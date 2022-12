Bei „Legendenspiel“ in Katar: Ex-Nationalspieler Kevin Kuranyi verletzt sich schwer

Von: Christian Németh

Kevin Kuranyi zog sich bei einem Legenden-Kick eine Knieverletzung zu. © IMAGO / Baumann

Kevin Kuranyi, ehemaliger deutscher Nationalspieler, hat sich am Rande der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar schwer am Knie verletzt. Die Blessur zog sich der 40-Jährige bei einem „Legendenspiel“ zu.

Doha - Der frühere Stürmer des VfB Stuttgart und des FC Schalke 04, Kevin Kuranyi, war auf FIFA-Einladung Teilnehmer des sogenannten Legenden-Cup, der in dieser Woche im Tennisstadion von Doha - abseits des Geschehens rund um die Fußball-WM 2022 in Katar - steigt. Hierbei verletzte sich der deutsche Ex-Nationalspieler so schwer am Knie, dass er prompt in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Kevin Kuranyi Geboren: 2. März 1982 (Alter 40 Jahre), Rio de Janeiro, Brasilien Profi-Stationen: VfB Stuttgart, FC Schalke 04, Dynamo Moskau, TSG Hoffenheim 111 Tore in 275 Bundesliga-Spielen 52 Spiele und 19 Tore für die deutsche Nationalmannschaft (2003 – 2008) Vize-Europameister mit der DFB-Elf (2008)

Kuranyi vermutet das Schlimmste nach schwerer Knieverletzung

„Ich habe mir irgendwie das Knie verdreht und gleich gespürt, dass wohl einiges kaputt ist. Der erste Verdacht ist leider, dass vieles gerissen ist“, sagte Kuranyi der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

Eine finale Diagnose stand zuletzt noch aus, weitere Untersuchungen müssen zunächst noch erfolgen, wie Bild berichtet. Unklar ist ferner, wann der einstige Goalgetter, der in seiner aktiven Zeit 111 Treffer binnen 275 Bundesliga-Partien markiert hatte, die Rückreise nach Deutschland wird antreten können.

Matthäus, Klinsmann, Robert Carlos und Co. beim Legenden-Cup

An dem Legenden-Cup nehmen in dieser Woche rund 100 ehemalige Fußball-Profis teil, die in verschiedenen Teams gegeneinander antreten. Mit dabei sind beispielsweise der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sowie Ex-Nationalspieler und -Nationaltrainer Jürgen Klinsmann, Brasilien-Legende Roberto Carlos, Youri Djorkaeff (Frankreich) und Francesco Totti (Italien).

Kevin Kuraniy trat für das Team Northern Bears, zu dem auch der frühere mexikanische Torhüter Jorge Campos gehört, an. Ehe er sich die schwere Blessur zuzog, markierte der Stürmer, der in Sachen Torabschluss offensichtlich nichts verlernt hat, noch einen Treffer.

WM: Finale am Sonntag

Kevin Kuranyi wird das WM-Finale am Sonntag somit wohl vom Krankenbett aus verfolgen müssen. Das Finale zwischen Argentinien und Frankreich steigt am kommenden Sonntag (16 Uhr). Bereits am Samstag (16 Uhr) kommt es zum Spiel um Platz drei zwischen Kroatien und Marokko.