FC Bayern hat im Meisterrennen ein Ass im Ärmel – Hernandez feiert Comeback

Von: Christoph Klaucke

Lucas Hernandez trainiert nach seiner Verletzung wieder mit der Mannschaft. Zum Saisonabschluss will der Führungsspieler mit dem FC Bayern nach Köln reisen.

München – Lucas Hernandez feierte am Dienstag ein viel umjubeltes Comeback beim FC Bayern. Der Innenverteidiger trainierte erstmals seit seiner schweren Knieverletzung wieder mit der Mannschaft. Auf dem Rasen wird Hernandez den Bayern in dieser Saison nicht mehr helfen können, allerdings kündigte der Franzose seine Unterstützung in anderer Form an – und könnte so im Meisterkampf zum unerwarteten Trumpf werden.

Lucas Hernández Geboren: 14. Februar 1996 in Marseille, Frankreich Aktueller Verein: FC Bayern München Vertrag bis: 30.06.2024 Französische Nationalmannschaft: 33 Länderspiele (kein Tor)

Lucas Hernandez schafft Rückkehr ins Bayern-Training

„Willkommen zurück“ schrieb der FC Bayern auf seiner Homepage zur Rückkehr von Lucas Hernandez. Der 27-Jährige absolvierte am Dienstagvormittag erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings. Fast genau ein halbes Jahr, nachdem sich Hernandez bei der WM mit Frankreich einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen hatte.

„Heute war ein sehr wichtiger Tag nach fünfeinhalb Monaten Verletzung“, erklärte Hernandez nach der ersten gemeinsamen Einheit mit den Teamkollegen: „Es ist sehr emotional, nach einer langen Verletzung zurück zur Mannschaft zu kommen. Das Gefühl, wieder mit allen zusammen zu sein, ist Wahnsinn.“

Lucas Hernandez steht für den FC Bayern wieder auf dem Platz. © Mladen Lackovic/Imago

Lucas Hernandez feiert Bayern-Comeback: „Gehe mit der Mannschaft nach Köln“

„Diese Woche trainiere ich jeden Tag“, kündigte der Weltmeister von 2018 an, der überaus freundlich von seinen Teamkameraden in Empfang genommen worden war. „Alle waren happy, dass ich zurück bin.“ Die Bayern starteten nach zwei freien Tagen mit der nicht-öffentlichen Trainingseinheit die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am Samstag beim 1. FC Köln. Dann will auch Hernandez mit dabei sein.

„Am Samstag gehe ich mit der Mannschaft nach Köln“, verriet Hernández. Der FC Bayern kündigte an, dass der genesene Abwehrspieler den Klub im letzten Saisonspiel zumindest von der Tribüne aus unterstützen werde. Nach der 1:3-Pleite gegen Leipzig am letzten Wochenende haben die Bayern die Tabellenführung verloren und müssen angesichts zwei Punkten Rückstand auf einen Patzer von Borussia Dortmund gegen Mainz hoffen, um die elfte Deutsche Meisterschaft in Folge doch noch zu gewinnen.

Bayern-Trainer Tuchel schwärmt von „Führungsspieler“ Lucas Hernandez

Hernandez dürfte in der entscheidenden Saisonphase wohl nicht nur als Glücksbringer fungieren, sondern weit mehr als das. Der Rückkehrer könnte in den kommenden Tagen noch eine wichtige Rolle spielen. Bayern-Trainer Thomas Tuchel schwärmte bereits vor dem Leipzig-Spiel auf der Pressekonferenz in höchsten Tönen vom so wichtigen Mentalitätsspieler und konnte „es nicht erwarten, dass er auf dem Platz ist.“

„Er ist nicht nur da, sondern wie er da ist: Er hat immer ein Lachen im Gesicht, er ist immer positiv. Wenn er in den Raum kommt, spürst du einfach, dass seine Persönlichkeit andere ansteckt, obwohl er selbst seit vielen Monaten in einer bescheidenen Situation verharrt“, erklärte Tuchel. „Er ist für mich ganz klar ein Führungsspieler.“ Tuchel scheint diese Attribute im derzeit zur Verfügung stehenden Kader offenbar nicht ausreichend wiederzufinden.

Lucas Hernandez könnte entscheidende Rolle im Meisterrennen spielen

Durch seine Rückkehr ins Mannschaftstraining ist Hernandez nun wieder näher an der Mannschaft. Der Abwehrchef könnte bis zum Köln-Spiel mit seinen Führungsqualitäten vorangehen und seine positive Energie auf die verunsicherten Mitspieler übertragen. Sollte die Meisterschaft mithilfe von Hernandez doch noch eingefahren werden, dürfte dies den großen Bayern-Umbau im Sommer trotzdem nicht mehr verhindern. (ck)