich in der Bild-Zeitung.

Auch die

Bild

-Zeitung will erfahren haben, dass Schalke-Keeper Nübel ein Thema für den FC Bayern ist: „Nübel schließt einen Wechsel nicht aus, Verhandlungen mit Schalke gibt es derzeit nicht. Auch nach

Bild

-Infos hat ihn Bayern auf dem Radar. Er passt ins Anforderungsprofil: jung, deutsch, U21-Nationalspieler und Stammtorhüter in der Bundesliga.“

Eine Personalie spricht laut Bild aber gegen einen Wechsel von Alexander Nübel zum FC Bayern München: Nachwuchs-Torwart Christian Früchtl (19), der aktuell für die zweite Mannschaft der Münchner spielt. Bislang habe der Verein Früchtl als Neuer-Nachfolger aufbauen wollen. Halten die Bayern weiterhin an diesem Plan fest?

+ Plant der FC Bayern München weiter mit Nachwuchs-Keeper Christian Früchtl? © picture alliance / Peter Kneffel / Peter Kneffel

Wie fupa.net berichtet, wird Bayerns-Torwart-Talent aber auch vom FC Augsburg umworben, der einen neuen Torwart für die kommende Saison sucht. Bei den Schwaben könnte Früchtl eine Stammplatz-Garantie haben. Laut fupa.net wollen die Bayern den Nachwuchs-Keeper aber nicht vollständig ziehen lassen. „Eine Ausleihe von Christian Früchtl zum FCA ist am wahrscheinlichsten.“

In diesem Fall wäre der Weg frei für einen Wechsel von Alexander Nübel zum FC Bayern München.

