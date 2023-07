Kim kurz vor Wechsel zum FC Bayern: Urlaubs-Foto gibt Rätsel auf

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Min-jae Kim wechselt zum FC Bayern, der Transfer ist aber noch nicht offiziell. Der Südkoreaner sendet eine Botschaft aus dem Urlaub.

München/Seoul – Min-jae Kim steht unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Bayern. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben die Bayern die Ausstiegsklausel gezogen und Kim wechselt von Neapel nach München, offiziell verkündet wurde der Deal aber noch nicht. Der Innenverteidiger weilt nach seinem Militärdienst in Südkorea noch im Urlaub – ein Foto gibt nun Rätsel auf.

Kim Min-jae Geboren: 15. November 1996 (Alter 26 Jahre), Tongyeong-si, Südkorea Verein: SSC Neapel (Vertrag bis 2025) Position: Innenverteidiger Marktwert: 50 Millionen Euro

Kim-Transfer zum FC Bayern kurz vor dem Abschluss

Min-jae Kim soll die Bayern-Abwehr in der kommenden Saison wieder zu einem Bollwerk machen. Die Bosse zogen die Ausstiegsklausel laut tz-Infos in Höhe von 45 Millionen Euro, um den Innenverteidiger aus seinem Vertrag bei Serie-A-Meister SSC Neapel loszueisen. Dementsprechend wurde die Ablöse für den Transfer von Lucas Hernandez nach Paris also umgehend reinvestiert.

Eigens für Kim entsandte der deutsche Rekordmeister eine Delegation um Bayern-Ärzte in die südkoreanische Hauptstadt Seoul, um den Medizincheck über die Bühne zu bringen. Der 26-Jährige absolvierte bis Anfang Juli sein dreiwöchiges, in Südkorea obligatorisches Basistraining beim Militär. Kim bietet sich somit die Möglichkeit, vor dem Trainingsstart beim FC Bayern ein paar Tage Urlaub zu verbringen.

Min-jae Kim befindet sich vor seinem Wechsel zum FC Bayern im Urlaub. © Min-jae Kim/Instagram/Cesare Purini/Imago

Bayern-Neuzugang nach Militärdienst im Urlaub

Der Südkoreaner weilt aktuell noch in Südkorea und wird erst nach dem Tegernsee-Trainingslager (15. bis 20. Juli) zur Mannschaft stoßen. Die aus Marketing-Gründen wichtige Asien-Tour vom 24. Juli bis 3. August in Japan und Singapur soll der Südkoreaner als Zugpferd aber mit antreten. Kim gilt als Superstar in Asien, hat Neapel mit seiner Popularität sogar einen lukrativen Sponsoren-Deal verschafft.

Bis dahin kann Kim nach einer anstrengenden Saison und dem Militärdienst die Akkus wieder aufladen, bevor es beim FC Bayern in die Vollen geht. Der 26-Jährige befindet sich derzeit im Urlaub, wie ein Foto auf Instagram zeigt.

Wer verdient wie viel? Gehaltstabelle des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Kim kurz vor Wechsel zum FC Bayern: Urlaubs-Foto gibt Rätsel auf

In seiner Story teilte Kim mit seinen knapp eine Million Followern ein Urlaubsbild bei strahlendem Sonnenschein, aufgenommen offenbar aus einem fahrenden Auto. Dazu postet er ein Emoji mit Sonnenbrille.

Ob Kim nach dem überstandenen Medizincheck beim FC Bayern gerade auf dem Weg in südliche Gefilde unterwegs ist, ist nicht überliefert. Fest steht, dass der Abwehrmann nach all den Strapazen und dem wohl finalisierten Wechsel nach München eine glückliche Botschaft an seine Fans vermittelt.

Kim sendet Botschaft aus dem Urlaub

Interessant unter diesem Aspekt: Die letzten Fotos auf Kims Instagram-Profil stammen noch von den Meisterfeierlichkeiten mit Neapel. Stimmt sich Kim nun auf seinen Klub, den FC Bayern, ein? Derweil sorgt eine andere Personalie für Ungewissheit in München: Bastelt Thomas Tuchel an einem neuen Abwehr-Plan? (ck)