Klopp und Liverpool lassen erneut Punkte liegen

Schon zum dritten Mal in dieser Saison teilt der FC Liverpool die Punkte. Gegen Newcastle United kam die Mannschaft von Jürgen Klopp nicht über ein 1:1 hinaus.

Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp hat in der Premier League erneut Punkte verspielt. Beim Aufsteiger Newcastle United kamen die Reds am Sonntag nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Philippe Coutinho (29.) brachte die Gäste im St James' Park von Newcastle zwar zunächst mit seinem Tor in Führung. Doch wenig später traf Joselu (36.), früher in der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt und Hannover 96, zum Ausgleich für die Hausherren.

Für den FC Liverpool, bei dem der deutsche Nationalspieler Emre Can nur auf der Bank saß und Roberto Firmino erst ab der 74. Minute zum Einsatz kam, war es bereits das dritte Remis in der laufenden Saison. Die Reds bleiben damit während der Länderspielpause auf dem siebten Tabellenplatz.

