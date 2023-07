Der „Eisenfuß“ ist tot: Trauer um Weltmeister von 1974

Trauer um Legende

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jannek Ringen schließen

Weitere schließen

Der deutsche Fußball trauert um einen Welt- und Europameister. Werder-Legende Horst-Dieter Höttges ist im Alter von 79 Jahren verstorben.

Bremen – Der SV Werder Bremen trauert um eine wahre Vereinslegende. Horst-Dieter Höttges, Spieler mit den zweitmeisten Einsätzen beim viermaligen deutschen Meister, ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Dies bestätigte sein Sohn Andree gegenüber der Presse. Er spielte in den 1960er- und 1970er-Jahren und war als beinharter Abwehrspieler bekannt. Nachdem er 1972 mit der deutschen Nationalmannschaft Europameister wurde, folgte 1974 der Weltmeistertitel.

Horst-Dieter Höttges Geboren: 10. September 1943, Mönchengladbach Vereine: Borussia Mönchengladbach, SV Werder Bremen Bundesligaspiele (Tore): 420 (55)

Höttges stirbt im Alter von 79 Jahren

Seinen Lebensabend verbrachte Höttges mit seiner Gattin Inga in einer Seniorenresidenz in Verden an der Aller in der Nähe von Bremen. 2019 zogen die beiden in die Residenz und lebten seitdem dort. Seit mehreren Jahren litt der ehemalige Abwehrspieler an Demenz und hatte mit der Krankheit zu kämpfen.

Zuletzt soll sich sein Gesundheitszustand stark verschlechtert haben. Die Familie teilte mit, dass Höttges bereits am 22. Juni verstorben ist. Der SV Werder Bremen trauert um seine Vereinslegende.

+ Horst-Dieter Höttges und Franz Beckenbauer. © IMAGO / WEREK

Rekordspieler von Werder Bremen - die Karriere von Höttges

Höttges verbrachte seine bewegte Fußballkarriere zu großen Teilen im Trikot von Werder Bremen. Nach seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach zu Werder Bremen im Jahr 1964 gewann er direkt seine erste Meisterschaft mit den Grün-Weißen. Es folgte das tragische WM-Finale von 1966, in dem der Verteidiger ebenfalls auflief.

Für seine harte Gangart bekam Höttges von Günter Netzer den Spitznamen „Eisenfuß“ verpasst. Bis Ende der 1970er-Jahre absolvierte er in 14 Jahren 420 Spiele für die Bremer in der Bundesliga. Zudem kam er für die deutsche Nationalmannschaft bei drei Weltmeisterschaften zum Einsatz und wurde sowohl Welt- als auch Europameister.

Rubriklistenbild: © IMAGO / WEREK