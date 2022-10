Kaiserslautern empfängt Jahn Regensburg – alle Infos zur 2. Liga am Sonntag

Von: Nils Wollenschläger

Die Fans des 1. FC Kaiserslautern. © Uwe Anspach/dpa

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt am Sonntag (16. Oktober) den SSV Jahn Regensburg. Dabei will der FCK seine Remis-Serie beenden. Lesen Sie hier mehr:

Kann der 1. FC Kaiserslautern mal wieder ein Spiel in der 2. Bundesliga gewinnen? Nach sechs Unentschieden in Folge empfangen die Remis-Könige am Sonntag (16. Oktober) den SSV Jahn Regensburg.

Anstoß im Fritz-Walter-Stadion ist am Sonntag um 13:30 Uhr. Die Partie wird nur von Sky übertragen. (nwo)