Hertha-Pressekonferenz im Live-Ticker: Präsident Gegenbauer: „Ich könnt‘ schon wieder ...“

Wie reagieren die Bosse von Hertha BSC auf die Vorwürfe von Jürgen Klinsmann? Werner Gegenbauer, Michael Preetz und Lars Windhorst stehen Rede und Antwort. Wir sind im Live-Ticker dabei.

Der zurückgetretene Jürgen Klinsmann erhebt Vorwürfe gegen die Bosse von Hertha BSC .

erhebt Vorwürfe gegen die Bosse von . Pressekonferenz mit Investor Lars Windhorst, Präsident Werner Gegenbauer und Manager Michael Preetz .

. Berlin befindet sich in der Bundesliga mitten im Abstiegskampf.

11.41 Uhr: Windhorst über die Transfers: „Hertha BSC hat weltweit in der Winterpause das größte Investment durchgeführt. Das hat gezeigt, dass alle unser Ziel ernst nehmen.“

11.38 Uhr: Windhorst über das Investment: „Uns war klar, dass wir in der Lage sein müssen, auch weiteres Geld zusätzlich zu den 224 Millionen Euro zu investieren. Fußball ist nicht planbar. Wir wollen nicht, dass alles so bleibt, wie es ist. Der Verein sollte sich weiterentwickeln. Natürlich wurde ich vor der Investition auch gewarnt. Ich habe das Wort von Herrn Gegenbauer bekommen, dass er das Ziel, dass wir haben, genau so mitgeht. Wir müssen uns jetzt auf den Klassenerhalt fokussieren. Nächstes Jahr dann Europa. Langfristig müssen wir uns in Europa und Deutschland etablieren. Man muss sich Ziele setzen und sich daran auch messen lassen.“

11.35 Uhr: Investor Lars Windhorst legt nach: „Ich möchte erläutern, warum mein Unternehmen in Hertha BSC investiert hat. Trotz des Rückschlags werden wir Hertha weiter begleiten. An den Plänen hat sich nichts geändert. Wir haben uns im Sommer dazu entschlossen, einen doch erheblichen Betrag zu investieren. Wir waren der festen Überzeugung, dass so ein traditionsreicher Klub das Potenzial hat, ein bedeutender Klub in Deutschland und Europa zu werden.“ Es gab ein Potenzial, das nie voll ausgeschöpft werden konnte. „Wir wollten nicht kurzfristig Profit abschöpfen. Wir haben Eigenkapital zur Verfügung gestellt. Es gab Spekulationen, ob es ein unsicheres Investment war. Eigenkapital ist grundsätzlich nicht rückzahlbar. Es steht dem Verein für immer zur Verfügung.“

Hertha BSC: Präsident Werner Gegenbauer wird gleich zu Beginn deutlich

11.34 Uhr: Gegenbauer erklärt die Chronologie der vergangenen Tage. Es gab Telefonate, Meetings. „Natürlich war es am Dienstag ein Schock. Mein Dank gilt Michael Preetz und den Mitarbeiten. Es war im normalen Ablauf keine Störung zu erkennen.“

11.32 Uhr: Präsident Werner Gegenbauer sagt vor dem offiziellen Teil: „Ich könnt‘ schon wieder kotzen.“ Das beginnt ja gut. Er erklärt dann: „Jürgen Klinsmann hat Hertha BSC und das gemeinsame Projekt verlassen. Wie ist das mit seinem Arbeitsvertrag? Natürlich gab es einen - mündlich seit dem 27.11.. Seit dem 2.12. lag ihm schriftlich ein Vertrag vor. Seit dem 27. ruhte sein Verhältnis als Aufsichtsrat - es gab also natürlich einen Arbeitsvertrag. Von außen ist der Eindruck entstanden, dass es Chaos gibt. Mein Eindruck: Es wird ordentlich gearbeitet.“

11.31 Uhr: Da sind sie! Die PK beginnt.

11.30 Uhr: Noch lassen die Protagonisten auf sich warten.

11.28 Uhr: Im Livestream auf der Facebook-Seite der Hertha melden sich bereits die ersten Fans zu Wort. „Wollt ihr unsere Hertha kaputt machen?“, fragt einer. Andere bringen dagegen Niko Kovac, Otto Rehhagel und Pal Dardai als neue Trainer ins Spiel.

11.23 Uhr: Ob sich Jürgen Klinsmann die PK auch gleich anhört? Anscheinend befindet er sich ja noch in Deutschland.

Update vom 13. Februar, 11 Uhr: In 30 Minuten geht es hier los! Wir sind schon gespannt, was die Hertha-Bosse nach dem Klinsmann-Rücktritt zu sagen haben.

Update vom 13. Februar, 8.58 Uhr: Jürgen Klinsmann hat sich über Facebook deutlich zur aktuellen Thematik bei der Berliner Hertha geäußert. Am Donnerstag gibt es nun die Gegenseite zu hören. Was werden Investor Lars Windhorst, Präsident Werner Gegenbauer und Manager Michael Preetz auf der Pressekonferenz sagen? Um 11.30 Uhr geht‘s los.

Pressekonferenz im Live-Ticker: Jetzt sprechen die Hertha-Bosse über die Vorwürfe von Jürgen Klinsmann

Erstmeldung vom 12. Februar, 19.34 Uhr: München/Berlin - Nach dem Rücktritt von Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC soll nun eine Pressekonferenz mehr Klarheit bringen. Klinsi selbst hatte sich am Mittwochabend per Facebook an die Fans gewandt und die Situation aus seiner Sicht dargestellt. Am Donnerstag werden nun Investor Lars Windhorst, Präsident Werner Gegenbauer und Manager Michael Preetz Antworten geben - auch auf die Frage, ob Klinsmann im Aufsichtsrat bleibt. Ersten Berichten zufolge soll das keine Option für die Hertha sein.

Wir verfolgen die PK im Live-Ticker, um 11.30 Uhr geht‘s los!

