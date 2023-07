Vor Bayern-Trainingsstart: Kraftprotz Leon Goretzka zeigt gestählten Körper

Von: Andre Oechsner

Der FC Bayern startet an diesem Donnerstag in die Vorbereitung auf die neue Saison. Mittelfeld-Star Leon Goretzka präsentiert sich schon jetzt in Topform.

München – Das Trainingsgelände des FC Bayern füllt sich so langsam, dem Grün an der Säbener Straße wird allmählich wieder Leben eingehaucht. Thomas Tuchel wird seine Mannen an diesem Donnerstag zum offiziellen Auftakt in die neue Saison versammeln. Dann wird auch ein topfitter Leon Goretzka wieder Rasen unter die Füße bekommen.

Leon Goretzka Geboren: 06. Februar 1995 (Alter 28 Jahre), Bochum Verein: FC Bayern München Position: Mittelfeld Marktwert: 45 Millionen Euro

Leon Goretzka fokussiert sich auf Saison mit dem FC Bayern

Zuvor lässt Goretzka in den sozialen Medien keine Zweifel aufkommen, dass er mit vollem Fokus in die neue Saison starten wird. Und auch körperlich hielt sich der 28-Jährige in den vergangenen Wochen fit. Der beste Beweis sind einige Bilder, die er nun seinen über zwei Millionen Abonnenten auf Instagram präsentiert.

Dabei sieht man Goretzka oberkörperfrei an einem Fitnessturm, mit im Gepäck sein gestählter, mit Muskeln bepackter Körper. „Letzte Trainingseinheit vor der Rückreise nach München“, schreibt der Mittelfeld-Star dazu. Die Botschaft, die er dadurch vermitteln möchte: ich bin im kommenden Jahr zu allem bereit. Sportlich haben Goretzka und Co. nach einer enttäuschenden Saison nämlich einiges gut zu machen.

Bekennt sich Leon Goretzka mit Kommentar zum FC Bayern?

Ein Detail, das dabei nicht außer Acht gelassen werden darf, ist ein Kommentar, den Goretzka höchstselbst abgegeben hat. Es ist ein Meme, das ihn zeigt, wie er im Dress des FC Bayern mit beiden Händen ein Herz formt. „Bitte bleib in München“, schreibt ein User dazu. Ein anderer: „Ich hoffe, dass du bleibst.“

Der bayerische Anhang hat in den vergangenen Wochen natürlich vernommen, dass Goretzka aufgrund einer persönlich durchwachsenen Saison zu den Abgangskandidaten gehört. Der deutsche Nationalspieler hat unter Trainer Tuchel einen schweren Stand und darf den FC Bayern nach tz-Informationen bei einem passenden Angebot verlassen. Neuzugang Konrad Laimer würde im Fall der Fälle auf die Doppel-Sechs rücken.

Leon Goretzka will beim FC Bayern wieder voll angreifen. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Leon Goretzka will den FC Bayern nicht verlassen

Goretzka macht sich derweil aber keine Gedanken über einen Abschied, zumal sein Vertrag noch langfristig bis 2026 ausgelegt ist. Fakt ist aber auch, dass, sollten die Bayern die Suche nach einem weiteren Sechser mit Erfolg abschließen, Goretzkas Zeit in der bayerischen Landeshauptstadt schon bald vorbei sein könnte.