Max Lesser geht zu Ajax: „Demut verspüre ich – und Dankbarkeit“

Von: Johannes Götze

Teilen

Max Lesser (rechts) wurde von Sven Mislintat (Zweiter von links) verpflichtet. Neuer Coach in Maurice Steijn (Zweiter von rechts). © Photo Ajax / Bastiaan Heus

Das war die Meldung des Tages in Osthessen: Max Lesser wechselt vom Bundesligisten VfB Stuttgart zum niederländischen Topclub Ajax Amsterdam. Der gebürtige Maberzeller und ehemalige Torgranate-Redakteur steigt zur neuen Saison zum Chefanalysten beim holländischen Rekordmeister auf.

Diesmal konnte sich Max Lesser nicht mehr herauswinden. Drei Jahre lang hatte er nicht mehr mit uns gesprochen, zumindest nicht offiziell. Es sei schließlich nicht die Aufgabe eines Co-Trainers, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Diese Bühne gilt der Cheftrainer zu beackern – in guten wie in schlechten Zeiten. Diesem Credo wollte Lesser auch diesmal treu bleiben. Doch die Ex-Kollegen ließen nicht locker. „Ein paar Sätze musst du doch sagen. Das ist Ajax. Das ist doch Wahnsinn“, riefen wir Ex-Kollegen ihm gestern zu und er verstand den Wink, ließ uns nicht im Stich.

Max Lesser spricht nach Wechsel über Ajax Amsterdam

Da hatte er gerade einen Dreijahresvertrag beim 36-fachen niederländischen Meister und fünffachen Europapokalsieger unterschrieben. Der Club, den Johann Cruyff prägte. Ein Verein mit so viel Strahlkraft und Tradition, dass sogar Lesser kurz schwindelig wurde, als er erstmals vor der Arena stand und ein paar Stunden später seine Unterschrift unter sein neues Arbeitspapier setzte.

„Demut verspüre ich – und viel Dankbarkeit“, lauteten seine ersten Worte, die er gleich auf mehrere Faktoren herunterbrach. Dass ihm der Club das Vertrauen ausspricht, nun gemeinsam mit dem neuen Cheftrainer Maurice Steijn und weiteren ebenfalls niederländischen Co-Trainern zu arbeiten. Und es liegt nach einer verkorksten Saison mit einem für Ajax enttäuschendem dritten Platz in der Liga plus verlorenem Pokalendspiel viel Arbeit vor dem neuen Trainerteam.

Natürlich fühlt sich das wie in einem Traum an. Vor fünf Jahren war ich noch eine Torgranate und jetzt bin ich bei Ajax.

Seine Dankbarkeit gilt aber gleichzeitig dem VfB Stuttgart. Zu diesem war Lesser vor drei Jahren gewechselt, gab uns zuvor sein bis dato letztes Interview. Im Schwabenland war er zunächst Co-Trainer des Regionalliga-Teams, später Analyst im Bundesliga-Team und stand zuletzt neben „Retter“ Sebastian Hoeneß als Co-Trainer an der Seitenlinie. Er hielt mit dem VfB erst vor gut einer Woche in der Relegation die Liga. Zwei seiner Ex-Kollegen von der Torgranate hatte er nach Hamburg eingeladen. Sagen wollte er nachher nichts. Zumindest nichts Offizielles. Wie immer.

Doch diesmal sprach er. Auch über seine persönliche Entwicklung, in die Lesser jede freie Minute investiert. Es ist offensichtlich, dass sich seine harte, detailversessene Arbeit lohnt. Sven Mislintat holte ihn beim VfB Stuttgart von der U 21 zu den Profis. Mislintat, auch schon für Borussia Dortmund und den FC Arsenal aktiv, eilt der Ruf als exzellenter Kaderplaner voraus. Spitzname: „Diamantenauge“. Und er hat offensichtlich Gefallen an Lessers Arbeit gefunden, in ihm einen Diamanten entdeckt, dem er nun die Verantwortung der Analyse im neuen Trainerteam überträgt. Denn Mislintat ist seit April Sportdirektor bei Ajax und eiste Lesser vom VfB los, bei dem der erst 28-Jährige noch einen gültigen Vertrag hatte. Entsprechend froh ist Lesser, „dass mir der VfB die Chance gegeben hat, mich zu entwickeln und mir jetzt keine Steine in den Weg gelegt hat“.

Zur Person: Der 28-jährige Max Lesser wurde in Fulda geboren. Mit 17 Jahren übernahm er die C-Junioren des Haimbacher SV. Es folgten zwei Jahre bei Viktoria Fulda. Mit Jochen Maikranz übernahm Lesser anschließend die SG Johannesberg, die auf Anhieb Gruppenliga-Meister wurde. 2018 kündigte er seinen Redakteursjob bei Torgranate, wo er schon volontiert hatte, und wurde Co-Trainer unter Daniel Steuernagel bei Regionalligst Kickers Offenbach. Nachdem Steuernagel im September 2019 entlassen worden war, pausierte Lesser, um 2020 beim VfB Stuttgart zu heuern, den er nun in Richtung Ajax verlassen hat. Vater Henry war DDR-Nationalspieler und lange Trainer in Osthessen, Bruder Patrick trainiert den TSV Bachrain.

Den VfB, der ihm ausschließlich lobende Worte für seine „sehr gute Arbeit“ hinterherrief, verlässt er mit einem weinenden Auge. Doch Nachtrauern passt nicht zur eindrücklichen Lebensphilosophie von Max Lesser, der vor fünf Jahren noch im Torgranate-Büro saß. Dafür gibt es auch keinen Grund. Schließlich arbeitet er jetzt für Ajax.