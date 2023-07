Klare Nummer eins im VfB-Tor? Nübel gibt sich bescheiden – „so wie ich bin“

Von: Niklas Noack

Alexander Nübel soll beim VfB Stuttgart die neue Nummer eins werden. © Kirchner-Media/IMAGO

So tickt Alexander Nübel, der ein Jahr vom FC Bayern München zum VfB Stuttgart ausgeliehen ist und zuletzt Erfahrungen in Monaco sammelte.

Stuttgart - Die Hoffnung bei den Schwaben lebt, dass mit dem neuen Keeper Stabilität ins Tor einkehrt. BW24 gibt jetzt Einblicke, wie der VfB-Torhüter Alexander Nübel tickt und warum er sich selbst nicht als klare Nummer eins sieht.

Nübel ist für ein Jahr vom FC Bayern München an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Für den Wechsel hat der Keeper sogar auf Gehalt verzichtet. Zuvor war Nübel für zwei Jahre zur AS Monaco ausgeliehen, wo er Erfahrungen in der Europa League sammelte. Bei allen Ligapartien der vergangenen zwei Jahre stand Nübel für die Monegassen im Tor. Jetzt soll er sich beim VfB Stuttgart durchsetzen.