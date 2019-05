Transfer-Hickhack um Julian Brandt: Seine Aussage deutet auf eine Wende hin

Julian Brandt von Bayer 04 Leverkusen ist wohl heiß begehrt. Geht er zum FC Bayern München? Oder macht Borussia Dortmund das Rennen?

Julian Brandt, 23 Jahre alt, weckt durch sein Talent das Interesse vieler Klubs*.

Bei Bayer 04 Leverkusen sich der Youngster gut entwickeln, doch er bestrebt wohl auch die internationale Bühne.

Immer wieder wird er mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Nun soll sich auch Borussia Dortmund eingemischt haben.

Update vom 6. Mai 2019: Kommt jetzt doch alles anders bei Julian Brandt? Obwohl sich sein Vater schon mit den Verantwortlichen vom BVB getroffen haben soll, könnte ein Transfer zu den Schwarz-Gelben jetzt doch nicht zustande kommen. Nach dem 6:1-Sieg gegen Frankfurt ist für Bayer Leverkusen der Einzug in die Champions League möglich. „Momentan ist die Situation gut, sie war noch nie besser in der Saison“, sagt Brandt, „aber sie ist auch gefährlich. Es kommt noch viel Arbeit auf uns in den nächsten zwei Wochen zu. Wir müssen die beiden Spiele gewinnen und das eigene Werk vollenden.“

Für das Talent läuft es derzeit blendend bei Leverkusen. Unter dem neuen Trainer Bosz hat sich der 23-Jährige nochmals weiterentwickelt. Während er in der Hinrunde nur auf vier Scorerpunkte kam, erzielte er in der Rückrunde fünf Tore und zwölf Assists. Eine zentrale Rolle im System von Bosz und die Möglichkeit Champions League zu spielen, könnte ihn zum Bleiben bewegen. Er selbst sagt: „Stand jetzt bleibe ich.“

Erstmeldung: Brandt und das BVB-Geheimtreffen - Aus diesem seltsamen Grund ist der FC Bayern aus dem Rennen

München/Leverkusen - Seit er bei der WM 2018 einer der wenigen Lichtblicke war, hat sich Julian Brandt in das Blickfeld vieler Top-Vereine gespielt. Der FC Bayern München soll Interesse an dem Youngster haben. Der Rechtsfuß würde perfekt ins Schema des Rekordmeisters passen. Doch müssen die Münchner nun Dortmund als Konkurrent um die Verpflichtung fürchten.

Brandt kann für fixe Ablösesumme von 25 Millionen Euro wechseln

In der jüngeren Vergangenheit wurde immer wieder die festgeschriebene Ablösesumme von 25 Millionen Euro kolportiert. Für Transfermarkt-Verhältnisse, bei denen exorbitante Preise für mittelmäßige Mittelfeld-Kampfhunde schon normal sind, wäre Brandt auf jeden Fall ein Schnäppchen. Somit wäre er auch für jeden Klub, der sich Champions League auf die Fahnen schreibt, ein möglicher Neuzugang.

Die Bild berichtet nun, dass siech Papa Jürgen Brandt vor rund drei Wochen, also Anfang/Mitte April, mit BVB-Manager Michael Zorc getroffen habe. Dort soll es um einen Transfer des 23-Jährigen gehen. Und das ist laut dem Blatt nicht die erste schlechte Nachricht für den FC Bayern. Entgegen der Erwartungen sollen die Münchner mit den schwankenden Leistungen sowie der fehlenden „Mia-San-Mia“-Mentalität von ihrem Interesse abgerückt sein. Ob sich die These bestätigt, wird sich zeigen. Die „Mia-San-Mia“-Mentalität könnte sich jeder aneignen, sollte er beim FC Bayern spielen. Ein etwas seltsamer Grund. Der Ex-Schalker Leon Goretzka hat sich beispielsweise auch gut eingefügt.

Sticht Dortmund den FC Bayern aus?

Auch das Sportmagazin Kicker spricht von einem Interesse der Schwarz-Gelben. Die Bild spekuliert, dass er eine tragende Rolle im System Lucien Favres übernehmen könnte. Anscheinend ein großer Pluspunkt in den Überlegungen des Nationalspielers.

Es würde Fußball-Deutschland schon ein wenig wundern, würde der FC Bayern gar kein Interesse mehr haben. Der niedrige Preis würde ein Risiko minimieren, sollten Brandts Leistungen schwanken. Bis sich Leverkusen allerdings nicht sicher, in welchen europäischen Wettbewerb sie nächste Saison gespült werden, wird auch Brandt keine Entscheidung fällen.

Weitere Transfer-News: Ist Thomas Müller beim FC Bayern unzufrieden? Angeblich stehen Top-Klubs aus Italien und England beim Ex-Nationalspieler Schlange*, wie tz.de berichtet. Derweil wurde auch Ilkay Gündogan in München gesichtet. Verpflichtet der Rekordmeister etwa den Mittelfeldmann von Manchester City?