Zurück bei Werder Bremen: Ludwig Augustinsson startet seine Reha

Nach Knie-OP in Schweden

+ © gumzmedia Ludwig Augustinsson beginnt nach seiner Knie-OP ab sofort mit dem Aufbautraining beim SV Werder Bremen. © gumzmedia

Ludwig Augustinsson ist zurück in Bremen. Nach seiner in Schweden vorgenommen Operation am rechten Knie war der Linksverteidiger zunächst in seiner Heimat geblieben.