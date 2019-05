Manchester City gewinnt Meisterschaftskrimi gegen Liverpool - Kein zweites „Wunder“ für Klopp

Die Entscheidung um den Titel hatte seit Wochen das gesamte Mutterland des Fußballs elektrisiert. Jetzt ist sie gefallen.

Update vom 12. Mai

: Manchester City hat das Fernduell mit dem FC Liverpool um die englische Fußball-Meisterschaft gewonnen und das zweite "Wunder" des Klubs von Teammanager Jürgen Klopp innerhalb von fünf Tagen verhindert. Der Titelverteidiger mit den deutschen Nationalspielern Leroy Sane und Ilkay Gündogan gab sich am letzten Spieltag beim 4:1 (2:1) beim Tabellen-17. Brighton & Hove Albion keine Blöße und sicherte sich mit 98 Punkten die sechste Meisterschaft der Vereinsgeschichte.

Das 2:0 (1:0) Liverpools gegen die Wolverhampton Wanderers reichte dem Champions-League-Finalisten nicht zur 19. Meisterschaft. Liverpool, das sich am Dienstag überraschend im Halbfinal-Rückspiel der Königsklasse 4:0 gegen den FC Barcelona durchgesetzt hatte, verpasste mit 97 Zählern den ersten Titel seit 1990 denkbar knapp. In der gesamten Saison kassierte Liverpool nur eine Niederlage.

Liverpool gewinnt Topspiel in England - Titel-Zweikampf spitzt sich zu

News vom 6. Mai: Liverpool/London - Das Kopf-an-Kopf-Rennen in der Premier League geht weiter! Der FC Liverpool hat mit Teammanager Jürgen Klopp eine hohe Hürde gemeistert und geht als Tabellenführer in den Schlussspurt um die englische Meisterschaft. Die „Reds“ gewannen gegen den FC Chelsea mit 2:0 (0:0) und haben mit 85 Punkten zwei Zähler Vorsprung vor dem ärgsten Verfolger Manchester City, der 3:1 (1:0) bei Crystal Palace gewann. Allerdings hat der Titelverteidiger mit den deutschen Nationalspielern Leroy Sane und Ilkay Gündogan ein Spiel weniger absolviert.

Die Topstürmer Sadio Mane (51.) und Mohamed Salah (53.) sorgten mit einem Doppelschlag für den Liverpooler Erfolg gegen den Londoner Rivalen, der nun auf Platz vier liegt. Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger musste bei Chelsea am Ende der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der Sieg dürfte aber auch psychologisch sehr wertvoll für Liverpool sein: Vor der Partie hatte die englische Presse immer wieder an das Duell der beiden Teams vor fünf Jahren erinnert, in dem Liverpool-Idol Steven Gerrard unglücklich wegrutschte und die 0:2-Niederlage gegen Chelsea einleitete. Liverpool verpasste damals die Meisterschaft und wurde nur Zweiter. Diesmal unterlief Liverpool kein Fauxpas.

Zuvor hatte ManCity den Konkurrenten unter Druck gesetzt. Ein Doppelpack von Raheem Sterling (15./63.) und ein Treffer von Gabriel Jesus (90.) sorgten für den Sieg. Sane und Gündogan spielten von Beginn an, Sane bereitete das zweite Tor vor. Am Mittwoch steht für City in der Champions League das Viertelfinal-Rückspiel gegen den Ligarivalen Tottenham Hotspur (Hinspiel: 0:1) auf dem Programm. Der FC Liverpool tritt nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel beim FC Porto an.

Premier League: Tottenham in neuem Stadion weiter furios

Am Samstag hatte sich Tottenham Hotspur für das zweite Duell gegen City in der „Königsklasse“ warmgeschossen. Gegen das schon als Absteiger feststehende Schlusslicht Huddersfield Town gab es ein 4:0. Der Kenianer Victor Wanyama (24.) und der Brasilianer Lucas mit einem Dreierpack (27./87./90+3.) sorgten für den Sieg der Mannschaft von Teammanager Mauricio Pochettino, die auf Platz drei vorrückte und in der neuen Arena in London bislang alle drei Spiele gewinnen konnte.

Manchester United wahrte durch ein 2:1 (1:0) gegen West Ham United seine Chance auf einen Europacupplatz. Weltmeister Paul Pogba war mit zwei verwandelten Foulelfmetern (19., 80.) der Mann des Abends bei den Red Devils. Felipe Anderson (49.) traf für die Gäste. United muss sich aber gewaltig steigern, um am Dienstag im Viertelfinal-Rückspiel der Königsklasse beim FC Barcelona (Hinspiel: 0:1) die Wende zu erzwingen.

Der FC Southampton mit dem früheren Leipziger Coach Ralph Hasenhüttl an der Seitenlinie gewann 3:1 (2:1) gegen die Wolverhampton Wanderers und verschaffte sich dadurch ebenso Luft im Abstiegskampf wie der FC Burnley durch ein 2:0 (1:0) im Kellerduell gegen Cardiff City. Auch der AFC Bournemouth kam durch ein 5:0 (1:0) bei Mitkonkurrent Brighton & Hove Albion dem Klassenerhalt ein Stück näher.

Der ebenfalls bereits als Absteiger feststehende FC Fulham feierte dagegen einen 2:0 (0:0)-Achtungserfolg gegen den FC Everton. 2014er-Weltmeister Andre Schürrle verfolgte den Erfolg seiner Kollegen von der Bank aus.

SID/PF