München - 80 Millionen Euro soll Lucas Hernández den FC Bayern im Sommer gekostet haben. Seither hatte der 23-jährige Franzose wenig Gelegenheit, sich bei den Münchner auszuzeichnen.

Der Verteidiger war schon verletzt nach München gewechselt, im Herbst entbrannte ein Zwist zwischen dem deutschen Rekordmeister und der französischen Nationalmannschaft, darüber, wie belastbar der Weltmeister von 2018 wirklich sei. Kurz darauf zog sich der Abwehrspieler einen Innenbandriss im Sprunggelenk zu.

FC Bayern München: Lucas Hernández muss sich zurückkämpfen

Seither kämpfte sich Hernández in kräftezehrenden individuellen Einheiten wieder zurück, dokumentiert durch die Social-Media-Abteilung des FC Bayern. Jetzt die für viele Fans sicher erlösende Nachricht: Hernández ist an der Säbener Straße ins Mannschaftstraining des Bundesliga-Zweiten zurückgekehrt.

+ Hatte im Trainingslager in Doha die Belastung gesteigert: Lucas Hernández. © dpa / Peter Kneffel

Erleichtert dürfte vor allem Trainer Hansi Flick sein, der schon vor dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC Besserung mit Blick auf den zwischenzeitlich arg ausgedünnten Kader des FC Bayern angekündigt hatte. Auch (nach wie vor) ohne Transfers in München.

FC Bayern München: Trainer Hansi Flick freut sich über „Alternativen“

„Die Situation war eine andere. Jetzt ist Robert (Lewandowski, d. Red.) wieder mit dabei, Serge (Gnabry) ist wieder mit dabei. Jetzt haben wir Alternativen. In den nächsten Wochen bekommen wir den einen oder anderen wieder dazu“, hatte Flick vor dem Berlin-Spiel gesagt: „In der Saison ist immer der eine oder andere mal gesperrt oder verletzt. Damit müssen wir leben können.“

Hernández‘ Rückkehr ist umso wichtiger, als dass vor allem die Abwehr personell Sorgen macht. Jerome Boateng löste seine Aufgabe zuletzt in Berlin (4:0) zwar solide, zeigte aber in den vergangenen Monaten immer wieder Schwächen, insbesondere in puncto Schnelligkeit und Spritzigkeit.

Lucas Hernández beim FC Bayern: Mal in der Mitte, mal auf links

Hernández hatte vor seiner Verletzung noch unter Ex-Coach Niko Kovac entweder Innenverteidiger oder in der Viererkette auch mal auf links außen gespielt.

Sechs Bundesliga-Einsätze schlagen für den Franzosen bisher zu Buche, gut möglich, dass er bald die Gelegenheit hat, weitere Spiele zu sammeln. Ganz zur Freude von Trainer Flick und des Fan-Anhangs.

WährendLucas Hernández wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, soll der FC Bayern an Christian Eriksen von Tottenham Hotspur dran sein - und kurz vor einer Leihe von Nicolas Kühn von Ajax Amsterdam stehen.

