BVB-Fans jubilieren: Marco Reus spricht über seine Comeback-Pläne

Der BVB muss seit dem Pokalspiel gegen Werder Bremen auf Kapitän Marco Reus verzichten. Jetzt macht der Offensivstar Borussia Dortmund Hoffnung auf ein baldiges Comeback.

Dortmund - Die Anhänger von Borussia Dortmund dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf das Champions-League-Viertelfinale machen. Im Achtelfinal-Hinspiel gewannen die Schwarz-Gelben am Dienstag (18. Februar) mit 2:1 gegen Paris Saint-Germain, wie RUHR24.de* berichtet.

Die erste gute Nachricht gab es aber bereits vor dem Anpfiff. Der derzeit noch verletzte BVB-Kapitän Marco Reus (30) sprach über seine Comeback-Pläne* und dürfte seine Fans da schon das erste Mal jubeln lassen.

Der Offensivspieler hatte sich am 4. Februar beim DFB-Pokalspiel in Bremen (2:3) verletzt. In bislang 26 Pflichtspielen in dieser Saison gelangen dem deutschen Nationalspieler zwölf Tore und sieben Vorlagen.

rawi

