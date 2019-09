DFB-Elf ohne Müller, Boateng und Hummels - Bundestrainer Löw verrät pikante Details zur Ausbootung

Joachim Löw hat sich vor der anstehenden EM-Quali zu Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels geäußert. Dabei hat er pikante Details verraten.

Hamburg - Am Freitag geht es mit den Qualifikationsspielen zur Fußball-Europameisterschaft weiter. Dann trifft das DFB-Team in Hamburg auf die Niederlande, die man beim letzten Duell in letzter Minute mit 3:2 besiegen konnte.

Wieder mit dabei ist auch Joachim Löw, der die jüngsten Länderspiele nach einem Sportunfall, bei dem er sich verletzte, verpasst hat. Co-Trainer Marcus Sorg vertrat ihn würdig und holte zwei Siege in zwei Spielen.

Joachim Löw: Emotionales Statement kurz vor der EM-Qualifikation

Dem Portal Sportbuzzer hat der Bundestrainer vor den beiden anstehenden Partien noch ein Interview gegeben, in dem er vor allem über die Neuausrichtung der Nationalmannschaft spricht. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Neubeginns war natürlich die Ausbootung der drei Weltmeister Thomas Müller, Jerome Boateng, dessen Wechsel nach Italien platzte, wie tz.de* berichtet, und Mats Hummels. Dafür fuhr Löw eigens nach München und teilte den Spielern seine Entscheidung persönlich mit.

„Es war ein sehr schwieriger Tag“, gesteht Löw gegenüber Sportbuzzer und gibt dann einen emotionalen Einblick in sein Seelenleben. „Das hat mich sehr viel Kraft gekostet, da ich eine sehr emotionale Bindung gerade zu diesen drei Spielern habe.“ Vor einigen Jahren habe er für sie Raum im DFB-Team geschaffen.

Auch den Zeitpunkt der Aussortierung erklärte der Bundestrainer. „Bei der Nationalmannschaft kann man ja nicht einfach so alles von heute auf morgen verändern“, erklärt Löw. „Ich war mir nach der WM auch nicht sicher, weil ich wusste, dass gerade diese drei Spieler noch immer Weltklasse sein können – und das können sie heute immer noch.“ In der Nations League, die man „intern vielleicht etwas zu hoch gehängt“ habe, sollten die Erfahrenen dabei sein.

Joachim Löw erklärt, warum er im Frühjahr den Cut vornahm

Aussortiert hat er sie dennoch, aber warum? Nach der verpatzten Nations League sei Löw eines klar gewesen: „Jetzt müssen wir den Umbruch einleiten. Mit der EM-Quali beginnt ein neuer Zyklus.“ Allerdings endete die Nations League im November 2018, die Ausbootung erfolgte erst im Frühjahr 2019.

Das erklärt der Bundestrainer damit, dass er die Vorbereitung habe abwarten wollen, um zu sehen „wie die Spieler aus der Winterpause kommen. Vor der Quali wollten wir es dann durchziehen, entscheiden, auf welche Spieler mit Perspektive wir setzen“, so der Bundestrainer, der aber auch etwas zugibt. „Wir wussten: Die anderen sind immer noch gut, sehr gut sogar. Aber jetzt ist es Zeit für den Umbruch.“

+ Bundestrainer Joachim Löw. © dpa / Peter Steffen

Danach verrät Löw ein Detail, das vorher vielleicht noch nicht so bekannt war: Auch andere Spieler waren von einer Ausbootung betroffen! „Wir haben mehrere Szenarien diskutiert“, sagte Löw. „Wir wollten Räume schaffen für Spieler, denen wir zutrauen, zukünftig Stützen dieser Mannschaft sein zu können.“

Bundestrainer vor EM-Qualifikation: „Brauchen erfahrene Säulen“

Dazu zählen auch einige Kräfte, die bereits im DFB-Team etabliert sind. „Genauso klar war mir aber, dass wir weiter erfahrene Säulen brauchen“, erklärt der Weltmeistertrainer von 2014. In Boateng, Hummels und Müller sah er diese Spieler offenbar nicht. „Diese Rolle haben nun Neuer und Kroos, auch Reus und Gündogan.“

Im Kader für die anstehenden Länderspiele stehen somit nur noch drei Weltmeister von 2014. Neben Kapitän Manuel Neuer und Rückkehrer Toni Kroos ist das auch Matthias Ginter, der 2014 dabei war, aber nicht eingesetzt wurde. Mit Julian Draxler fehlt ein weiterer Weltmeister verletzt, Sami Khedira wurde mehr oder weniger geheim aussortiert.

Dafür ist mit Luca Waldschmidt ein Neuling dabei. Außerdem kehrt Emre Can zurück in die Nationalmannschaft, nachdem er zuletzt länger nicht berücksichtigt wurde. Nadiem Amiri, über den im Vorfeld spekuliert wurde, ist hingegen nicht nominiert.

sh