Ausschreitungen in Nizza! Fan fällt von Tribüne – Conference-League-Spiel startet verspätet

Von: Antonio José Riether

Ausschreitungen in Nizza: Die Kölner Fans griffen den Heimblock an. © dpa

Aufgrund von gewalttätigen Auseinandersetzungen im Stadion musste der Anstoß des Conference-League-Spiels des 1. FC Köln in Nizza verschoben werden. Videos zeigen die brutalen Szenen.

Update, 20.15 Uhr: Lange war davon ausgegangen worden, dass ein Fan einen anderen vom Oberrang auf die untere Tribüne geschubst hatte. Wie ein aktuelles Video zeigt, stolperte der Fan ohne Fremdeinwirkung über die Brüstung, als er über einen Bengalo springen wollte. Dennoch stürzte der Anhänger rund fünf Meter in die Tiefe und wird wohl behandelt.

Update, 19.46 Uhr: Wie angekündigt wurde das Spiel zwischen dem OGC Nizza und Köln nun um 19.40 Uhr angepfiffen, und das trotz der heftigen Ausschreitungen vor der Partie. Christian Keller, Geschäftsführer Sport des 1. FC Köln, versuchte gegenüber RTL die Gewaltexzesse, die er als „pervers“ bezeichnete, zusammenzufassen.

„Mein Informationsstand ist, dass zuerst Hooligans aus Nizza in unseren Fanblock eingedrungen sind. Daraufhin sind Hooligans aus unserem Fanblock, die größtenteils aus Paris kommen sollen und als Kölner verkleidet waren und natürlich ein paar aus Köln hinterher“ so der 43-Jährige. Man müsse die Provokateure ohne jeden Kompromiss und mit voller Härte betrafen, meinte Keller. „Sie dürfen nie, nie wieder ins Stadion kommen, zumindest nicht ins Kölner.“

Erstmeldung vom 8. September:

Nizza – Am Donnerstagmittag feierten rund achttausend Fans des 1. FC Köln noch friedlich und ausgelassen auf den Straßen Nizzas. Doch am Abend eskalierte die Lage im Stadion, schlimme Ausschreitungen sorgen nun für eine Verschiebung des Anstoßes des Conference-League-Spiels beim OGC Nizza, das um 18.45 Uhr hätte angepfiffen werden sollen.

Ausschreitungen beim Conference-League-Spiel zwischen Köln und Nizza

Auf Twitter kursierten im Rahmen des Spiels viele Videos, die grobe Gewaltszenen zeigten. Was war passiert? 50 vermummte Kölner Anhänger hatten den Block der Franzosen attackiert, die Folge war eine gewaltvolle Auseinandersetzung. Nach Informationen der dpa und Fernsehbildern zufolge bewarfen sich die Fanlager dabei sogar mit angezündeten Bengalos, E-Roller, Stühlen und Tischen. Ein Video zeigt, wie ein Fan offenbar von einem anderen Anhänger vom Oberrang in den Unterrang hinuntergestoßen wird. Etwa fünf Minuten dauerten die Attacken, ehe die Polizei die Situation in Griff bekam.

„Wir wollten mit euch ein Fußball-Fest feiern. Wir wollen immer noch spielen, aber das können wir natürlich nicht gutheißen“, sagte der Kölner Kapitän Jonas Hector, der an das Mikrofon trat. „Wir haben uns den Arsch aufgerissen, um uns für die Conference League zu qualifizieren, und wollen das hier auch spielen. Verhaltet euch bitte ruhig, wir wollen hier Fußball feiern und keine Gewalt haben“, fügte er hinzu. Auch Nizza-Spielführer und Ex-FC-Bayern-Profi Dante versuchte, auf die Fans einzuwirken.

Anstoß beim Conference-League-Spiel wird um knapp eine Stunde nach hinten verlegt

Die neue Anstoßzeit ist der UEFA zufolge 19.40 Uhr, wie kurz vor 19 Uhr mitgeteilt wurde. Bei einem weiteren Zwischenfall werde die Partie aber sofort abgebrochen, so die Stadiondurchsage. Noch gibt es keine Informationen zu verhafteten Personen, dem „heute journal“ zufolge soll es einen schwer verletzten Fan geben. (ajr)