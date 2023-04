Bayern-Aus im DFB-Pokal: Höler schickt FCB in letzter Minute ins Tal der Tränen

Bittere Musiala-Tränen

Der FC Bayern München verliert das DFB-Pokal-Viertelfinale in einer dramatischen Schlussphase gegen den SC Freiburg. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Schluss, Aus, der FC Bayern München ist raus aus dem Pokal. Nach dem Last-Minute-Nackenschlag können die Münchner keine Chance mehr erzwingen und müssen nun das ganz bittere Aus im DFB-Pokal verdauen. Jamal Musiala und Joshua Kimmich können die Tränen nicht mehr halten, auf der anderen Seite jubelt Freiburg. Sicherlich glücklich für die Breisgauer, die lange Zeit mit Mann und Maus das eigene Tor verteidigten. Dass die Bayern-Offensive damit einen Anteil an der Niederlage hat, schlägt sich auch in den Noten der Spieler nieder.

FC Bayern München - SC Freiburg 1:2 (1:1)

FC Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Cancelo - Kimmich, Goretzka (79. Mané) - Sané, Müller, Coman (64. Gnabry) - Choupo-Moting (64. Musiala) SC Freiburg: Flekken - Sildillia, Gulde, Ginter, Günter - Doan, Eggestein, Höfler, Grifo (68. Sallai) - Gregoritsch, Höler Tore: 1:0 Upamecano (19.), 1:1 Höfler (27.), 1:2 Höler (90.+5)

+ Hilflosigkeit nach dem bitteren DFB-Pokal-Aus des FC Bayern. © IMAGO/Ulrich Wagner

90. Minute+5: TOR für Freiburg! Höler tritt zum Strafstoß an und bleibt eiskalt. Sommer ist in die von ihm gesehene linke Ecke unterwegs, Höler knallt das Ding humorlos halbrechts unter die Latte.

Last-Minute-Schock: Schiedsrichter Osmers gibt Elfmeter gegen Bayern

90. Minute+3: Elfmeter für Freiburg! Der Freistoß hat Folgen. Bayern bekommt den Ball nicht aus der Box, und am Ende zieht Höfler ab, der Musialas Arme trifft. Klare Nummer: Elfmeter. Pavard sieht dann noch Gelb, weil er den Elfmeterpunkt ramponieren will.

+ Das Handspiel, das zum Strafstoß für Freiburg führte. Musiala vergrößert die Körperfläche unzulässig. © IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

90. Minute+2: Gulde bleibt nach einem Luftzweikampf mit Mané liegen. Der Joker sieht Gelb und Freiburg bekommt einen Freistoß.

90. Minute: Es gibt drei Minuten obendrauf. Es wirkt aber momentan so, als ob danach noch mindestens 30 weitere folgen werden.

89. Minute: Gnabry mit der Chance! Der Offensivmann wird mit einem hohen Ball eingesetzt und versucht es direkt aus spitzen Winkel links vorm Tor. Knapp vorbei, Flekken kann nur hinterherschauen.

85. Minute: Fünf Minuten sind regulär noch zu gehen. Schaffen die Bayern noch den Lucky Punch, bevor es in die Verlängerung geht? Freiburg sorgt jetzt wieder für mehr Befreiung.

83. Minute: Aufregung um Upamecano. Ein langer Abschlag von Flekken erreicht Gregoritsch, der von Upamecano an den Haken getroffen wird und zu Boden geht. Der Schiedsrichter entscheidet auf Gelb und liegt damit wohl auch richtig.

Tuchel geht auf Sieg in regulärer Spielzeit: Mané kommt für Goretzka

79. Minute: Sadio Mané kommt für Goretzka in die Partie. Tuchel will offenbar den Sieg in der regulären Spielzeit.

76. Minute: Während ein, nun selten gewordener, Entlastungsangriff der Freiburger verpufft, macht sich Sadio Mané auf der FCB-Bank bereit. Tuchel legt wohl bald in der Offensive nach.

73. Minute: Sané zeigt, was er kann. Er lässt zwei, drei, vier Freiburger auf seinen Weg in den Strafraum hinter sich, doch am Ende bleibt auch er mit seinem Schuss an einem SCF-Bein hängen.

72. Minute: Nach etwas hektischen Minuten versucht das Bayern-Mittelfeld das Spiel zu beruhigen und es an sich zu ziehen. Doch Freiburg, was sich mittlerweile komplett eingeigelt hat, verteidigt mit allem, was es hat und das bis hierhin auch mit Erfolg.

+ Bayern ist am Drücker. © IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

68. Minute: Die beiden Einwechselspieler fügen sich super ein, können aber auch noch nicht entscheidend abschließen. Währenddessen wechselt auch Streich: Für Grifo kommt Sallai.

64. Minute: Thomas Tuchel wechselt doppelt. Für Choupo-Moting und Coman kommen Gnabry und Musiala in die Partie. Damit dürfte Müller in das Sturmzentrum rutschen, dessen Position Musiala übernehmen wird.

Nach Kimmich-Freistoß: Pavard trifft nur die Latte

62. Minute: Pavard lässt die Latte erzittern! Den folgenden Freistoß bringt Kimmich scharf und kurz in den Strafraum, wo Pavard die Kugel über den Scheitel gleiten lässt. Nur die Latte verhindert, dass der Ball einschlägt.

62. Minute: Sildillia sieht Gelb, der den starken Cancello an der Seitenlinie abräumt.

61. Minute: Die Tuchel-Elf nimmt ein bisschen das Gas raus, was sie sich allerdings auch erlauben kann, da Freiburg vor allem im letzten Drittel vor Yann Sommer viel zu ungenau agiert. Dahingegen entwickelt der FCB immer wieder Gefahr durch schnelle Gegenstöße.

56. Minute: Bayern wiegt Freiburg in Sicherheit, nur um dann über Sané zum schnellen Gegenstoß anzusetzen. Doch der ist alleine, beziehungsweise kann er den im Abseits stehenden Choupo-Moting nicht bedienen. Die Chance verpufft.

53. Minute: Nachdem de Ligt sich gegen Doan nur mit einem Foul zu helfen weiß, steht Grifo zum Freistoß bereit. Doch auch wenn dieser einen Freiburger findet, gerät der Kopfballabschluss zu wenig druckvoll. Kein Problem für Sommer.

50. Minute: Jetzt ist wieder Bayern dran. Eine gefühlvolle Flanke von Müller findet jedoch keinen Abnehmer, der den Ball vernünftig Richtung Gehäuse bringen kann.

+ Temporeiches Spiel zwischen Bayern und Freiburg. © IMAGO/ULMER

48. Minute: Danach legt Freiburg den Vorwärtsgang ein. Nachdem Doan zentral vor dem Sechzehner freigespielt wurde, bleibt dessen Schuss jedoch hängen. Die darauffolgende Ecke können die Bayern ohne Probleme klären.

46. Minute: Es geht weiter und Bayern kratzt schon wieder am Führungstreffer! Ein tiefer Pass von Kimmich auf Sané erreicht diesen allerdings im Abseits.

Pause: Nach der Müller-Chance ist Pause. Was für ein dickes Ding von Müller, der seine Farben eigentlich mit dem Schlusspfiff der ersten Halbzeit in Führung schießen hätte müssen. Auch ansonsten haben die Bayern hier deutlich das Sagen, die sich allerdings beim Kölner Keller bedanken müssen, dass dieser beim Tor von Upamecano nicht eingegriffen hat. Die Führung konterte der Freiburger Höfler mit einem Tor, gemalt wie ein brutalistisches Gemälde.

Müller vergibt Großchance: Freiburger Abwehrmann rettet vor Linie

45. Minute+2: Jetzt vergibt Müller die Tausendprozentige! Eine Hereingabe von rechts klärt Flekken vor die Füße von Müller, der am schon geschlagenen Torhüter vorbeischiebt, aber dann an einem Freiburger Abwehrspieler scheitert, der den Ball zwei Meter vor der Torlinie raushaut.

45. Minute: Die Monster-Chance zur Bayern-Führung! Upamecano treibt den Ball nach Eroberung nach vorne, setzt Müller ein, der sich für das Abspiel in die Mitte entscheidet, anstatt selbst abzuschließen. Choupo-Moting erreicht den Ball, leicht abgefälscht von Flekken nicht, wäre aber ohnehin im Abseits gestanden.

42. Minute: Freiburg tankt zunehmend Selbstbewusstsein, auch weil sich die Roten hier etwas zurückziehen. Allerdings steht die Bayern-Abwehr sattelfest und lässt hinten nichts anbrennen.

38. Minute: Trotz 1:1 gibt hier der FC Bayern deutlich den Ton an. Allen voran Sané, der sich mit Choupo-Moting in den Sechzehner des SCF kombiniert, dann aber doch noch an einem Abwehrspieler hängenbleibt.

35. Minute: Gelb für Gregoritsch, der Sané im Mittelfeld abräumt. Danach geht es wieder Richtung Flekken, doch ein Abschluss will nicht so recht gelingen.

33. Minute: Wieder Sané. Diesmal ist es er, der in der Mitte lauert, doch das halbhohe Zuspiel auf den kurzen Pfosten kann dieser nicht mehr auf das Tor lenken. Am Ende zappelt nur das Außennetz.

31. Minute: Es geht hier Schlag auf Schlag. Der FCB reagiert wütend auf den Gegentreffer, doch auch eine Serie von Ecken führt nicht zum Erfolg. Die vorerst letzte bekommt de Ligt auf den Schlappen, setzt aber zu hoch an. Flekken muss nicht eingreifen.

Höfler mit dem Traumtor: Sommer machtlos im FCB-Tor

27. Minute: Der Ausgleich! Die Bayern-Abwehr bekommt den Ball hinten einfach nicht weg und so landet der Ball bei Höfler, der mit den schwachen linken Fuß aus 20 Metern das Ding in den Winkel haut.

+ Beim Abschluss von Höfler streckt sich Yann Sommer umsonst. © IMAGO/Eduard Martin

25. Minute: Nun auch Freiburg mit dem ersten Torabschluss. Im zweiten Anlauf ist es Grifo, der den Ball hoch vors Tor bringt und dort Gregoritsch findet. Der macht es schlechter als Upamecano und köpft ungefährlich in die Arme von Sommer.

23. Minute: Freiburg schwimmt. Immer wieder finden tiefe Pässe aus der Bayern-Hälfte durchlaufenden FCB-Stürmer, doch auch aufgrund von Abseitsstellungen, kann noch kein Profit daraus geschlagen werden.

Bayern trifft umstritten: Upamecano-Tor bleibt bestehen

19. Minute: TOOOOOR FÜR DEN FC BAYERN!!!! Upamecano macht das Ding! Eine Ecke von Kimmich findet Upamecano, der hochsteigt und den Ball mit dem Kopf im Gehäuse unterbringt. Freiburg reklamiert, doch der Schiedsrichter winkt ab. In der Tat hat sich Upamecano mit viel Körpereinsatz aufgestützt, doch der Treffer bleibt bestehen.

+ Das umstrittenen 1:0 für den FC Bayern durch Upamecano. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

18. Minute: Gnabry dehnt sich immer noch neben dem Tor von Yann Sommer, doch eine Hereinnahme des Offensiv-Spielers scheint nicht unmittelbar bevorzustehen. Wohl eher eine Vorsichtsmaßnahme.

15. Minute: Eine kürzere Ballbesitzphase der Freiburger übersteht die FCB-Abwehr ohne Probleme. Schlussendlich ist es Pavard, der einen Einwurf der Gäste aus dem Gefahrenbereich klärt.

12. Minute: Sané knapp daneben! Von links zieht dieser in die Mitte, um dann aus halblinker Position flach abzuschließen. Wenige Zentimeter rauscht der Ball am kurzen Pfosten vorbei.

10. Minute: Kurzes Powerplay der Roten, an deren Ende ein Foul am Freiburger Doan steht. Zuvor scheiterte Sané mit einer scharfen Hereingabe von links, die allerdings nur einen Breisgauer fand.

+ Flotter Beginn in der Allianz Arena. © IMAGO/Sven Leifer

8. Minute: Doch jetzt liegt erstmal ein Freiburger auf den Rasen. Goretzka kommt gegen Höfler zu spät, der deshalb einen Schlag abbekommt. Nach kurzer Pause geht es aber weiter.

Sané wohl mit Problemen: Gnabry läuft sich warm

5. Minute: Ist möglicherweise ein Bayern-Akteur mit einer Blessur in die Partie gegangen? Serge Gnabry läuft sich bereits warm, Sané hat wohl Probleme.

4. Minute: Die Bayern spielen sich in der Verteidigung den Ball zu, um dann plötzlich schnell umzuschalten, doch sowohl Doan als auch Sildillia sind auf der Hut.

2. Minute: Erste Torannäherung der Bayern. Per Doppelpass kombinieren sich Choupo-Moting und Coman in der Mitte durch. Der Chip von Choupo-Moting auf den durchgelaufenen Goretzka gerät aber etwas zu lang und so stößt Freiburg nun ab.

1. Minute: Der Ball läuft! Freiburg stößt an und schaltet gleich in den Vorwärtsgang. Doch Yann Sommer kann den langen Ball aufnehmen.

Update, 20.44 Uhr: Die Spieler stellen sich auf und begrüßen die Fans. Christian Günther und Thomas Müller treten beim Schiedsrichter an, Müller gewinnt die Platzwahl und bleibt stehen.

Update, 20.40 Uhr: Nur noch fünf Minuten, dann rollt der Ball in der Allianz Arena. Legen die Bayern ähnlich furios wie gegen den BVB los oder kann die doppelte Freiburger Viererkette die Gastgeber stoppen?

Tuchel: Davies-Bankplatz hat „gar nichts mit der Leistung zu tun“

Update, 20.20 Uhr: Noch 25 Minuten bis zum Anpfiff. Am Mikrofon von Sky äußert sich Thomas Tuchel zu seinem Wechsel in der Aufstellung. Die Herausnahme von Alphonso Davies „hatte gar nichts mit der Leistung zu tun“, sondern vielmehr mit Belastungssteuerung. Davies ist als letzter Bayern-Akteur von der Länderspielpause im Vorfeld des BVB-Spiels zurückgekehrt und habe sich eine Pause verdient.

Update, 19.50 Uhr: Auch die Aufstellung der Gäste aus Freiburg ist nun eingegangen. Wie sein Gegenüber nimmt auch Christian Streich einen Wechsel in der Startelf vor. Für Innenverteidiger Kenneth Schmidt kommt Offensivkraft Michael Gregoritsch. Damit stellen die Freiburger wohl auf eine Viererkette um und agieren damit mit zwei zentralen Offensiven.

FC Bayern gegen Freiburg: Cancelo beginnt für Davies

Update, 19.35 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da! Thomas Tuchel nimmt eine Veränderung im Vergleich zum 4:2-Sieg gegen Borussia Dortmund vor: João Cancelo startet für Alphonso Davies. Eric-Maxim Choupo-Moting, der am Montag vorsichtshalber nicht mittrainierte, steht in der Startelf.

+ Am Montag im Training geschont, kann Choupo-Moting im Pokal gegen Freiburg starten. © IMAGO / ActionPictures

Update, 19.15 Uhr: Eine halbe Stunde noch müssen sich die Fans beider Vereine gedulden, bis die Aufstellungen für das DFB-Pokal-Viertelfinale verkündet werden. Während die Bayern-Fans ziemlich sicher dieselbe Aufstellung wie gegen den BVB sehen werden, könnte sich bei Freiburg schon mehr tun.

Möglich, dass Christian Streich, der auf der Spieltags-PK sagte, dass eine „Sensation“ nötig sei, einige Wechsel in der Startelf vornimmt. Auch, weil sein Team am vergangenen Spieltag gegen Hertha BSC (1:1) sich nicht uneingeschränkt von der Schokoladenseite zeigte.

Bayern gegen SC Freiburg im DFB-Pokal: Drei Tage nach Sieg über Dortmund

Erstmeldung vom 4. April: München - Drei Tage nach dem fulminanten Tuchel-Debüt gegen Borussia Dortmund erwartet den FC Bayern die nächste Aufgabe: Am Dienstagabend empfangen die Münchner den SC Freiburg zum DFB-Pokal-Viertelfinale. Die Gäste spielen bislang eine starke Saison und befinden sich damit in der Bundesliga mitten im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Während beim deutschen Rekordmeister in den sportlichen Belangen zunächst wieder eitel Sonnenschein herrscht, polarisiert die Freistellung von Julian Nagelsmann ohne Unterlass. So dürften sich allem voran FCB-Präsident Herbert Hainer und Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender, kaum über die sportliche Ablenkung durch die Pokal-Partie beschweren.

+ Nach dem zehnten Bundesliga-Spieltag treffen der FCB und Freiburg nun zum zweiten Mal in dieser Saison aufeinander. © IMAGO / MIS

FC Bayern gegen SC Freiburg im DFB-Pokal: Vorzeichen sprechen für den Rekordmeister

Der FC Bayern München hat mit den Freiburgern keineswegs ein Traumlos im Viertelfinale erwischt. Die Breisgauer spielen bislang eine stabile Saison und stehen damit zu Recht auf dem vierten Tabellenplatz, sieben Punkte hinter den Münchnern. Eine Klatsche setzte es allerdings am zehnten Spieltag der Bundesliga – Gegner bei der 5:0-Niederlage: der FCB.

Auch wenn man nur die Pokalsaison in den Blick nimmt, ergibt sich ein klarer Vorteil zugunsten der Hausherren. Während Freiburg gegen die Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern und St. Pauli jeweils in die Verlängerung musste (je 2:1 n. V.) und beim Achtelfinal-Sieg gegen den SV Sandhausen (2:0) erst in der 87. Minute das erlösende erste Tor fiel, marschierten die Bayern durch den Pokal. Gegen Viktoria Köln (5:0), FC Augsburg (5:2) und Mainz 05 (0:4) zeigten die Münchner nur ein einziges Mal Nerven, aber auch der zwischenzeitliche 0:1-Rückstand beim FCA stellte schlussendlich kein Problem dar.

+ Der FC Bayern ließ auch in der 2. Runde des DFB-Pokals beim FC Augsburg nichts anbrennen. © IMAGO / ActionPictures

FC Bayern gegen SCF im DFB-Pokal: Tuchel setzt auf eingespielte Achse

Bei Sieg gegen Freiburg in der Bundesliga-Hinrunde hütete übrigens Sven Ulreich das FCB-Tor. Ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, kann man jedoch behaupten, dass dies im heutigen Spiel nicht der Fall sein wird. Winter-Neuzugang und Neuer-Vertreter Yann Sommer ist im Tor gesetzt und auch sonst wird Thomas Tuchel wohl für keinerlei Überraschungen in seiner Startelf sorgen.

Schon auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Pokal-Partie kristallisierte sich heraus, dass wohl dieselbe Startelf wie gegen Borussia Dortmund das Vertrauen geschenkt bekommt. Tuchel brachte bereits eine „wünschenswerte“ Achse ins Gespräch, die das Spiel des FCB lenken soll. Gemeint sind Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Thomas Müller, die sich aber keineswegs auf ihren Status ausruhen dürften, so Tuchel. (sch)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Ulrich Wagner