Sammer schwärmt nach Champions-League-Halbfinale in Mailand: „Das ist nicht bezahlbar“

Von: Marcel Schwenk

Schwer beeindruckt: Matthias Sammer schwärmt von den Emotionen nach Abpfiff. © Bild 1: IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto Bild 2:picture alliance/dpa/Bernd Thissen

Inter Mailand schlägt die AC Mailand und zieht in das Champions-League-Finale ein. Wir fassen Stimmen und Reaktionen zusammen.

Mailand – Erst sechs Tage ist es her, dass die AC Mailand und Stadtrivale Inter im Derby della Madonnina die Klingen kreuzten. Heute stehen sich die beiden italienischen Traditionsvereine erneut gegenüber, der erste Finalteilnehmer der Champions-League-Saison 2022/23 wird gesucht.

Dank des 2:0-Erfolgs im Hinspiel geht Inter als Favorit ins Rennen und weiß im „Heimspiel“ nun auch einen großen Teil der Fans hinter sich. Milan wird sich hingegen gehörig strecken müssen, um den Platz im Halbfinal-Rückspiel jubelnd zu verlassen. „Wir können Geschichte schreiben. Wir müssen daran glauben, dann können wir es schaffen“, beschwor AC-Coach Stefano Pioli seine Mannschaft im Vorfeld.

Aber wie schätzen Matthias Sammer, Mario Gomez und Tabea Kemme bei Amazon Prime Video die Lage vor dem Kracher ein? Was haben die Ex-Profis zum spannenden Meisterschaftskampf in der Bundesliga zu sagen, der ebenfalls angeschnitten werden könnte? Gibt es möglicherweise auch eine Einschätzung zu Edson Alvarez, der sowohl beim BVB als auch beim FC Bayern München Thema sein soll?

Wir versorgen Sie mit Stimmen und Reaktionen zum CL-Halbfinale zwischen Inter Mailand und AC Mailand bei Amazon Prime Video:

Matthias Sammer und Mario Gomez fungieren als Experten beim CL-Halbfinale zwischen Inter Mailand und der AC Mailand. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Matthias Sammer vor dem Spiel über ...

... den italienischen Fußball: „Italienischer Fußball setzt wieder auf Historie, ist geprägt von Liebe zum Spiel. In Italien wird aber auch immer Fachkompetenz, immer über Taktik geredet. Die Kombination macht den Fußball einmalig. Glaube schon, beide überrascht, dass sie beide im Halbfinale stehen und einer ins Finale kommt. Italienischer Fußball erlebt Renaissance in beeindruckender Schnelligkeit.“

... das Spiel: „Ist ein bisschen unfair, Milan steht noch mehr in der Entwicklung. In einem Spiel ist es aber spannend, den Unterschied muss man trotzdem hervorheben.“

Mario Gomez vor dem Spiel über ...

... Derbys: „Habe hier auch brutale Spiele erlebt. Istanbul-Derbys haben es auch in sich. Hier riecht es nach Weltklasse. Derbys in der Türkei werden eher dort gelebt, das Derby in Milano ist einzigartig.“

... den aktuellen Status beider Teams: „Es ist heute speziell, beide Klubs haben eine schwierige Zeit. Der Anspruch dieser zwei brutalen, historischen Klubs ist es, in Europa ein Wörtchen mitzureden. Die Fans wollen eine Mannschaft, die nach vorne peitschen. Man steht hier und spürt die Energie der Leute.“

... die Historie der Vereine: „Die Klubs sind seit jeher das Maß der Dinge in Europa. Wenn man im Fußball zurückgeht, die besten Klubs der vergangenen 40 Jahre, musst du beide nennen.“

... den Einfluss der Stimmung: „Man fühlt sich direkt wieder jung, wenn man hier steht. Gibt selten Teams, die mit einem Altersschnitt von 21, 22 durch die CL marschieren. Wenn du schon ein bisschen was erlebt hast, gehst du hier anders rein.

... Duelle mit der AC Mailand: „Das Stadion ist immer ausgerastet, wenn Gattuso jemandem in den Hintern gebissen hat. Nesta hat mir auch mal die Hose ausgezogen im Spiel.“

Mario Gomez im Zweikampf mit Alessandro Nesta. © imago sportfotodienst

Tabea Kemme vor dem Spiel über...

... das zweigeteilte Mailand: „Es herrscht fast schon Zerrissenheit in der Stadt. Es ist eine Wucht, gesellschaftlich, politisch, mehr geht nicht. Es gibt nur eine Seite, man muss sich als kleines Kind entscheiden. Inter ist im Vorteil, aber vielleicht wird es ein offenes Spiel.“

... das San Siro: „Es ist pure Nostalgie, selten so ein grandioses Stadion gesehen. Wäre in Deutschland schon Denkmalschutz. Nicht überaus modern, aber man sieht die Geschichte, die Emotionen.“

... Rafael Leao: „Leao ist ein brutaler Spieler, das mit 23. Letztes Jahr Spieler der Saison gewesen. Einziger Spieler, der beim Trainer die absolute Freiheit bekommt. Er weiß diesen Rahmen zu nutzen und performt.“

Riccardo Montolivo (Ex-Kapitän AC Mailand) vor dem Spiel über...

... die Busankunft der Inter-Mannschaft, die von zahlreichen Fans empfangen wurde: „Die Busankunft war unglaublich. Ich konnte nicht mehr mit dem Auto fahren, musste aussteigen und zu Fuß gehen, sonst hätte ich es nicht mehr rechtzeitig geschafft.“

... Stimmung in Mailand: „Es ist schwer zu sagen, die Stimmung ist unglaublich. Die ganze Stadt zittert, man redet nur über diese zwei Spiele.“

... seine deutschen Wurzeln: „Meine Kinder haben einen deutschen Pass, gehen auf eine deutsche Schule. Ich möchte, dass diese Verbindung bestehen bleibt.“

Matthias Sammer in der Halbzeitpause über...

... das Spiel: „Beide Mannschaften sind verständlicherweise im Halbfinale, sie spielen guten Fußball. Es sind immer wieder spielerische Elemente drin. Milan will immer wieder links überlagern mit Theo und Leao. Ich sehe ein wunderbares Fußballspiel und ein würdiges Halbfinale.“

Mario Gomez in der Halbzeitpause über...

... das Spiel: „Eigentlich hast du keine Geduld, wenn du Tore machen musst. Es ist ein sehr gutes, unterhaltsames Spiel, mit Chancen hüben wie drüben. Auch die Torhüter sind stark, von der Körpersprache her. Schiri gefällt mir nicht so gut, nicht so eine klare Linie.“

Tabea Kemme in der Halbzeitpause über...

... das Spiel: „Ein robustes, körperliches Spiel. Wenn Milan sich mal über außen durchkämpft, dann entsteht Gefahr. Die dynamische Dreierkette von Inter arbeitet es gut weg.“

Matthias Sammer nach dem Spiel über...

... das Ergebnis: „Inter ist in besserer Verfassung als Milan aktuell. Es hätte eine Möglichkeit geben können, dass Milan in der zweiten Halbzeit noch was reißen könnte – mit individueller Qualität. Aber Brahim Diaz, Leao, Messias, Theo haben es nicht hinbekommen. Sie waren stets bemüht.“

... die Emotionen nach Abpfiff: „Das ist das Wahre, das dir was gibt. Das ist die höchste emotionale Kraft für einen Profi, das ist nicht bezahlbar.“

Mario Gomez nach dem Spiel über...

... die gebotene Darstellung: „Gib mir das noch zwei Stunden. Ich brauche keinen Gin Tonic, ich brauche kein Kino, ich brauche nichts. Abartig geil, Glückwunsch an Inter, sie haben es verdient. Sie mussten es über die Zeit bringen, haben es mit dem Ergebnis der Ergebnisse gemacht: 1:0.“

... die Leistung von Inter: „Eine sehr erwachsene, reife Mannschaft. Milan hatte keine Torchancen mehr, das spiegelt sich dann auch in Körpersprache wider. Dann gehen die Köpfe nach unten und die Inter-Spieler werden immer stärker.“

Tabea Kemme nach dem Spiel über...

... die Leistung von Milan im zweiten Durchgang: „AC hätte in der zweiten Halbzeit risikoreicher spielen müssen, wenn sie noch was hätten bewegen wollen.“

... das Einsteigen von Acerbi gegen Tonali: „Muss klar geahndet werden, war mit Absicht. Rote Karte, Punkt.“

Malick Thiaw (Profi von AC Mailand) nach dem Spiel über...

... die Pleite: „Es ist sehr enttäuschend, wenn man schon im Halbfinale steht. Natürlich freue ich mich, dass ich im CL-Halbfinale gespielt habe. Ich denke schon, dass ich ein bisschen nervös war. Ich bin es nicht gewohnt, hier im Halbfinale zu spielen.“

... seine erste Saison bei Milan: „Ich bin sehr glücklich und zufrieden in Mailand. Ich liebe die Stadt, die Menschen und den Verein.“