BVB-Hammer: Bayern-Kontrahent feuert Trainer Fave - Nachfolger steht schon fest

Nach dem 1:5-Debakel gegen den VfB Stuttgart hat Borussia Dortmund die Reißleine gezogen. Trainer Lucien Favre wurde mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Sein Nachfolger kommt aus dem eigenen Stall.

Update vom 13. Dezember, 16.45 Uhr: Auch Lucien Favre hat sich zu seiner Entlassung zu Wort gemeldet. Der Schweizer sagte der dpa: „Ich finde es sehr schade, dass sich unsere Wege hier trennen. Wir hatten zwei sehr erfolgreiche Jahre und hatten eine Mannschaft, die auch in diesem Jahr am Ende eine erfolgreiche Saison gespielt hätte. Davon bin ich nach wie vor überzeugt.“

Update vom 13. Dezember, 15.30 Uhr: Nun ist es offiziell! Borussia Dortmund hat die Trennung von Lucien Favre bekanntgegeben. Darauf hätten sich die Bosse „einmütig“ verständigt, heißt es in einem Tweet. „Wir alle sind Lucien Favre dankbar für seine hervorragende Arbeit in den vergangenen zweieinhalb Jahren, in denen er mit seinem Team zwei Vizemeisterschaften errungen hat. Als Fachmann und als Mensch ist Lucien Favre über jeden Zweifel erhaben“, wird Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zitiert.

Sportdirektor Michael Zorc betonte: „Es fällt uns schwer, diesen Schritt zu gehen. Gleichwohl sind wir der Meinung, dass das Erreichen unserer Saisonziele aufgrund der zuletzt negativen Entwicklung in der gegenwärtigen Konstellation stark gefährdet ist und wir deshalb handeln müssen.“ Der BVB hatte nur eines der vergangenen fünf Spiele gewonnen und vor dem 1:5 gegen den VfB Stuttgart auch sein Heimspiel gegen den 1. FC Köln mit 1:2 verloren. In der Bundesliga beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern nach elf Spielen fünf Zähler.

Bis zum Saisonende wird der bisherige Co-Trainer Edin Terzic die Aufgaben des Cheftrainers übernehmen. Ihm assistieren der bisherige U17-Trainer Sebastian Geppert und Top-Talente-Coach Otto Addo. Der 38-jährige Favre-Nachfolger stieg bereits 2010 als „Co“ im BVB-Nachwuchsbereich ein, arbeitete mit Hannes Wolf zusammen. Im Sommer 2013 wechselte der Kroate zu Besiktas Istanbul und arbeitete dort als Assistent seines Landsmannes Slaven Bilic, dem er zwei Jahre später zu West Ham United folgte. Im Sommer 2018 lehrte Terzic dann nach Dortmund zurück. Nun arbeitet der frühere Stürmer also erstmals als Cheftrainer.

Lucien #Favre ist nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund. Die Entscheidungsträger des #BVB haben sich nach der 1:5-Heimniederlage bei #BVBVFB einmütig darauf verständigt, Favre und seinen Co-Trainer Manfred #Stefes mit sofortiger Wirkung freizustellen. — Borussia Dortmund (@BVB) December 13, 2020

Borussia Dortmund feuert Favre: Entscheidung nach Pleite gegen Stuttgart gefallen

Dortmund - Nach dem VfB-Debakel brodelte bereits die Gerüchteküche über einen möglichen Rausschmiss* von Lucien Favre. Keine 24 Stunden nach dem Spiel, macht der BVB ernst und wirft den Schweizer Trainer offenbar raus. Das berichtet die Bild. Zunächst gab es zu diesem Schritt keine Stellungnahme des Vereins. Der Rausschmiss folgte keine 24 Stunden nach dem desaströsen Ergebnis gegen den VfB Stuttgart. Für das nächste Spiel gegen Werder Bremen wird Co-Trainer Edin Terzic einspringen. Laut Bild steht im Raum, dass Terzic die Mannschaft bis zum Saisonende leiten soll.

Favre war die letzten zwei Jahre der Trainer von Borussia Dortmund gewesen. In dieser Zeit konnte er mit der Mannschaft zwei Vizemeisterschaften gewinnen. Doch in den vergangen drei Heimspielen gegen Bayern, Köln und Stuttgart reihte sich Niederlage an Niederlage. Das Debakel gegen den VfB war jetzt anscheinend der ausschlaggebende Punkt für die Führungsriege, um sich von dem Trainer zu trennen. Favre konnte mit dem BVB zweimal Vizemeister werden und bestritt mit der Mannschaft insgesamt 110 Spiele, wovon 68 Siege, 17 Unentschieden und 25 Niederlagen waren.

Borussia Dortmund feuert Favre: Matthäus spekulierte bereits über Ende des Trainers

Bereits vor dem Rausschmiss äußerte Lothar Matthäus in einem Interview den Verdacht, dass sich der BVB von dem Schweizer Trainer trennen würde. Bei dem Fernsehsender Sky meinte Matthäus: „Natürlich wird die Trainer-Diskussion aufkommen.“ Im Interview spekulierte der Rekordspieler weiterhin darauf, dass der Vertrag von Favre wohl nicht verlängert werden würde. „Nach solchen Spielen wird es für Lucien Favre sehr eng, Weihnachten noch Trainer von Borussia Dortmund zu sein“, erklärte Matthäus. Wie richtig er damit liegen würde, ahnte Matthäus wohl noch nicht.

Neben Matthäus äußerte sich auch der ehemalige Nationalspieler Dietmar Hamann entsetzt über die katastrophale Leistung des BVBs im Sky Interview: „Du hast einen Meisterschaftsanwärter, der in sich zerfallen ist. Das war ein Offenbarungseid. Die Luft für den Trainer wird sehr sehr dünn. Die Mannschaft zeigt keine Fortschritte. Bestenfalls ist da Stillstand. Ich kann mir vorstellen, dass die Thematik Trainer diskutiert wird". (phf) dpa