Lob für Schiedsrichterin Frappart von der „L'Equipe“

Die französische Schiedsrichterin Stephanie Frappart spricht mit Costa Ricas Celso Borges (l) und Yeltsin Tejeda (M). © Christian Charisius/dpa

Schiedsrichterin Stéphanie Frappart hat nach ihrem historischen WM-Auftritt in Katar ein Lob von „L'Equipe“ erhalten.

Al-Chaur - „Gelungene Premiere für Stéphanie Frappart bei der Weltmeisterschaft„, titelte das renommierte französische Fachblatt und beschrieb den ersten Einsatz einer Unparteiischen in der Geschichte bei einer Fußball-WM der Männer so: „Ein kleiner Schritt für die Menschheit, ohne Zweifel, aber ein großer für die Stellung der Frau in der Sportwelt.“

Frappart hatte am Donnerstagabend in Al-Chaur den 4:2-Sieg der deutschen Mannschaft gegen Costa Rica geleitet und damit auch das Turnier-Aus des Weltmeisters von 2014 auf dem Platz erlebt. Die 38-Jährige habe Eindruck hinterlassen, wie sie das Spiel geleitet habe, schrieb „L'Equipe“: „Zwölf Fouls, eine Gelbe Karte, siebenmal Abseits - die Bilanz eines intensives, aber nicht ruppigen Spiels.“

In der französischen Ligue 1 kommt Frappart seit 2019 zum Einsatz, im Dezember 2020 leitete sie als erste Frau ein Champions-League-Spiel der Männer. Es folgte die erste von einer Frau gepfiffene WM-Qualifikationspartie Anfang 2021.

„Was für ein Meilenstein in der Geschichte für Schiedsrichterinnen“, hatte die frühere Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb (43) wenige Stunden vor dem Spiel der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Sie sprach von „weltweiter Aufmerksamkeit für diese Ansetzung“. dpa