Werner spielt “Auf jeden Fall nächstes Jahr“ in Leipzig - und dann?

Nationalstürmer Timo Werner von RB Leipzig hat sich am Sonntag zu seiner Zukunft geäußert. Ein Jahr wolle er noch in Sachsen spielen.

Stuttgart/Leipzig - Nationalstürmer Timo Werner hat bekräftigt, auch in der kommenden Saison für den deutschen Vizemeister RB Leipzig spielen zu wollen. „Ich habe noch einen Vertrag bis 2020, ich fühle mich wohl in Leipzig“, sagte der 22-Jährige am Sonntag nach dem 0:0 bei seinem Heimatverein VfB Stuttgart im TV-Sender Sky.

Er antwortete auf die Frage, ob er seinen Vertrag in Leipzig bis zum Ende erfüllt: „Auf jeden Fall nächstes Jahr.“ Noch vor dem Duell bei seinem Ex-Verein hatte der gebürtige Stuttgarter gesagt, dass er sich momentan nicht mit einer Vertragsverlängerung oder einem Vereinswechsel auseinandersetzt.

dpa