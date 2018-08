Schockierende Enthüllung: Ex-Kicker verrät perverses „Spiel“ unter Fußball-Profis

Ex-Profi Jermaine Pennant (35) berichtet in seiner Biographie von einem menschenverachtendem Spiel, dass englische Fußball-Profis in Zusammenhang mit Frauen gespielt haben sollen. Die Enthüllung macht sprachlos.

London - Geschmackloser geht es ja fast gar nicht! Allerdings zeigt diese Enthüllung in erschreckender Weise, wie sehr sich die Welt mancher Profi-Fußballer von der der Normalsterblichen unterscheidet. Jermaine Pennant, seines Zeichens 35-jähriger Rechtsaußen und seit Februar 2018 vereinslos, hat seine Biographie veröffentlicht („Mental: Bad Behaviour, Ugly Truths and the Beautiful Game“, zu deutsch: „Böses Verhalten, schmutzige Wahrheiten und das schöne Spiel“), in der er unter anderem über ein frauenverachtendes Spiel berichtet. Dessen Titel: Mädchen-Monopoly. Dieses will er unter anderem Ashley Cole (Ex-Spieler von Arsenal und Chelsea, aktuell zusammen mit Zlatan Ibrahimovic bei den LA Galaxy) gespielt haben.

Die völlig abstruse Regel des Spiels: Wenn ein Spieler mit einer Frau intim wurde, galt diese fortan an als „Eigentum“ des Mannes. Wenn nun ein Kollege mit der gleichen Frau zu einem späteren Zeitpunkt ein Verhältnis hatte, musste dieser an den „Eigentümer“ eine Art Miete zahlen - wie in besagtem, bekannten Brettspiel.

Jermaine Pennant: Je attraktiver die Frau, desto teurer die „Miete“

Doch es wird noch skurriler und perverser: Genau wie bei Monopoly wurden die Frauen bewertet. Beispiel: Wurde eine Gespielin als höherwertig eingestuft, quasi als „Schlossallee“, wurde die ausgesprochene „Miete“ entsprechend teurer. Entsprechend ging es auch in die andere Richtung. Pennant wird in besagtem Buch folgendermaßen zitiert: „Die meisten Mädels waren offensichtlich darauf aus, mal einen Fußballer abzubekommen. Sie waren bestens informiert über uns und sehr bereitwillig.“

Jermaine Pennant: Vom Finale der Champions League in die sechste Liga

Wer aber ist dieser Jermaine Pennant überhaupt? Sagen wir mal so: Er ist ein Synonym für einen schnell hochgejubelten und ebenso schnell abgestürzten Profi, der sein Talent nicht nutzte. Mit 15 Jahren war er von seinem Jugendverein Notts County zum FC Arsenal gewechselt und feierte dort mit nur 16 Jahren und 319 Tagen sein Profi-Debüt - damals Arsenal-Rekord. Über mehrere Leihgeschäfte landete er 2006 beim FC Liverpool, für den er drei Jahre spielte - unter anderem im Finale der Champions League 2007. Seither ging es steil bergab, zuletzt kickte er beim Sechstligisten Billericay Town.

+ 2016 absolvierte Jermaine Pennant insgesamt 16 Spiele für die Tampines Rovers aus Singapur. © AFP / ROSLAN RAHMAN

Jermaine Pennant: Keine Disziplin, Alkohol und Haftstrafe

Schuld daran waren auch die Eskapaden abseits des Platzes. So wurde er 2004 im Alter von 21 Jahren zu einem 16-monatigen Führerscheinentzug verurteilt, er war auf der falschen Straßenseite gefahren. Ein Jahr später wurde er alkoholisiert am Steuer erwischt - ohne Führerschein. Die Folge: 90 Tage Haft, von denen er 60 auf Bewährung mit Fußfessel absolvierte.

Irgendwie verwundert es nicht, dass ausgerechnet Pennant dieses Spiel mit seiner Biographie veröffentlichte. Sportlich verschwand er in der Bedeutungslosigkeit, doch mit seinem Buch darf er sich wenigstens kurzzeitig wieder im Rampenlicht (wenn auch in einem zwielichtigem) aalen.

Einen Skandal ganz anderer Art hatte es im März in Griechenland gegeben. Das Topspiel in der ersten Liga zwischen PAOK Saloniki und AEK Athen musste in der Nachspielzeit abgebrochen werden, PAOK-Präsident Ivan Savvidis stürmte den Platz mit einer Waffe.

fw