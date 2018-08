Der 1. FC Union Berlin hat sein erstes Saisonspiel in der 2. Bundesliga gegen Erzgebirge Aue im Stile der Nationalmannschaft gewonnen - Stichwort Freistoß durch Kroos.

Berlin - Dank eines Freistoßtreffers von Felix Kroos hat der 1. FC Union Berlin mit seinem neuen Trainer Urs Fischer einen Fehlstart in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga verhindert. Der kurz zuvor eingewechselte Ex-Kapitän sorgte am Sonntag in der 87. Minute für den 1:0 (0:0)-Sieg der Köpenicker gegen Abstiegskandidat FC Erzgebirge Aue.

Nach dem Spiel ließ es Toni Kross, Weltmeister von 2014 und Starspieler von Real Madrid, es sich nicht nehmen und gratulierte seinem Bruder zum Tor. „Gut zugeschaut“, twitterte er.

Hintergrund: Toni Kroos hatte die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2018 in Russland gegen Schweden per spätem Freistoß-Tor zum 2:1-Sieg geschossen. Sein Bruder Felix meinte nach der Partie via Twitter: „Stark! Ein Tor gemacht eins vorbereitet.“ Eine kleine Spitze, denn der Real-Star hatte das 0:1 mitverschuldet.

Stark ! Ein Tor gemacht eins vorbereitet https://t.co/2tMdcJLnDC — Felix Kroos (@felixkroos18) 23. Juni 2018

Vor 21.752 Zuschauern präsentierte sich das neu formierte Team der Unioner lange Zeit ohne großen Ideen und ließ das letzte Risiko vermissen. Gäste-Coach Daniel Meyer durfte bei seinem Trainer-Debüt im Profifußball dank einer soliden Defensivleistung bis kurz vor Schluss auf einen verdienten Punkt zum Einstand hoffen.

Mit vier Neuzugängen in der Startelf war Union die mangelnde Abstimmung und auch das Fehlen des verletzten Stürmers Sebastian Polter anzumerken. Das spielerisch unterlegene Team von Aue hatte in der ersten Halbzeit sogar die größeren Torchancen, konnte aber auch drei Möglichkeiten binnen vier Minuten nicht nutzen. Kroos ließ die Heimfans dann jubeln - vor der Saison war er als Kapitän von Christopher Trimmel ersetzt worden.

