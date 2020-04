Das Model mit den Diamantaugen: Sie ist die neue Frau an der Seite von Bayern-Star Jerome Boateng

Die Schönheit Kasia Lenhardt ist die Freundin von FC-Bayern-Star Jerome Boateng. Wir stellen das Model vor.

Jerome Boateng* ist mit dem Model Kasia Lenhardt zusammen.

ist mit dem Model zusammen. Die Freundin des FC-Bayern-Stars nahm einst an der TV-Show GNTM teil.

nahm einst an der TV-Show teil. Lenhardt zeigt ihre Liebe zum Weltmeister gerne bei Instagram - und bringt einen Sohn mit in die Beziehung.

München - „Alles, was ich dir erzählen möchte, ist nicht für hier bestimmt.“

Das schrieb Kasia Lenhardt (24), die neue Freundin von Jerome Boateng* (31), Anfang 2020 bei Instagram, und zeigte ihren zehntausenden Followern ein schwarz-weiß hinterlegtes Foto, auf dem sie den Superstar aus dem Kader des FC Bayern München* küsst.

Freundin von Jerome Boateng: Kasia Lenhardt nahm an GNTM teil

Es war DIE Liebes-Überraschung! Um Neujahr machten der Fußballer und das Model ihre Beziehung publik, als sie auf ihrem Instagram-Profil ein gemeinsames Foto mit dem Ex-Nationalspieler postete - beide wirkten sichtlich verliebt.

Lenhardt ist einer breiten deutschen Öffentlichkeit nicht gänzlich unbekannt. 2012 hatte Lenhardt an der siebten Staffel von "Germany's Next Topmodel" teilgenommen - sie war damals noch ein Teenager, gerade einmal 17 Jahre jung.

Freundin von Jerome Boateng: Kasia Lenhardt stand bei GNTM im Finale

Dennoch schaffte sie es bei „GNTM“ (ProSieben) von Supermodel Heidi Klum bis ins Finale, gemeinsam mit den Kandidatinnen Dominique Müller, Sarah-Anessa Hitzschek und Luisa Hartema. Lenhardt schied jedoch als erste aus, Hartema gewann schließlich die 2012er Ausgabe der Casting-Show.

Vielen TV-Zuschauern blieb Lenhardt vor allem durch ein Foto-Shooting in einem Swimming Pool in Erinnerung - als sie intensiv und unter Wasser mit einem männlichen Model knutschte.

Freundin von Jerome Boateng: Kasia Lenhardt war bei weiteren TV-Shows zu Gast

„Aber nicht, dass der sich erschrickt, wenn ich den jetzt auf einmal knutsche“, hatte sie anfangs noch verhalten gesagt - und meinte dann in einem ProSieben-Einspieler: „Wenn du ein bisschen selber versuchst, ausprobierst: ‚Was ist für dich am besten, wie könnte das auf den Fotos aussehen? Passt das mit dem männlichen Model zusammen? Gefällt das dem Fotografen? Dann macht das mir auch noch mehr Spaß. Wenn ich sehe, ich probier was aus, und das passt dann auch noch. Was gibt‘s denn schöneres?‘

Bemerkenswert: Damals sah sie noch ganz anders aus als heute, hatte dunkelblonde Haare, nicht so pralle Lippen und auch nicht so viel Oberweite.

Lenhardt schaffte anschließend den großen Durchbruch nicht, nahm 2014 an der Sat.1-Kochshow „Hell's Kitchen“ teil, 2016 war sie bei „Models im Babyglück“ ebenfalls im TV zu sehen.

Freundin von Jerome Boateng: 2015 bekam Kasia Lenhardt einen Sohn

Denn: 2015 war ihr Sohn Noan zur Welt gekommen. Später begann sie ein Studium in BWL, das Modeln verfolgte sie dennoch weiter.

2019 sagte sie der Gala in einem Interview: „Seitdem ich nicht mehr das Gefühl habe, mich irgendwelchen Ansprüchen aus der Modelwelt anpassen zu müssen, habe ich den Weg zu meinem wahren Ich gefunden. Momentan fühle ich mich so ausgeglichen und wohl wie noch nie.“

Lenhardt hatte keine kurzen braunen oder dunkelblonden Haare mehr, sondern überraschte mit neuem Look: langen welligen tiefschwarzen Haaren und markanten Lippen.

„Ich habe mir meine Brüste schön machen lassen, nachdem ich meinen Sohn zwei Jahre gestillt habe“, erzählte sie der Gala weiter.

Freundin von Jerome Boateng: 2019 erhält Kasia Lenhardt einen Model-Vertrag

Schließlich klappte es im selben Jahr mit dem Modelvertrag bei der Hamburger Agentur „FAB4MEDIA“, die zum Beispiel auch die bekannte Influencerin Betty Taube (mehr als eine Million Instagram-Follower) oder den Schauspieler Ben Dahlhaus betreut, den die New York Post einst zum heißesten Mann der Welt kürte.

Ihre Agentur vergleicht und bewirbtKasia Lenhardt wegen ihrer Diamantaugen und der schwarzen Haare dagegen mit Mona Lisa, Angelina Jolie oder Megan Fox. Argumente, die offensichtlich auch Bayern-Star Jerome Boateng*, der drei Kinder mit in die Beziehung bringt, überzeugt haben.

Wann die Beiden zusammenkamen, ist nicht überliefert. Die Eindrücke auf Instagram zeigen aber: Zwischen dem Fußball-Star und dem Model mit den Diamantaugen hat es richtig gefunkt!

