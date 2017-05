Live-Ticker: Wer kommt in den Kader für den Confed Cup und für die U21-EM?

Frankfurt - Die Bundestrainer Joachim Löw und Stefan Kuntz benennen heute die Kader für den Confed Cup 2017 und für die U21-EM 2017. Alle Infos bei uns im Live-Ticker.

+++ Wer darf (oder muss?) im Sommer zum Confed Cup mitfahren? Bundestrainer Joachim Löw wird heute Mittag in der DFB-Zentrale in Frankfurt den Kader der Nationalmannschaft für den Confederations Cup in Russland bekannt geben. Der Confed Cup 2017 findet vom 17. Juni bis 2. Juli an vier Spielorten im Land des WM-Gastgebers statt: Sotschi, Moskau, St. Petersburg und Kasan.

+++ Im Rahmen der Pressekonferenz benennt auch DFB-Trainer Stefan Kuntz sein Aufgebot der U 21-Nationalmannschaft für die EM in Polen, die vom 16. bis 30. Juni ausgetragen wird.

+++ Jogi Löw musste vor der Bekanntgabe des Kaders für den Confed Cup ein kniffliges Personalpuzzle lösen. Einige Stars sind verletzt, einigen Profis gönnt Löw ein Jahr vor der WM eine Pause. Sie sollen sich vor dem Beginn der WM-Saison 2017/2017 im Sommer erholen. So werden die Bayern-Spieler Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller sowie Mesut Özil vom FC Arsenal nicht mit zum Confed Cup fahren. Auch Toni Kroos und Sami Khedira lassen den Confed Cup sausen. Sie stehen sich mit ihren Vereinen Real Madrid und Juventus Turin am 3. Juni im Champions-League-Finale gegenüber.

Kader-Bekanntgabe: Vereine wollen nicht zu viele Spieler für Confed Cup und U21-EM abstellen

+++ Auch die Vereine wollen ihre Interessen gewahrt wissen. Kein Klub will zu viele Spieler für den Confed Cup oder die U21-EM (16. bis 30. Juni) abstellen. Zudem hält sich auch die Lust einiger Profis in Grenzen. Löw und Teammanager Oliver Bierhoff würden gerne den länger verletzten Marco Reus bei der Mini-WM mit Gruppenspielen gegen Australien, Chile und Kamerun sehen. Der Dortmunder klagte indes, er sei in den vergangenen Sommern "immer mit Reha beschäftigt" gewesen und würde sich lieber eine Auszeit nehmen. Ein letztes Gespräch mit Löw sollte Klarheit bringen.

+++ Reus war aber nicht die einzige Baustelle des Bundestrainers. Besonders knifflig: Gleich 15 Spieler, die bereits bei Löw debütiert haben, wären noch für den Nachwuchs spielberechtigt. Darunter sind gestandene Profis wie Leroy Sané, Joshua Kimmich oder Timo Werner. Leipzigs Jungstar hat den Confed Cup bereits als "nächstes Ziel" ausgegeben, auch der Schalker Max Meyer würde Russland gegenüber Polen "bevorzugen". U21-Coach Kuntz weiß: "Über uns schwebt Jogi."

+++ Der Confed-Cup-Kader wird auch das Länderspiel am 6. Juni in Kopenhagen gegen Dänemark und das WM-Qualifikationsspiel vier Tage später in Nürnberg gegen San Marino bestreiten. Die Stars sind dann schon im Urlaub.

+++ Ein "Todeskommando", wie einst DFB-Teamchef Erich Ribbeck den Confed Cup 1999 angesichts ähnlich schwieriger Personalauswahl rückblickend nennt, wird das Turnier für Löw nicht werden. Der Spielerpool ist heute ungleich größer. "Eine solche Auswahl an Toptalenten gab es noch nie, deshalb waren sich A-Elf und U21 noch nie so nah", sagte Kuntz.

Confed Cup und U21-EM: Spielpläne und kader

+++ Vor der WM 2018 kommt der Confed Cup 2017 in Russland. Deutschland nimmt im Sommer als Weltmeister an diesem Turnier teil. Wir haben die wichtigsten Informationen zu diesem Wettbewerb. Bei tz.de finden Sie den Spielplan für den Confed Cup 2017 und den möglichen Kader von Deutschland.

+++ tz.de bietet natürlich auch den Spielplan zur U21-EM 2017 in Polen und den möglichen Kader von Deutschland.