Live-Ticker: Löw nennt Gründe für die WM-Blamage - das sind die neuen Hoffnungsträger

In der Münchner Allianz Arena stellt Bundestrainer Joachim Löw das Ergebnis seiner Analyse der WM-Blamage vor und benennt den Kader für die anstehenden Länderspiele gegen Frankreich und Peru - wir berichten im Live-Ticker!

Joachim Löw gibt am Mittwoch, 29. August 2018, ab 12 Uhr seinen DFB-Kader für die anstehenden Länderspiele bekannt.

Gegner sind Weltmeister Frankreich (6. September, 20.45 Uhr in München) und Peru (9. September, 20.45 Uhr in Sinsheim).

Der Bundestrainer will außerdem die Ergebnisse seiner Analyse vorstellen, wie es zum frühen Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2018 in Russland kommen konnte.

Zur Causa Mesut Özil gibt es bislang keine Stellungnahme von Löw - mit Spannung wird daher der erste öffentliche Auftritt des Bundestrainers seit dem WM-Aus erwartet.

>>> Ticker aktualisieren <<<

9.21 Uhr: Ex-Europameister Matthias Sammer bemängelt mit Blick auf die Krise im deutschen Fußball fehlende Kompetenz bei DFB und DFL. „Wir brauchen mehr Fußballkompetenz im Verband, die Richtlinien auf allen Ebenen wie Trainer oder Jugendausbildung festlegen. Das müssen fachlich starke Typen sein, die wissen, wie Gewinnen geht“, sagte Sammer dem Magazin Sport Bild. Bundestrainer Joachim Löw steht dagegen für Sammer „überhaupt nicht zur Diskussion“. Löw brauche vielmehr „unser aller Unterstützung“, betonte Sammer und fügte hinzu: „Die Probleme des deutschen Fußballs haben nicht allein mit der deutschen Nationalmannschaft und ihrem Abschneiden zu tun.“

9.00 Uhr: allo und herzlich willkommen im Live-Ticker! Joachim Löw gibt die Ergebnisse seiner Analyse zum blamablen WM-Aus bekannt und benennt außerdem seinen DFB-Kader für die anstehenden Länderspiele gegen Weltmeister Frankreich und Peru. Wir sind gespannt, ob der Bundestrainer einen großen Umbruch einläutet oder doch dem Großteil seines WM-Kaders vertraut. Wer ist dabei? Wer hat keine Zukunft mehr im DFB-Team? Was sagt er zur angeblichen kulturellen Spaltung im Nationalteam und zur Causa Mesut Özil? Hier entgeht Ihnen nichts!

Vorbericht: Löw gibt neuen DFB-Kader bekannt und stellt WM-Analyse zum frühen Ausscheiden vor

Das WM-Aus war historisch, das Desaster nahm ungeahnte Ausmaße an. Vor mehr als acht Wochen schied die deutsche Nationalmannschaft blamabel als Gruppenletzter in der Vorrunde der WM 2018 aus - und die Nachwehen sind bis heute zu spüren. Diskussionen um „Kanaken“ und „Kartoffeln“ im Nationalteam, eine gesellschaftspolitische Debatte um den Rücktritt von Mesut Özil und die Frage, wie hart oder weich der Umbruch ausfällt und ob er mit oder ohne Joachim Löw als Bundestrainer stattfindet.

Zumindest letzteres ist geklärt, Löw hat das Vertrauen des DFB-Präsidiums erhalten und darf seine Arbeit als Bundestrainer fortsetzen, nachdem er - bereits vor fünf Wochen - dem Gremium um Präsident Reinhard Grindel die Ergebnisse seiner WM-Analyse vorgestellt hatte.

Seine Zuhörer erlebten einen "sehr selbstkritischen" Bundestrainer, der Fehler eingeräumt und Veränderungen angekündigt haben soll. Eine Revolution wird gleichwohl nicht erwartet: Löws sportliche Analyse (Passquoten, Torchancen, Ballbesitz) fiel trotz des Desasters nicht nur negativ aus. Dennoch dürfte er das Spielsystem nach dem Vorbild des neuen Weltmeisters Frankreich modernisieren.

Erwartet wird ein sanfter Umbruch. Mit Mesut Özil und Mario Gomez sind nur zwei Spieler aus dem Russland-Kader zurückgetreten, der Kern des Teams wird weiter aus den verbliebenen Weltmeistern von 2014 bestehen. Als Streichkandidat gilt Sami Khedira. Löw wird den kurz vor der WM ausgebooteten Leroy Sane zurückholen und einige Youngster einladen. Hoffnungen machen dürfen sich u.a.:

Philipp Max (FC Augsburg): Wurde schon vor der Nominierung für Russland in die Nationalmannschaft gelobt, war für Löw aber kein Thema. Schlägt für den FC Augsburg brandgefährliche Flanken und bereitete in der vergangenen Saison als Außenverteidiger 13 Tore vor. Großer Vorteil: Hat einen starken linken Fuß, was im Weltfußball zur Seltenheit geworden ist. Löw beobachtete ihn am Wochenende.

Kai Havertz (Bayer Leverkusen): Träger der Fritz-Walter-Medaille in Gold für den besten Spieler im U19-Bereich. Dürfte bei so ziemlich jedem großen Klub auf dem Zettel stehen. Hat die EM 2020 als mittelfristiges Ziel ausgegeben. Gab als Mittelfeldspieler jüngst selbstkritisch zu, noch mehr aus seinen Torchancen machen zu müssen.

Thilo Kehrer (Paris St. Germain): Wechselte im Sommer für 37 Millionen Euro von Schalke 04 zu Paris St. Germain und spielt künftig Seite an Seite mit Superstar Neymar. Hat als damit teuerster Verteidiger aus der Bundesliga in seinen 59 Pflichtspielen für den Vizemeister fast immer überzeugt. Spielt bissig, schnell und aggressiv.

Lukas Klostermann (RB Leipzig): Flexibel auf beiden Seiten der Viererkette einsetzbar, spielt zuverlässig. Genießt das Vertrauen von Taktikfuchs Ralf Rangnick und wird wohl in der Europa League weiter internationale Erfahrung sammeln können. Wäre aufgrund seiner Schnelligkeit als Jugendlicher fast Leichtathlet geworden.

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen): Ist mit seinen 1,92 m und 92 kg im Strafraum nur schwer zu überwinden. Durfte sich bereits bei Löw beweisen, allerdings mit überschaubarem Erfolg. Gehört in der Innenverteidigung bei Bayer Leverkusen zu den absoluten Leistungsträgern.

Serge Gnabry (Bayern München): Gehörte als Leih-Spieler bei der TSG Hoffenheim zu den herausragenden Akteuren des künftigen Champions-League-Teilnehmers - wenn er nicht verletzt fehlte. Will sich bei Bayern München gegen Robben, Ribery und Co. beweisen und hat gute Chancen, das zu schaffen. Auf der Außenbahn pfeilschnell unterwegs.

Maximilian Philipp (Borussia Dortmund): Seit 2017 Hoffnungsträger im BVB-Sturm, war zuvor drei Jahre beim SC Freiburg im Angriff oft auf sich allein gestellt. Sehr präsent und schnell, wird in der Champions League gegen die Großen Europas noch mehr Erfahrung sammeln.

Arne Maier (Hertha BSC): Spielt bei Hertha BSC trotz seines jungen Alters schon eine tragende Rolle im Mittelfeld. Soll, so will es die Klubführung, zum neuen Gesicht des Hauptstadtvereins werden - am liebsten als Nationalspieler. Überzeugt mit starker Technik und Übersicht.

Mark Uth (Schalke 04): Sein Name wurde vor der WM intern diskutiert, nach dem Rücktritt von Mario Gomez darf er auf eine Berufung hoffen. Einer der letzten echten Stoßstürmer mit deutschem Pass, entwickelte sich bei der TSG Hoffenheim in den vergangenen Jahren zum Torjäger.

Deutschland-Kader für die Nations League 2018/2019: Diese Spieler sind sicher dabei

Position Name Alter Verein Länderspiele/Tore Nummer Tor Manuel Neuer 32 FC Bayern München 79/0 1 Marc-André ter Stegen 26 FC Barcelona 20/0 22 Kevin Trapp 28 Paris Saint-Germain 3/0 12 Verteidigung Mats Hummels 29 FC Bayern München 66/5 5 Joshua Kimmich 23 FC Bayern München 32/3 18 Antonio Rüdiger 25 FC Chelsea 25/1 16 Niklas Süle 22 FC Bayern München 12/0 15 Mittelfeld/Angriff Julian Brandt 22 Bayer 04 Leverkusen 19/1 20 Julian Draxler 24 Paris Saint-Germain 46/6 7 Leon Goretzka 23 FC Bayern München 16/6 14 Ilkay Gündogan 27 Manchester City 27/4 21 Toni Kroos 28 Real Madrid 86/13 8 Thomas Müller 28 FC Bayern München 94/38 13 Marco Reus 28 Borussia Dortmund 34/10 11 Sebastian Rudy 28 FC Schalke 04 26/1 19 Timo Werner 22 RB Leipzig 17/8 9

Deutschland-Kader für die Nations League 2018/2019: Diese Spieler sind Wackelkandidaten

Position Name Alter Verein Länderspiele/Tore Nummer Verteidigung Matthias Ginter 24 Borussia Mönchengladbach 18/0 4 Verteidigung Jerome Boateng 29 FC Bayern München 73/1 17 Verteidigung Jonas Hector 28 1. FC Köln 40/3 3 Verteidigung Marvin Plattenhardt 26 Hertha BSC 7/0 2 Mittelfeld Sami Khedira 31 Juventus Turin 77/7 6

Deutschland-Kader für die Nations League 2018/2019: Diese Spieler sind im Blickfeld