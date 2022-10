Mannheim empfängt Dresden: Alle Infos zum Duell der Traditionsklubs

Von: Marco Büsselmann

Teilen

Der SV Waldhof empfängt Dynamo Dresden. © Uwe Anspach/dpa

Am Samstag (29. Oktober) kommt es in der 3. Liga zum Traditionsduell Mannheim gegen Dresden. Hier finden Sie alle Infos zur Drittliga-Partie:

Mehr zum Thema SV Waldhof empfängt Dynamo Dresden – alle Infos heute im Live-Ticker

Findet der SV Waldhof Mannheim nach zuletzt drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge zurück in die Erfolgsspur? Am Samstag (29. Oktober) empfangen die Mannheimer Dynamo Dresden.

SV Waldhof gegen Dynamo Dresden – alle Infos rund um das Duell der Traditionsvereine finden Sie bei MANNHEIM24.

Anstoß im Carl-Benz-Stadion in Mannheim ist um 14 Uhr. (mab)