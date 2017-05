Der FC Liverpool sichert sich am letzten Spieltag in England die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation. Doch zunächst muss Jürgen Klopp zittern. Arsenal verpasst die Königsklasse erstmals in der Ära Wenger, die nun zu Ende gehen könnte.

Jürgen Klopp spurtete in seinen grellen Turnschuhen jubelnd über den Rasen, dann umarmte er jeden Spieler lang und innig. Der deutsche Teammanager bekommt mit dem FC Liverpool in seiner zweiten Saison die große Chance auf den Champions-League-Einzug. Klopp führte die Reds am 38. und letzten Spieltag der Premier League zu einem 3:0 (1:0) gegen den FC Middlesbrough und damit auf den vierten Platz. Eine Play-off-Runde trennt den früheren Rekordmeister noch von der Königsklasse.

"Wir konnten nur hoffen, dass es so ausgehen würde. Ich bin sehr glücklich und sehr stolz", sagte Klopp, "es war eine lange, aber insgesamt überragende Saison."

Trauer hingegen bei den deutschen Weltmeistern Mesut Özil und Shkodran Mustafi: Ihnen blieb mit dem FC Arsenal trotz eines 3:1 (2:0) in Unterzahl gegen den FC Everton der undankbare fünfte Rang - erstmals seit 1997 schafften es die Gunners mit ihrem Teammanager Arsène Wenger nicht in die Champions League. Der Trostpreis Europa League hellte die Laune kaum auf.

Pep Guardiola und die deutschen Nationalspieler Leroy Sané bzw. Ilkay Gündogan dürfen nach einer verkorksten Saison mit Manchester City aufatmen. Nach dem frühen Aus im Titelrennen, im Europapokal und im FA-Cup-Halbfinale stürmten die Citizens mit einem 5:0 (4:0) beim FC Watford als Dritter direkt in die Champions League.

Der neue Meister FC Chelsea beendete die Saison mit einem 5:1 (2:0) gegen Absteiger AFC Sunderland und verabschiedete vor der Titelparty seinen langjährigen Kapitän John Terry tränenreich. Auch Tottenham Hotspur stand bereits vor dem abschließenden 7:1 (3:0)-Schützenfest bei Absteiger Hull City als Champions-League-Teilnehmer fest. Torschützenkönig Harry Kane traf nach seinen vier Toren gegen Leicester nun dreimal. Noch folgen kann der Tabellensechste Manchester United im Falle eines Sieges gegen Ajax Amsterdam im Europa-League-Finale.

Liverpool tat sich eine Halbzeit lang schwer, bis zur Freude Klopps Georginio Wijnaldum (45.) den Bann an der Anfield Road brach. Coutinho (51.) und Adam Lallana (56.) beruhigten die Nerven. Für Arsenal trafen Héctor Bellerín (8.), der von Bayern München umworbene Alexis Sánchez (27.) und Aaron Ramsey (90.).

Gündogan hat genug von schweren Verletzungen und will bald wieder für ManCity auf dem Platz stehen. "Mein Verletzungspech bisher genügt für mehr als eine Fußballerkarriere, von daher gehe ich davon aus, dass ich das Schlimmste nun hinter mir habe", sagte der Mittelfeldspieler im Interview mit transfermarkt.de. Der 27-Jährige ist immer noch in der Rehabilitation nach einem Kreuzbandriss im Dezember. Sané spielte am Sonntag eine gute Stunde lang und bereitete das 3:0 vor.

Kane mit 29 Treffern erneut Torschützenkönig der Premier League

London/Hull (dpa) - Der englische Fußball-Nationalspieler Harry Kane ist mit 29 Saisontoren alter und neuer Torschützenkönig der Premier League. Der 23 Jahre alte Stürmer von Tottenham Hotspur sicherte sich im letzten Saisonspiel bei Absteiger Hull City die Krone, die er auch in der Vorsaison (25 Tore) gewonnen hatte. Beim 7:1 (3:0) in Hull gelang Kane erneut ein Dreierpack (11./13./72. Minute). Erst am vergangenen Donnerstag hatte er beim 6:1-Sieg der Spurs in Leicester sogar vier Treffer erzielt.

Zweiter der Torschützenliste wurde der Belgier Romelu Lukako vom FC Everton mit 25 Toren, auf dem dritten Platz landete der Chilene Alexis Sanchez (24 Tore) vom FC Arsenal.

sid/dpa

Premier League Website

BBC-Spielbericht Liverpool

BBC-Spielbericht Arsenal

BBC-Spielbericht Man City