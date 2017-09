Medien: Kaiserslautern hat neuen Trainer gefunden

Nach der Entlassung von Norbert Meier in der vergangenen Woche hat der 1.FC Kaiserslautern einen neuen Trainer. Es ist ein ehemaliger FCK-Spieler.

Der Luxemburger Jeff Strasser soll den abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern aus der Krise führen. Der ehemalige Profi der Pfälzer, der bislang nur in seiner Heimat den CS Fola Esch betreute, soll am Mittwoch um 13.00 Uhr als neuer Trainer des FCK vorgestellt werden. Dies berichtet das Fachmagazin kicker.

Strasser erwarb 2016 unter anderem gemeinsam mit den Bundesliga-Trainer Julian Nagelsmann und Domenico Tedesco die DFB-Trainerlizenz. Während seiner aktiven Karriere absolvierte der 42-Jährige insgesamt 106 Pflichtspiele für Kaiserslautern.

Der viermalige Meister und zweimalige Pokalsieger befindet sich nach dem 0:5 (0:4) am Montagabend bei Union Berlin endgültig in der tiefsten Krise der Klubgeschichte. Mit gerade einmal zwei Punkten aus acht Spielen belegen die Roten Teufel den letzten Tabellenplatz. Der Absturz in die Amateurligen dürfte bei einem Abstieg nicht zu verhindern sein, da der FCK sich die 3. Liga wohl nicht leisten könnte.

Strasser folgt demnach auf Interimscoach Manfred Paula, der das Amt zuvor vom erfolglosen Norbert Meier für die Partie bei Union übernommen hatte. Und eigentlich hatte Paula das Team am Freitag gegen den Tabellenvorletzten SpVgg Greuther Fürth (18.30 Uhr/Sky) betreuen sollen. "Wir haben danach eine Länderspielpause. Dann hat das neue Trainerteam 14 Tage Zeit, mit der Mannschaft zu arbeiten", hatte Sportdirektor Boris Notzon nach dem Debakel in Berlin gesagt.

sid