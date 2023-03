Jamal Musiala verletzt: Bundestrainer Flick bedauert DFB-Ausfall – „Für alle schade“

Von: Antonio José Riether

Bundestrainer Hansi Flick sprach am Montag gemeinsam mit Rudi Völler und Antonio di Salvo über die aktuellen Themen beim DFB. Die Pressekonferenz zum Nachlesen.

+++ Die Pressekonferenz mit Flick, Völler und di Salvo ist beendet. +++

+++ Wie kriegt man den Siegeswillen in die Mannschaft? Und sind die Nominierungen von Emre Can und Marius Wolf mit ihrer Körperlichkeit wegweisend? „Beide Spieler sind, was die Defensive betrifft, eine Stütze für Dortmund. Gerade Marius auf der Außenbahn hat es sich verdient, weil er die letzten Wochen eine gute Entwicklung gemacht hat. Ich kenne Emre schon sehr lange, er hat die Entwicklung auch gemacht. Beide Spieler haben Mentalität, die will ich anderen Spielern aber nicht absprechen“, meint Flick. +++

DFB-PK: Sportdirektor Rudi Völler sieht Frankreich als EM-Favorit

+++ „Die Weltmeisterschaft hat uns nicht gerade Rückenwind gegeben, wir werden demütig sein und uns professionell auf das nächste Turnier vorbereiten“, so Flick mit Blick auf die EM 2024. „Die Franzosen haben den besten und größten Kader, wir müssen als Einheit und mit viel Teamspirit kommen. Wenn du das hinbekommst, ist es entscheidend“, meint Rudi Völler. „Wir sind davon überzeugt, dass wir Qualitäten haben und auch am Rest wird gearbeitet.“ +++

+++ Rudi Völler kommentiert die gestrige Bayern-Niederlage gegen seine Leverkusener. „Freuen tut es mich nicht, ich glaube, erfahrene Spieler wie Kimmich und Goretzka können mit so einer Niederlage umgehen. Bei Leverkusen läuft seit dem Sieg gegen Monaco alles hingegen vom Feinsten, das konnte man auch gestern sehen. Es sind Spieler, die Jahr für Jahr gut mit diesen Dingen umgehen können, da sehe ich kein Problem.“ +++

Hansi Flick spricht über BVB-Spieler - „Bei Mats sehen wir, dass er weniger spielt“

+++ Marco Reus und Mats Hummels vom BVB sind nicht mit dabei. „Grundsätzlich ändert sich an meiner Aussage, dass für jeden Spieler, wenn er Leistungen bringt, die Tür offen ist, nichts. Mit Marco Reus habe ich mich erst ausgetauscht und wir sehen, in welcher Form er ist. Mir tut auch leid, dass Julian Brandt wegen seiner Verletzung nicht dabei ist, er hätte uns einen Mehrwert gegeben. Bei Mats sehen wir, dass er weniger spielt und dass es Schlotterbeck und Süle gut machen“, sagt Flick, der die Defensive als eine der ausschlaggebenden Faktoren für die Dortmunder Stabilität ausmacht. +++

+++ „Wir telefonieren mindestens ein oder zweimal die Woche, tauschen uns aus. Ich glaube, keiner verkörpert den deutschen Fußball so wie Rudi. Er ist auch voll dabei, richtig heiß darauf und wir sind happy, dass er mit dabei ist“, meint Flick über die Kommunikation mit dem Sportdirektor. +++

DFB-PK: U21-Coach Antonio di Salvo freut sich auf fünf Schützlinge bei Hansi Flick

+++ Di Salvo spricht nun über die fünf Neulinge aus der U21. „Mergim Berisha haben wir schon dazu geholt, als er noch in Salzburg gespielt hat. Er kann sich in der Bundesliga durchsetzen, deshalb denke ich, dass er eine gute Alternative für Hansi ist. Kevin Schade auch, er ist ein schneller Spieler, der als Stürmer oder auf den Flügeln spielen kann. Er hat bei fünf Einsätzen vier Tore erzielt, er ist also einer, der das Tor treffen kann und wird“, erklärt U21-Coach.

„Felix Nmecha ist technisch sehr gut. Er ist groß, schnell, kopfballstark. Er ist ein guter Verbindungsspieler im Mittelfeld und kann auch der Defensive gute Stabilität geben. Er hat sich auch für den DFB entschieden, nachdem es in England wenig Möglichkeiten gegeben hatte. Wir sind froh, dass er bei uns ist.“

„Auch Josha Vagnoman ist dabei, er hat bei der letzten U21-EM schon mitgemacht, er interpretiert seine Rolle sehr mutig und offensiv. Er ist links und rechts einsetzbar. Malick Thiaw hatte einen schweren Start in Mailand nach seinem Wechsel. Man sieht jetzt, was er für ein Potenzial besitzt, seit ca. 5 Wochen ist er jetzt Stammspieler. Er ist groß, gewinnt seine Zweikämpfe und ist sehr kopfballstark. Ich bin sicher, dass Flick die fünf Spieler guttun werden.“ +++

Hansi Flick erklärt seine Kadernominierung - „Brauchen Optionen für jede Position“

+++ Trainiert das DFB-Team nun öfter öffentlich? Am Montag gibt es eine Einheit vor Publikum. „Ganz zu Beginn haben wir schon besprochen, dass wir das machen werden. Ich bin auch froh, dass die Karten auch schnell weg waren. Ich glaube schon, dass wir das in einer langen Trainingswoche immer hinbekommen“, so Rudi Völler. +++

+++ „Unsere Absicht ist, dass wir unseren Kader in der Breite aufstellen und wir werden beobachten, was diese Spieler bei der U21-EM leisten. Uns ist bewusst, dass wir eine Stabilität brauchen und Spieler brauchen, die vorangehen sollen. Aber wir brauchen auch Möglichkeiten und Optionen für jede Position, man sieht ja mit Jamal, wie schnell es geht. Wir sehen Potenzial in den Spielern, nun geht es darum, dass sie es auf den Platz bringen“, meint Hansi Flick über seine März-Nominierungen. +++

Paul Wanner künftig für den DFB? „Er möchte den Weg mit dem DFB weitergehen“

+++ Wie geht es mit Paul Wanner weiter? tz-Reporter Manuel Bonke fragt Antonio di Salvo nach dem deutsch-österreichischen Talent. „Mit Paul haben wir uns vor ca. 10 Tagen getroffen, mit seinem Vater und seinem Berater. Wir haben ihm den Weg aufgezeigt, den er beim DFB gehen kann. Er wird aufgrund seines großen Talents auch bei den Österreichern gehandelt, hat zuletzt aber nicht viel gespielt. Er ist noch jung und möchte den Weg mit dem DFB weitergehen, ohne eine finale Entscheidung zu treffen. Er kennt die Pläne, das sollte reichen.“ +++

+++ „Es ist für alle schade, dass Jamal nicht dabei ist. Wir alle haben gehofft, dass Jamal fit ist, weil er einzigartige Qualitäten hat. Wir hoffen, dass er möglichst nach den Länderspielen wieder spielen kann, gerade für die letzten Spiele der Saison“, meint Flick zum verletzungsbedingten Ausfall von Jamal Musiala. +++

DFB-PK: Leroy Sané nicht nominiert – „Man muss im Leben Entscheidungen treffen“

+++ Nun geht es um die Nicht-Nominuerungen, etwa die von Leroy Sané mit der gleichzeitigen Nominierung von Serge Gnabry. „Man muss im Leben Entscheidungen treffen, wir haben uns für Serge Gnabry entschieden. Im März ist das große Finale in den Ligen und Wettbewerben, aber für uns ist auch wichtig, dass sie nicht nur trainieren, sondern auch spielen. Nicht alle hätten gespielt, manche nur trainiert“, erklärt der 58-Jährige seine Entscheidung. +++

+++ Antonio di Salvo äußert sich nun zu der Nominierung. „Ich bin froh, wenn es Spieler aus der U21 in die A-Nationalmannschaft schaffen“, meint der Nationalcoach der U21. +++

+++ Nach einer kurzen Ansprache von Rudi Völler wird Hansi Flick nach seiner Verbindung zum U21-Team gefragt. „Wir wollen den Kader in der Breite aufstellen, wir haben den Weg gewählt, zu schauen, wer das Potenzial hat, nächstes Jahr bei der Europameisterschaft im nächsten Jahr dabei zu sein.“ All dies geschehe in Absprache mit U21-Trainer Antonio di Salvo. „Bei der U21-Euro in diesem Jahr sollte Toni die beste Mannschaft finden, aber Jamal Musiala oder Florian Wirtz werden dafür nicht Infrage kommen, alle anderen haben die Möglichkeit.“ +++

DFB-PK: Pressesprecherin gibt Verletzung von Jamal Musiala bekannt

+++ Die erste Nachricht gibt es vor der PK, DFB-Pressesprecherin Franziska Wülle gibt bekannt, dass FC-Bayern-Star Jamal Musiala aufgrund eines Faserrisses im linken Oberschenkel abreisen muss. +++

Update, 11.00 Uhr: Die Pressekonferenz aus der Frankfurter DFB-Zentrale beginnt.

Update, 10.55 Uhr: Noch fünf Minuten bis zum Start der DFB-PK, bei der es besonders um den Kader von Bundestrainer Flick gehen wird. Am Samstag steht das erste Länderspiel nach der WM gegen Peru auf dem Plan, am Dienstag folgt das zweite gegen Belgien.

DFB-PK mit Bundestrainer Hansi Flick und Rudi Völler heute im Live-Ticker

Update vom 20. März, 10.40 Uhr: In zwanzig Minuten treten Bundestrainer Hansi Flick, DFB-Sportdirektor Rudi Völler und U21-Trainer Antonio di Salvo vor die Mikrofone, dabei werden die Protagonisten die Fragen der Pressevertreter beantworten.

Erstmeldung vom 20. März:

Frankfurt am Main – Rund vier Monate nach dem blamablen Ausscheiden der deutschen Nationalelf bei der WM in Katar beginnt ein neues Kapitel. Bundestrainer Hansi Flick machte dies am Freitag mit seiner Nominierung klar, in der gleich sechs neue Namen auftauchten. Gleichzeitig verzichtet er auch zwölf Akteure, die noch bei der Weltmeisterschaft zum Personal gehörten, etwa Ilkay Gündogan, Antonio Rüdiger und Niklas Süle oder die beiden Bayern-Stars Thomas Müller und Leroy Sané.

Bei der Pressekonferenz am Montagvormittag (11 Uhr) wird Flick voraussichtlich seine Entscheidungen erklären und Fragen zu seinem Kader für die beiden Länderspiele gegen Peru (25. März/Mainz) und Belgien (28. März/Köln) beantworten.

PK mit Hansi Flick heute im Live-Ticker: Vier Bayern-Stars im DFB-Aufgebot

Wenige Stunden nach der 1:2-Niederlage bei Bayer Leverkusen trafen die vier Bayern-Stars, die Flick nominierte, in Frankfurt ein. Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala und Serge Gnabry bereiten sich seitdem mit der Nationalmannschaft auf die bevorstehenden ersten beiden Partien nach dem WM-Debakel vor.

Auch Keeper Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona war noch am Sonntag im Einsatz, Hansi Flick beginnt ohnehin erst am Dienstag mit der Vorbereitung auf die kommenden Gegner.

DFB-PK im Live-Ticker: Bundestrainer Hansi Flick nominierte gleich sechs Neulinge

Erstmals in den Nationalmannschaftskader berufen wurden vier Bundesliga-Kicker, so könnten VfB-Stuttgart-Defensivmann Josha Vagnoman, Mergim Berisha vom FC Augsburg, Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg sowie BVB-Spieler Marius Wolf debütieren. Mit Kevin Schade vom Premier-League-Klub FC Brentford sowie dem nachnominierten Malick Thiaw von der AC Mailand sind zwei junge Legionäre zum ersten Mal dabei.

Sie alle werden bei der großen öffentlichen Regenerationseinheit am Montagnachmittag dabei sein. Im Stadion am Brentanobad in Frankfurt werden die Fans die Möglichkeit bekommen, die neuen und alten Gesichter aus nächster Nähe zu beobachten. (ajr)