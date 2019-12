Fußball-Legende sorgt für Nazi-Skandal live im TV: Fifa 20 reagiert drastisch

Die holländische Fußball-Legende Marco van Basten sorgte wegen eines Nazi-Grußes im Live-TV für Empörung. Ein TV-Sender und Videospiel-Hersteller reagierten drastisch.

Die holländische Fußball-Legende Marco van Basten sorgte wegen eines Nazi-Grußes im Live-TV für Empörung.

Der Sender und auch ein Videospiel-Hersteller reagierten umgehend.

Im Anschluss entschuldigte sich van Basten für den Skandal.

Amsterdam - Ex-Fußballstar Marco van Basten sorgt aktuell in den Niederlanden für unrühmliche Schlagzeilen. Als er während der Live-Übertragung des Ehrendivisionsspiels zwischen Ajax Amsterdam und Heracles Almelo (4:1) am 23. November als TV-Experte für den amerikanischen Sender Fox Sports im Einsatz war, löste er mit dem Ausspruch „Sieg Heil“ eine Welle der Empörung aus. Vor dem Spiel wurde Almelos deutscher Trainer Frank Wormuth interviewt. Kurz nach dem Ende des Gesprächs hört man den ehemaligen Weltklassestürmer im Studio zu Moderator Hans Kraay gewandt "nicht so gut, Sieg Heil, Pfannkuchen" sagen.

Nazi-Skandal im Live-TV: Wollte sich van Basten über den Moderator lustig machen?

Offenbar wollte sich der Europameister von 1988 mit dem Ausspruch über das schlechte Deutsch von Moderator Kraay lustig machen.

Der Kult-Videospiel-Hersteller Electronic Arts (EA), der unter anderem die beliebte Video-Spielserie FIFA produziert, reagierte umgehend und entfernte den van Basten „bis auf Weiteres“ aus dem aktuellen Videospiel ‚FIFA 20‘. Das teilte EA laut einem Medienberichten vom Dienstag mit. „Wir sind uns der jüngsten Kommentare von Marco van Basten bewusst. Wir erwarten, dass unser Engagement für Gleichberechtigung und Vielfalt in allen Bereichen unseres Spiels eingehalten wird“, zitierte die Internetplattform „usgamer.net“ aus der Mitteilung des Unternehmens.

+ Marco van Basten spielt bei FIFA 20 (EA Sports) keine Rolle mehr. © EA Sports

Nazi-Eklat im TV: Sender und bekannter Videospiel-Hersteller distanzieren sich von van Basten

Auch der US-Sender Fox Sports distanzierte sich von dem früheren niederländischen Nationalspieler und setzte die Zusammenarbeit mit ihm für eine Woche aus.

Statement FOX Sports met betrekking tot Marco van Bastenhttps://t.co/srSoASuGcz — FOX Sports (@FOXSportsnl) November 25, 2019

Van Basten entschuldigte sich nach dem Nazi-Skandal umgehend. Mit dem Nazi-Gruß „Sieg Heil“ habe es sich um einen „falschen Scherz zum falschen Augenblick“ gehandelt, wird van Basten von der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zitiert. Zudem soll das Honorar, dass der 55-Jährige normalerweise für seinen TV-Auftritt erhält, laut einer Mitteilung an das Niederländische Institut für Kriegsdokumentation (NIOD) gespendet werden. Dadurch solle das Bewusstsein und Wissen über die Geschichte des Zweiten Weltkriegs gefördert werden, teilte der US-Sender mit.

Ob und wann van Basten wieder als Spieler bei ‚FIFA 20‘ aufgenommen wird, ist nicht bekannt.

kus/dpa

Rubriklistenbild: © EA Sports