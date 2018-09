Leroy Sané vom DFB-Team abgereist: So soll Löw jetzt mit ihm planen

Nationalspieler Leroy Sané hat am Freitag das DFB-Mannschaftshotel in München verlassen. Nun klärt sein Vater Souleyman auf, weshalb. Und eine Zeitung meint Löws Plan mit ihm zu kennen.

Leroy Sané vom DFB-Team abgereist: Das soll Löws Plan sein

Update vom 8. September 2018, 21.29 Uhr: Die Bild-Zeitung meint den Plan von Bundetrainer Joachim Löw mit Leroy Sane zu kennen. Trotz seiner Abreise und den durchgesickerten Vorwürfen zu Sanes Einstellung, will Löw an ihm festhalten. Er werde ihn auch zu den restlichen Länderspielen des Jahres einladen, heißt es in dem Bericht. Zu sehr schätze Löw Sanes Schnelligkeit, die dem Tempo der DFB-Elf sicher nicht schadet.

Lesen Sie auch: Das ist Sanes heiße Freundin

Leroy Sané vom DFB-Team abgereist: Jetzt verrät sein Vater den Grund

Update vom 8. September 2018, 12.23 Uhr: Nationalspieler Leroy Sané ist Vater geworden. Das verriet Souleyman Sané, Papa des 22-Jährigen, der Bild: „Meine Enkelin wurde gestern geboren, wir freuen uns sehr. Ihr Name ist Rio Stella.“ Sané hatte am Freitag das Mannschaftshotel in München „aus privaten Gründen“ verlassen, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte.

Leroy Sané reist von der Nationalmannschaft ab: Erstmeldung

München - Die deutsche Nationalmannschaft muss im Länderspiel gegen Peru in Sinsheim am Sonntag (20.45 Uhr) auf Jungstar Leroy Sane verzichten. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt gab, habe der Offensivspieler des englischen Meisters Manchester City das Teamhotel in München in Rücksprache mit Bundestrainer Joachim Löw aus privaten Gründen verlassen.

.@LeroySane19 hat in Rücksprache mit Bundestrainer Joachim Löw am Freitag aus privaten Gründen das Mannschaftshotel in München verlassen. Er fällt somit für #GERPER aus. #DieMannschaft pic.twitter.com/ans1VfRVnC — Die Mannschaft (@DFB_Team) 7. September 2018

Leroy Sane reist von der Nationalmannschaft ab: Seine Freundin ist hochschwanger

Der 22-Jährige war zum Auftakt der Nations League am Donnerstag gegen Weltmeister Frankreich (0:0) in der 83. Minute eingewechselt worden. Für die WM in Russland hatte Löw Sane aus seinem 23er-Kader gestrichen.

+ Die Nationalspieler Leroy Sané (r.) und Jerome Boateng. © dpa / Marius Becker

Wie die Bild erfuhr, ist seine Freundin Candice Brook hochschwanger und erwartet in den nächsten Tagen das gemeinsame Kind. Hier erfahren Sie, wer Candice Brook ist, wie rührend sich sich um ihren Leroy nach der Nicht-Nominierung zur WM 2018 kümmerte.

SID