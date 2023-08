Kuss-Skandal um Rubiales: Spielerinnen feiern Szene im Bus

Von: Niklas Noack

Der Eklat um Luis Rubiales sorgt weiter für Schlagzeilen. Jetzt ist ein Video aufgetaucht, in dem die Spielerinnen die Kussszene feiern.

Frankfurt – Keine Frage, infolge der MeToo-Bewegung ist man bei Themen rund um sexuelle Übergriffe sensibler geworden. Dass es damit noch lange nicht getan ist, dafür steht jetzt ein aufgetauchtes Video aus dem Bus der spanischen Frauennationalmannschaft exemplarisch. Darauf ist zu sehen, wie die Profis ausgelassen ihren WM-Titel feiern und dabei den Ernst der Lage nicht erkennen.

Luis Rubiales Geboren: Las Palmas de Gran Canaria, Spanien Vereine als aktiver Spieler: u.a. FC Alicante, UD Levante, Deportivo Xerez aktuelle Funktion: Präsident des spanischen Fußballverbandes

Hermoso zeigt Mitspielerinnen ein Video der Rubiales-Kussszene

Im Mittelpunkt des Videos steht Jenni Hermoso, die bei der Pokalübergabe wenige Stunden zuvor vom spanischen Fußballpräsidenten Luis Rubiales geküsst worden war. Es war ein unfreiwilliger Kuss, wie sie zumindest in ihrer ersten Reaktion öffentlich klarstellte.

Es ist zu sehen, wie Hermoso im Gang des Busses steht und den Kolleginnen auf ihrem Handy Sequenzen von der Kussszene zeigt, die zu diesem Zeitpunkt im Netz längst viral gingen. Es handelt sich um einen Kurzfilm, bei dem eine bekannte Szene von der WM 2010 dazu geschnitten wurde: Als der damalige spanische Nationaltorwart Iker Casillas seine Freundin Sara Carbonero, die ihn gerade als Journalistin interviewte, plötzlich küsste.

Ein irritierender Vergleich des Filmurhebers, der im Mannschaftsbus Anklang findet. „Wie Iker und Sara“, sagt laut Stern jemand. Im Gegensatz zu Rubiales und Hermoso waren die beiden zu diesem Zeitpunkt allerdings ein Paar.

Der spanische Fußballpräsident Luis Rubiales küsst bei der Pokalübergabe die Spielerin Jenni Hermoso. Rechts im Bild ist Hermoso danach im Mannschaftsbus zu sehen. © Richard Callis / SPP/IMAGO/Youtube/No Moleste Progre

Hermoso imitiert Rubiales: „Er kommt begeistert und so – und hat mich so gehalten.“

Was Hermoso durch den Kopf geht, als sie ihren Teamkolleginnen die Bilder des Rubiales-Kusses zeigt? Das weiß nur sie selbst. Auf dem Busvideo ist jedenfalls außerdem zu sehen, wie sie die erst wenige Stunden alte Kussszene nachspielt: Leicht tänzelnd imitiert sie Rubiales, wie er auf sie zukommt. Dann sagt sie: „Er kommt begeistert und so – und hat mich so gehalten.“ Währenddessen spreizt sie die Hände, wie es eben auch Rubiales tat.

Man könnte den Eindruck gewinnen, dass die betroffene Spielerin im Bus noch gar nicht richtig begriffen hatte, was ihr passiert war. So auch ihre Kolleginnen, die in der Partystimmung „Kuss, kuss“ skandieren. Irgendwann fragt dann jemand: „Aber von wem?“ Die Antwort: „Von Rubi mit Jenni, die sich einen Kuss gegeben haben.“ Daraufhin feiern die Spielerinnen ihren Präsidenten, der ebenfalls im Bus sitzt und sich zeigen soll: „Presi, Presi“.

Rubiales ist die Kuss-Feierei „peinlich“

Der ist allerdings alles andere als euphorisch und sagt: „Hört auf, das ist mir peinlich.“ Vielleicht war ihm zu diesem Zeitpunkt schon bewusst, was ihm blühen könnte. Zunächst hat ihn die Fifa jedenfalls für 90 Tage suspendiert. Über eine weitere Sperrung berät gerade der spanische Fußballverband (RFEF). Vonseiten der Regierung wird Rubiales Machtmissbrauch vorgeworfen und man sprach von „schwerwiegendem Verhalten“.

Und die Spielerinnen? Die haben ihr Verhalten, das sie im Bus an den Tag legten, schnell reflektiert. Immerhin sprangen sie geschlossen Hermoso zur Seite und prangerten den Übergriff von Rubiales mit Vehemenz an. Auch andere zeigten sich solidarisch mit der spanischen Spielerin. Alexandra Popp, Deutschlands Fußballerin des Jahres, sagte in der NDR-Talkshow „Das!“: „Wenn unser DFB-Präsident so meinen Kopf genommen hätte und mich auf den Mund geküsst hätte, wäre ich da definitiv auch nicht locker mit umgegangen.“ Vielmehr hätte sie ihm, so die Stürmerin „vielleicht eine geklatscht oder ihn weggeschubst.“