Mané-Abschied bahnt sich an: Transfer-Experte enthüllt erste Gespräche zwischen FC Bayern und Chelsea

Von: Jannek Ringen

Teilen

Der FC Bayern München steckt mittendrin in der Kaderplanung für die kommende Saison. Beim Rekordmeister werden einige Personalien hinterfragt.

München – Im Sommer 2022 galt Sadio Mané als der Königstransfer des FC Bayern. Nun scheint es immer wahrscheinlicher zu werden, dass der deutsche Rekordmeister und der senegalesische Nationalspieler sich nach nur einer Saison schon trennen werden. Erste Gespräche sollen bereits stattgefunden haben.

Sadio Mané Geboren: 10. April 1992 (Alter 31 Jahre), Bambali, Senegal Vereine: FC Metz, Red Bull Salzburg, FC Southampton, FC Liverpool, Bayern München Marktwert: 45 Millionen Euro

Mané startet gut - Verletzung als Knackpunkt

In den ersten 14 Spieltagen stand Mané zwölfmal in der Startelf der Münchener. Mit sechs Treffern und drei Vorlagen fügte er sich gut in die neue Liga ein. Beim Hinrunden-Spiel gegen Werder Bremen im November (6:1) verletze sich der senegalesische Nationalspieler am Wadenbeinköpfchen und verpasste daraufhin die WM in Katar.

Was nach der Verletzung folgte, waren hauptsächlich Schlagzeilen neben dem Platz. Unvergessen bleibt sein Schlag ins Gesicht von Teamkollege Leroy Sané nach dem Champions-League-Duell mit Manchester City. Auf dem Rasen ist der Flügelspieler kaum noch in Erscheinung getreten. Seinen einzigen Treffer markierte er Ende April bei der 1:3-Niederlage in Mainz.

Todd Boehly und der FC Chelsea wollen Sadio Mané. © IMAGO / Sebastian Frej; IMAGO / Passion2Press

Zieht es Mané zurück in die Premier League? Gespräche zwischen Bayern und Chelsea

Keine zwölf Monate nach seiner Ankunft in München steht Mané bereits wieder auf dem Abstellgleis. Die hohen Erwartungen konnte er nicht erfüllen und in München ist man unzufrieden mit seiner Entwicklung. Die Verantwortlichen wollen den 95-fachen senegalesischen Nationalspieler nach Möglichkeit gewinnbringend verkaufen.

Die ersten Interessenten scheint es an dem 31-Jährigen bereits zu geben. Der portugiesische Transferexperte Pedro Almeida enthüllte, dass es bereits zu ersten Gesprächen zwischen den Bayern und dem FC Chelsea gekommen sein soll. Die Blues suchen nach Offensivspielern, um in der kommenden Saison wieder eine Rolle zu spielen.

Mané und Chelsea? Es gibt einige finanzielle Details zu klären

In dieser Saison hat der FC Chelsea bereits 600 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben und läuft Gefahr, Probleme mit dem Financial Fairplay zu bekommen. Um sich Mané leisten zu können, müsste der Club einige Spieler abgeben, damit es zum einen Platz im Kader und auf der Gehaltsliste gibt.

Für den FC Bayern wäre ein Mané-Verkauf äußerst wichtig, damit sich die eigene Transferkasse für den Sommer füllt. Beim Rekordmeister sucht man dringend einen neuen Mittelstürmer und Namen wie Kolo Muani kosten viel Geld. Da die Bayern Mané wohl ab einer Summe von 30 Millionen Euro ziehen lassen würden, wäre dies eine gute Möglichkeit einen neuen Mittelstürmer zu finanzieren. (jari)