Kroatien gegen Marokko: Viele Fußball-Fans verpassen das Spiel um Platz 3

Von: Nils Wollenschläger

Bereits in der Vorrunde sind Marokko und Kroatien aufeinander getroffen. © Virginie Lefour/dpa

Am Samstag findet bei der WM 2022 das Spiel um Platz 3 statt. Lesen Sie hier, warum viele Fußball-Fans das Duell Kroatien gegen Marokko verpassen werden:

Bei der Fußball-WM 2022 stehen nur noch zwei Partien auf dem Programm. Bevor am Sonntag das Finale zwischen Argentinien und Frankreich steigt, findet am Samstag zunächst noch das Spiel um Platz 3 statt. Das Aufeinandertreffen zwischen Kroatien und Marokko wird allerdings in Deutschland nicht im Free-TV zu sehen sein.

Spiel um Platz 3 nicht im TV – HEIDELBERG24 verrät Ihnen, wie Sie die WM-Partie Kroatien gegen Marokko trotzdem live im Stream schauen können.

Während Kroatien im Halbfinale Argentinien unterlegen war, verlor Marokko gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich.