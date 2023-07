Kimmichs bewegende Abschiedsworte an Mané

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Sadio Mané steht kurz vor einem Wechsel vom FC Bayern nach Saudi-Arabien. Joshua Kimmich wählt zum Abschied bewegende Worte.

Tokio – Die Zeichen stehen endgültig auf Trennung. Sadio Mané wird den FC Bayern verlassen, nach nur einer Saison zieht es den Angreifer wohl in die Wüste nach Saudi-Arabien. Joshua Kimmich sprach bereits bewegende Abschiedsworte und verteidigte seinen Mannschaftskameraden vehement.

Sadio Mané Geburtsdatum: 10. April 1992 (Alter 31 Jahre), Bambali, Senegal Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2025) Position: Linksaußen Marktwert: 25 Millionen Euro

Sadio Mané in Zuschauer-Rolle bei Bayern-Testspiel

Kurz vor Anpfiff des zweiten Testspiels der Asien-Tour des Rekordmeisters gegen Kawasaki Frontale in Tokio gab der FC Bayern bekannt, dass sich Sadio Mane „in Gesprächen über einen Vereinswechsel“ befindet. Daher stehe der Senegalese nicht im Aufgebot. Der Transfer zum saudischen Klub Al-Nassr, bei dem auch Cristiano Ronaldo kickt, soll nach tz-Informationen bis Montag über die Bühne gehen.

Als Ablösesumme stehen Medienberichten zufolge 37 Millionen Euro im Raum. Bei der Partie gegen die Japaner, die die Bayern mit 1:0 gewinnen konnten, saß Mané dann mit AirPod und Cap auf der Bank. Nach Abpfiff wurde Joshua Kimmich in der Mixed Zone zum nahenden Abschied seines Kollegen befragt.

Joshua Kimmich verabschiedet sich von Sadio Mané. © Mladen Lackovic/Philippe Ruiz/Imago

Kimmich über Mané-Transfer: „Irgendwas ist im Busch“

Der Mittelfeldspieler habe „natürlich auch mitgekriegt, dass der Sadio heute nicht mit dabei war und nicht gespielt hat“, weswegen Kimmich davon ausgeht, „dass irgendwas im Busch ist“. Die Mannschaft wurde vom Verein allerdings noch nicht über einen Wechsel von Mané informiert. Kimmich wählte in Bezug auf Mané, den im vergangenen November eine Verletzung zurückgeworfen hatte, versöhnliche Worte.

„Ich glaube, dass er tatsächlich in der letzten Saison eine sehr gute Hinrunde gespielt und auch echt gute Statistiken geliefert hat. Er war nicht allein daran Schuld, dass es in der Rückrunde nicht mehr funktioniert hat“, erklärte Kimmich seine Sicht der Dinge. Mané lieferte in 38 Spielen für den FC Bayern zwölf Tore und sechs Vorlagen.

„Das große Ganze hat nicht mehr gestimmt, dann bist du ein neuer Spieler im Ausland, was dann wahrscheinlich auch nicht so einfach ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass es mit einer neuen Sprache, Kultur und Menschen nicht so einfach ist. Wenn du dann eben als Top-Star kommst, musst du dir sehr, sehr viel Kritik anhören, manches natürlich zurecht, manches auch zu Unrecht“, so Kimmichs bewegende Abschiedsworte.

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

FC Bayern: Kimmichs bewegende Abschiedsworte an Mané

„Sadio ist einer, der immer positiv und auch ruhig ist. Wenn er jetzt frustriert gewesen wäre, hat er sich das nicht anmerken lassen. Er ist ein Vollprofi, der in jedem Training dabei ist und Gas gibt, dementsprechend kann ich da überhaupt nichts Negatives sagen“, meinte Kimmich. Am Samstag fehlte Mané aber bereits im Mannschaftstraining, eine Rückkehr wird es wohl beim FC Bayern nicht mehr geben.

Sein Berater Björn Bezemer sollte am Samstag in Tokio eintreffen, um den Transfer nach Saudi-Arabien abzuwickeln. Der französische Journalist Malick Traoré vom TV-Sender Canal+ hatte geschrieben, dass der Medizincheck von Mané am Sonntag in Dubai geplant sei. Mané verließ das Nationalstadion Richtung Teambus kommentarlos. Ersetzen dürfte Mané ein gewisser Harry Kane, allerdings erzielte der FC Bayern im Poker noch keinen Durchbruch: Tottenham ließ zuletzt einen Transfer-Gipfel platzen. (ck)