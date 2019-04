Nach Debakel in Augsburg: VfB Stuttgart feuert Weinzierl - Interimsnachfolger steht fest

Das Debakel des VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg sorgt für bittere Enttäuschung bei Fans und Verantwortlichen. Der Verein zieht Konsequenzen - und entlässt Markus Weinzierl.

Augsburg/Stuttgart - 0:6 hieß es am Ende aus der Sicht des VfB Stuttgart: Der FC Augsburg zerlegte seinen Gegner nach allen Regeln der Kunst. Nach Abpfiff sprudelte der Frust auch aus Sportvorstand Thomas Hitzlsperger heraus.

Im TV-Sender Sky sagte der ehemalige Nationalspieler: „Ich bin brutal enttäuscht. Alle haben das Recht enttäuscht zu sein, die hierhergekommen sind und Geld bezahlt haben, um unsere Mannschaft zu unterstützen. Der schwierigste Moment seitdem ich beim Verein bin. Deswegen bin ich brutal enttäuscht“.

VfB Stuttgart zieht Konsequenzen aus Augsburg-Debakel: Weinzierl muss gehen

Wenig später zog der VfB die Notbremse: Trainer Markus Weinzierl muss gehen. Ausgerechnet das Gastspiel bei seinem früheren Club FC Augsburg wurde für den gebürtigen Bayern zu seinem letzten auf der Trainerbank der Stuttgarter. Das gaben die Schwaben am Samstagabend nur wenige Stunden nach dem Spiel bekannt. Der bisherige U19-Coach Nico Willig wird Interimstrainer.

"Wir haben mehrfach betont, dass es unser klarer Wunsch war, die Saison mit Markus Weinzierl und dem Trainerteam zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Nach dem überaus enttäuschenden Spiel in Augsburg sind wir aber zu der Überzeugung gekommen, dass wir die Situation neu bewerten müssen und ein klarer Schnitt zwingend notwendig ist, um den Ligaverbleib zu schaffen", wird Hitzlsperger in einer VfB-Mitteilung zitiert: "Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, letztlich steht aber der Erfolg des VfB über allem, und dementsprechend mussten wir handeln."

Schon seit Längerem stand die Frage im Raum, ob Weinzierl den VfB noch zum Klassenerhalt führen kann. Bis zum Samstag stand Hitzlsperger zu seinem Coach. Nach dem Debakel sagte er zur Weinzierl-Zukunft: „Dass wir reden müssen, ist ganz klar. Nach so einem Spiel geht es nicht einfach so, dass man wieder auseinander geht und nicht spricht und zur Tagesordnung übergeht, das ist nicht der Fall. Wir müssen das besprechen, dafür war es zu krass, das Ergebnis, die Art und Weise, sodass wir definitiv sprechen werden.“

Hitzlsperger: „Gehen viele Gedanken durch den Kopf“

Hitzlsperger hatte auch eine mögliche Trennung schon nach dem Abpfiff angedeutet. „Selbstverständlich überlege ich, was für uns jetzt das Beste ist. Wir haben immer noch denselben Auftrag, wie ich es vor dem Spiel gesagt habe, in der Liga zu bleiben. Wir müssen da alles hinterfragen. Wir haben gesehen, was 90 Minuten auf dem Platz passiert ist, das war eine einzige Enttäuschung und deswegen gehen viele Gedanken durch meinen Kopf.“

Weinzierl selbst, der aus den letzten 15 Spielen nur einen Sieg holen konnte, war sich der Schwere der Situation auch selbst bewusst. Auf die Frage, ob er weiter als Trainer beim VfB arbeiten werde, sagte er nach dem Spiel in Augsburg: „Diese Frage begleitet mich jetzt drei Monate. Heute habe ich keine Argumente gesammelt und ich habe sie nicht zu beantworten“.

rjs/fn (mit Material des SID)