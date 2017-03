Einreiseverbot? Infantino warnt USA wegen WM 2026

London - Nach dem neuen Einreiseverbot von US-Präsident Donald Trump hat FIFA-Präsident Gianni Infantino die USA an ihre Verpflichtungen bei einer Bewerbung für die Ausrichtung der Fußball-WM 2026 erinnert.

„Jedes Team, inklusive der Fans und Offiziellen (...), das sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert, muss ins Land kommen können“, sagte der Präsident des Weltfussballverbands am Donnerstag in London. „Sonst gibt es keine WM. Das ist klar.“

Eigentlich gelten die Vereinigten Staaten als Favorit auf die Ausrichtung des auf 48 Mannschaften ausgestockten Turniers. Ob sich die USA überhaupt bewirbt, hatte der Präsident des amerikanischen Fußball-Verbandes, Sunil Gulati, allerdings zuletzt offen gelassen.

Trump hatte am Montag einen neuen Erlass für einen Einreisestopp unterzeichnet. Ein Gericht in San Francisco hatte sein erstes Dekret gestoppt. Das neue Verbot soll am 16. März in Kraft treten. Menschen aus den vorwiegend islamischen Ländern Iran, Jemen, Libyen, Syrien, Somalia und Sudan dürfen ab dann mindestens 90 Tage lang nicht in die USA einreisen.

dpa