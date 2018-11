Europa League im Live-Ticker: Leipzig im Bruderduell in Salzburg - Leverkusen auf Mission Gruppensieg

Europa League im Live-Ticker: RB Leipzig muss bei RB Salzburg punkten. Für Bayer Leverkusen geht es gegen Ludogorez Rasgrad ebenso um Platz eins wie für Eintracht Frankfurt gegen Olympique Marseille.

Am Donnerstag (29.11.2018) steht der 5. Vorrundenspieltag in der Europa League auf dem Programm.

RB Leipzig tritt ab 18.55 Uhr zum Bruderduell bei RB Salzburg an und braucht Punkte im Kampf um Platz zwei hinter den Österreichern.

Auch Bayer Leverkusen ist schon um 18.55 Uhr gefordert. Die bereits für die K.o.-Runde qualifizierte Werkself empfängt Ludogorez Rasgrad.

Eintracht Frankfurt bekommt es ab 21 Uhr mit Olympique Marseille zu tun. Die Hessen haben ihr Ticket für die Zwischenrunde ebenfalls bereits gebucht.

18.40 Uhr (RBS-RBL): Trotzdem müssen die Leipziger heute gleich auf mehrere Stammspieler verzichten. Kevin Kampl, Marcel Sabitzer, Emil Forsberg und Diego Demme fallen verletzt aus und stehen nicht zur Verfügung. Können die „Bullen“ trotzdem die extrem wichtigen drei Punkte einfahren?

18.27 Uhr (RBS-RBL): Man glaubt es kaum, Tim Werner feiert heute sein Europa-League-Debüt in dieser Saison! Aufgrund der totalen Rotation von Ralf Rangnick kam der 22-Jährige in dieser Saison im europäischen Wettbewerb noch überhaupt nicht zum Einsatz. In der Bundesliga stand er dagegen in jedem Spiel auf dem Rasen (11 von 12 Spielen in der Startelf).

18.11 Uhr (B04-PFC): Auch die Aufstellung der Leverkusener ist bereits da. Wie erwartet lässt Heiko Herrlich einige seiner Offensiv-Stars draußen:

Özcan – Weiser, Retsos, Dragovic, Wendell – Aranguiz – Paulinho, Schreck, Alario, Bailey – Kiese Thelin

18.07 Uhr (RBS-RBL):

Die Aufstellungen sind da, so geht es RB Leipzig im Bruder-Duell an:

Mvogo – Mukiele, Orban, Upamecano, Saracchi – Ilsanker – Laimer, Bruma – Mattheus Cunha, Augustin, Werner

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom 5. Spieltag in der Europa League. Wir berichten von allen drei Spielen mit deutscher Beteiligung. Ab 18.55 Uhr sind RB Leipzig bei RB Salzburg und Bayer Leverkusen gegen Ludogorez Rasgrad gefordert, Eintracht Frankfurt tritt ab 21 Uhr gegen Olympique Marseille an.

Gruppe A der Europa League: Bayer Leverkusen

Durch das 1:0 über den FC Zürich am vorigen Spieltag hat Bayer Leverkusen ebenso wie die punktgleichen Schweizer die K.o.-Runde bereits erreicht. Im Heimspiel gegen Ludogorez Rasgrad aus Bulgarien geht es für die Elf von Trainer Heiko Herrlich einzig darum, sich im Duell um Platz eins eine gute Ausgangsposition zu erkämpfen. Zürich spielt zeitgleich bei AEK Larnaka aus Zypern. Wir zeigen Ihnen auf tz.de*, wo Sie die Partie der Leverkusener live im TV und im Stream sehen können.

Platz Verein Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1 Bayer Leverkusen 4 3 0 1 10:7 +3 9 2 FC Zürich 4 3 0 1 5:3 +2 9 3 Ludogorez Rasgrad 4 0 2 2 3:5 -2 2 4 AEK Larnaka 4 0 2 2 3:6 -3 2

Gruppe B der Europa League: RB Leipzig

Nach dem 1:2 bei Celtic Glasgow kristallisiert sich für RB Leipzig ein Zweikampf um Rang zwei mit den Schotten heraus. Aktuell haben beide Klubs sechs Punkte auf dem Konto. Leipzig tritt bei den verlustpunktfreien Salzburgern an, zeitgleich gastiert Celtic beim punktlosen Schlusslicht Rosenborg Trondheim. Wo sie das Spiel der Leipziger live im TV und im Stream verfolgen können, erfahren Sie auf tz.de*.

Platz Verein Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1 RB Salzburg 4 4 0 0 14:5 +9 12 2 RB Leipzig 4 2 0 2 8:6 +2 6 3 Celtic Glasgow 4 2 0 2 4:6 -2 6 4 Rosenborg Trondheim 4 0 0 4 3:12 -9 0

Gruppe H der Europa League: Eintracht Frankfurt

Mit vier Siegen aus vier Spielen ist seit dem 3:2 bei Apollon Limassol klar, dass Eintracht Frankfurt in der Europa League überwintern wird. In der vorletzten Runde geht es nun gegen Olympique Marseille - die Franzosen haben erst einen Zähler auf dem Konto und damit keine Chance mehr auf die Zwischenrunde. Für die Hessen geht es darum, sich den einzigen Verfolger vom Leib zu halten: Lazio Rom liegt drei Punkte zurück und will sein Konto bei Apollon Limassol auffüllen. Auf tz.de erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel der Frankfurter live im TV und im Stream sehen können.

Platz Verein Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1 Eintracht Frankfurt 4 4 0 0 11:4 +7 12 2 Lazio Rom 4 3 0 1 8:7 +1 9 3 Apollon Limassol 4 0 1 3 5:9 -4 1 3 Olympique Marseille 4 0 1 3 5:9 -4 1

mg

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Netzwerkes.