Özil-Comeback im DFB-Team? Jetzt spricht Löw - mit GANZ klaren Worten

Mesut Özil schweigt - und zieht damit Unmut auf sich. Bundestrainer Joachim Löw hat sich derweil entschieden zu den Möglichkeiten eines Comebacks in der Nationalmannschaft geäußert.

Löw über mögliches Özil-Comeback: „Überhaupt kein Thema“

Update vom 5. September, 08.23 Uhr: Bei seinem Rücktritt erklärte Mesut Özil, dass er nicht mehr für Deutschland spielen wolle, „solange ich dieses Gefühl von Rassismus und Respektlosigkeit verspüre“. Mit diesen anscheinend mit Bedacht gewählten Worten ließ sich der Mittelfeldspieler des FC Arsenal eine kleine Hintertüre für ein Comeback in der Nationalmannschaft offen.

Doch diesen kleinen Spalt in der Tür hat der Bundestrainer jetzt höchstpersönlich geschlossen. „Mesut Özil hat aus meiner Sicht klar seinen Rücktritt erklärt und die Tür damit selbst zugemacht“, erklärte Joachim Löw im Gespräch mit der Sport Bild. „Ein Comeback ist daher überhaupt kein Thema.“ Das Thema DFB-Team ist für Özil also endgültig beendet.

Löws klare Entscheidung hat sicherlich auch mit seiner persönlichen Enttäuschung über Özils Rücktritt zu tun. Dieser hatte ihm seine Entscheidung nicht persönlich mitgeteilt, sondern über seinen Berater. Jegliche Art von Kontaktaufnahme von Löw in Richtung Özil verlief seither erfolglos, es herrscht Funkstille.

EM-Bewerbung nach Özils Vorwürfen in Gefahr? - DFB-Präsident äußert sich

Update vom 4. September, 11.06 Uhr: DFB-Präsident Reinhard Grindel hat bekräftigt, dass der geräuschvolle Rücktritt von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft seiner Meinung nach keine Auswirkungen auf die deutsche Bewerbung um die Fußball-EM 2024 haben wird. Er habe "großes Vertrauen", dass die Entscheidungsträger in der Europäischen Fußball-Union (UEFA) Özils Rassismus-Vorwürfe einschätzen und "relativieren" können, sagte Grindel der Nachrichtenagentur AFP: "Ich denke, es wird keinen Einfluss haben."

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) konkurriert bei der Vergabe durch das UEFA-Exekutivkomitee am 27. September mit der Türkei. "Ich denke, es ist gut für den Fußball in Europa und für die UEFA, einen Ausrichter zu haben, dessen politische und ökonomische Lage stabil ist", sagte Grindel, der die Erfahrung Deutschlands in der Ausrichtung großer Turniere betonte.

Zum Foto von Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, das die Krise im DFB ausgelöst hatte, äußerte Grindel: "Am Ende hat das nichts damit zu tun, ob der Spieler einen Migrationshintergrund hat oder nicht. Wenn ein deutscher Spieler während einer Wahlkampagne ein Foto mit einem rechten Politiker in Deutschland gemacht hätte, hätten wir die gleiche Debatte, und der DFB hätte genauso reagiert." Der DFB stehe für Werte wie "Respekt, Toleranz, Fair Play, Meinungs- und Pressefreiheit", sagte Grindel: "Dieses Foto hat unsere Fans aufgeregt, weil Präsident Erdogan nicht für diese Werte steht."

Harte Worte wegen kalter Schulter für Löw: Ex-DFB-Sprecher Stenger kritisiert Özil scharf

Update vom 3. September, 22.40 Uhr: Mesut Özil zieht weiter Unmut auf sich. Nun hat Harald Stenger, der frühere Pressesprecher des DFB, den früheren Spielmacher der Nationalelf scharf kritisiert. In der Talkrunde „Sky 90“ regte sich Stenger vor allem über mangelhafte Kommunikation Özils auf.

„Es ist unfassbar, dass ein Mesut Özil es nicht schafft, beim Bundestrainer ans Telefon zu gehen“, sagte Stenger. Ein „Danke für die Zusammenarbeit“ wäre eigentlich angebracht gewesen: „Ich finde das niveaulos und skandalös von Mesut Özil." Das umstrittene Foto Özils mit dem türkischen Präsidenten Erdogan sei zudem ein klarer Fehler gewesen - das habe auch Özil klar sein müssen, betonte Stenger. „So doof kann keiner sein, um das nicht einzuschätzen."

Zugleich zeigte Stenger aber auch grundsätzlichen Respekt vor dem Menschen und Fußballer Özil. „Es tut mir wirklich leid, dass sagen zu müssen, weil er war ein angenehmer Zeitgenosse in der Nationalmannschaft. Er war auch ein wichtiger Zeitgenosse“, betonte er. Dass Özils fußballerische Leistung schlechtgeredet werde könne er nicht verstehen, erklärte Stenger - wohl auch mit Blick auf eine umstrittene Äußerung Uli Hoeneß‘.

Bierhoff will Kontakt zu Özil suchen

Update vom 3. September, 19.00 Uhr: Oliver Bierhoff bedauert weiterhin die Umstände des Rücktritts von Mesut Özil aus der Fußball-Nationalmannschaft und hofft auf eine Aussprache mit dem Arsenal-Star. „Ich hoffe, dass wir den Weg zum Gespräch finden. Denn ich will die Dinge verstehen, die passiert sind. Ich versuche weiterhin, mit ihm in Kontakt zu kommen und mit ihm zu sprechen“, sagte der DFB-Teammanager in einem Interview den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Auch eine überraschende Personalie im Nationalmannschafts-Umfeld verkündete Bierhoff.

Mesut Özil bekommt Einladung von Weidenfeller - und antwortet nicht mehr

Update vom 3. September, 12.56 Uhr: Roman Weidenfeller wird am Freitag sein Abschiedsspiel bestreiten. Lange Jahre war der Torhüter die Nummer eins bei Borussia Dortmund und durfte sogar Meisterschaften feiern. Zu einem Höhepunkt seiner Karriere zählt sicherlich auch der Weltmeister-Titel 2014 in Brasilien.

Auch wenn der Ersatz-Keeper nicht zum Einsatz kam, wurde von Verantwortlichen immer wieder betont, wie wichtig jeder einzelne Spieler gewesen sei. Weidenfeller durfte sogar vor dem Algerien-Spiel eine Kabinenansprache halten. „Der Bundestrainer kam kurz vor dem Spiel auf mich zu und bat mich, die Ansprache zu halten. Das hat mich überrascht und gefreut, weil darin sicher eine gewisse Wertschätzung durch Löw zum Ausdruck kam. Ich habe der Mannschaft dann ordentlich eingeheizt“, sagt der 38-Jährige beim Kicker.

Ein Teamkollege, der damals im Achtelfinale gegen Algerien traf, war Mesut Özil. Den derzeit umstrittenen Mittelfeldspieler von Arsenal hat der ehemalige Keeper gefragt, ob er zum Abschiedsspiel kommen mag. „Ich habe ihn eingeladen. Er hat geantwortet, dass er erst mal abwarten will. Das war vor ein paar Wochen. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört“, so Weidenfeller im Interview mit der Bild.

Auch Joachim Löw hatte Özil Funkstille vorgeworfen. Der Bundestrainer hatte dem ehemaligen Nationalspieler versucht zu kontaktieren, jedoch noch keine persönliche Stellungnahme zum Rücktritt erhalten.

Wie jetzt bekannt wurde, wird Roman Weidenfeller neuer TV-Experte bei RTL. Er wird dabei die Spieler der Europa League analysieren.

Rassismus-Vorwurf: DFB-Kumpel widerspricht Özil - und berichtet von „unangenehmen Situationen“

Update vom 2. September, 14.48 Uhr: Der dunkelhäutige Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah von Bundesligist Bayer Leverkusen spürt nach eigener Aussage "keinen Rassismus im Fußball". Der 22 Jahre alte Abwehrspieler reagierte damit unter anderem auf die Vorwürfe des 2014er-Weltmeisters Mesut Özil, der im Zuge seiner Demission von Rassismus gesprochen hatte.

"Ich glaube, dass es besser geworden ist", sagte Tah im Interview mit der Welt am Sonntag, "als wir vor ein paar Jahren bei Lazio Rom spielten, gab es durchaus unschöne Rufe." Allerdings erinnert sich der gebürtige Hamburger, Sohn einer Deutschen und eines Ivorers, an seine Jugendzeit: "Da gab es schon die eine oder andere unangenehme Situation. Aber eigentlich bin ich in einem Stadtteil aufgewachsen, der sehr multikulturell war - und das ist Hamburg-Altona noch heute. Rassismus hat meine Kindheit nicht geprägt."

Tah bekennt sich voll und ganz zu Deutschland: "Ich bin in Deutschland aufgewachsen, mit der Kultur hier, ich fühle mich hier wohl. Ich kann mit Stolz sagen, dass ich Deutscher bin. Meine Mutter würde mir auch den Kopf abreißen, wenn ich das nicht so empfinden würde (lacht)." In der Elfenbeinküste sei er "dann komplett der Europäer oder der Deutsche".

Özil auch in London unten durch? Ex-DFB-Star reagiert mit Instagram-Post

Update vom 2. September, 08.44 Uhr: Beim ersten Saisonsieg der „Gunners“ am vergangenen Wochenende fehlte er im Aufgebot - offiziell wegen einer Erkältung. Schnell wurde spekuliert, dass sich Mesut Özil mit dem neuen Trainer des FC Arsenal, dem Spanier Unai Emery, überworfen habe.

Letzterer hatte Özils Stellvertreter Aaron Ramsey nach dem 3:1-Erfolg gegen West Ham United demonstrativ gelobt. Der Ex-DFB-Spielmacher selbst glaubt offenbar nicht, in Ungnade gefallen zu sein. In einem Instagram-Post am Samstagabend hat der 29-Jährige versucht, die Spekulationen beiseite zu wischen.

„Ready to face Cardiff tomorrow“, (Zu Deutsch: „Bereit für die morgige Partie gegen Cardiff“) hat der Mittelfeldmann ein Foto betitelt, das ihn in der Trainingskluft der „Gunners“ zeigt. Am Sonntag (14.30 Uhr) trifft der FC Arsenal auf den walisischen Aufsteiger. Özil geht offenbar fest davon aus, ins Aufgebot zurückzukehren. Bislang hat Coach Emery seinen Kader jedoch noch nicht offiziell benannt.

Flick über Özils Verhalten gegenüber Löw: „Jogi hätte es verdient gehabt, dass ...“

Update vom 31. August, 13.18 Uhr: Er arbeitete jahrelang an der Seite von Jogi Löw - und somit auch mit Mesut Özil. Doch dass die besondere Beziehung zwischen dem Bundestrainer und dessen einstigem Lieblingsschüler solch ein Ende nahm, hätte wohl auch Hansi Flick nicht erwartet. Im Interview mit Sport1 sprach der einstige Co-Trainer des DFB-Teams über die neuesten Enthüllungen rund um Mesut Özil.

Özil hatte sich nicht persönlich bei Löw gemeldet, um ihn über seinen Rücktritt zu informieren - und auch Anrufe und SMS des Bundestrainers ignorierte der einstige DFB-Star. Die Enttäuschung darüber war Joachim Löw bei der WM-Analyse anzusehen. „Ich kann Jogis Enttäuschung nachempfinden, aber so ist es im Leben“, so Flick. „Oftmals wird man von den Leuten am meisten enttäuscht, mit denen man ein ganz besonderes Verhältnis hatte.“

Und das hatten Löw und Özil über viele Jahre. „Ich habe es miterlebt, wie er ihn immer wieder unterstützt, gefordert und gefördert hat“, bestätigt Flick. Auch deshalb scheint er nicht verstehen zu können, wie es zu dem unschönen Ende kommen konnte. Flick: „Jogi hätte es verdient gehabt, dass man ihn zumindest mal anruft und ihm seine Gedanken mitteilt, man darüber offen spricht und diskutiert. Das hätte man von Mesut erwarten können.“

Nächster Rückschlag für Özil? Trainer spricht kurioses Verbot aus

Update vom 31. August: Für Mesut Özil sind die süßen Zeiten vorbei. Nach dem verkorksten Saisonstart der „Gunners“ zieht Coach Unai Emery die Zügel an. Neben individuellen Fitnesseinheiten hat der Spanier ein skurriles Verbot ausgesprochen, wie der Mirror berichtet.

Emery, der als Verfechter einer eiweißreichen Ernährung gilt, soll Fruchtsäfte vom Ernährungsplan gestrichen haben, weil diese zu viel Zucker enthalten. Stattdessen sollen die Arsenal-Akteure von nun an nur noch Mineralwasser trinken. Ob Özil ausgewiesener Fruchtsaft-Liebhaber ist, ist indes nicht bekannt.

Der 29-Jährige hat beim spanischen Neu-Coach einen schweren Stand. Nach einem schwachen Auftritt zum Saisonauftakt war bereits über einen möglichen Konflikt zwischen Spielmacher und Emery spekuliert worden.

Löw nicht angerufen: Kolumnist bezeichnet Özils Verhalten als „feige“

Update vom 30. August: Es waren deutliche Worte, die Joachim Löw am Mittwochmittag in der Pressekonferenz zur WM-Blamage fand. Das Thema: Mesut Özil und sein Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Löw erzählte, dass er wochenlang versucht habe, den ehemaligen Nationalspieler zu kontaktieren - ohne Erfolg. Auch Özil selbst habe den Bundestrainer "bis heute nicht angerufen. Ich habe seit eineinhalb, zwei Wochen mehrfach versucht, ihn zu erreichen - per Telefon und SMS." Funkstille zwischen Joachim Löw und seinem ehemaligen Lieblingsspieler.

Das Verhalten von Mesut Özil stößt manchen Experten sauer auf. In einer Kolumne der Bild schrieb Journalist Alfred Draxler: „Den Bundestrainer nach so vielen Jahren nicht persönlich über den Rücktritt zu informieren, ist im Sport ein unanständiger Vorgang. Ob der Spieler einen Migrationshintergrund hat oder nicht, spielt dabei keinerlei Rolle. So bleibt am Ende nur ein feiges Schweigen!“

Während Joachim Löw freit über den Özil-Rücktritt sprechen konnte, bekam ein anderer Fußball-Star Redeverbot. Bei seiner Vorstellung in Istanbul durfte Loris Karius keine Fragen zu Mesut Özil beantworten.

Mesut Özils Nummer 10 im DFB-Team - dieser Spieler bekommt sie

Update vom 30. August 2018, 13.30 Uhr: Der Leverkusener Julian Brandt übernimmt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft die Rückennummer 10 und tritt damit in die Fußstapfen des zurückgetretenen Mesut Özil. Das geht aus der offiziellen Liste des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für die anstehenden Länderspiele gegen Frankreich (6. September) und Peru (9. September) hervor.

Özil hatte die prestigeträchtige Nummer im Sommer 2016 übernommen, nachdem Lukas Podolski aus der Nationalmannschaft zurückgetreten war. Bei der vergangenen WM in Russland war Brandt noch mit der Nummer 20 aufgelaufen.

Joachim Löw nimmt auf DFB-PK Stellung zum Özil-Rücktritt

Update vom 29. August: Bei seiner Pressekonferenz am Mittwoch hat sich Jogi Löw auch zum Rücktritt von Mesut Özil geäußert. „Sein Berater hat mich angerufen und mir mitgeteilt, dass er seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gibt. Der Spieler hat mich nicht angerufen, bis heute nicht. Ich habe seit zwei Wochen mehrfach versucht, ihn zu erreichen, das ist mir nicht gelungen. Das muss ich so akzeptieren“, sagte Löw in München.

Die viel diskutierten Fotos mit dem türkischen Präsidenten habe man in der DFB-Spitze unterschätzt. Das Thema habe Kraft gekostet und sei nervenaufreibend gewesen, es sei aber kein Alibi für das WM-Aus. Aus sportlichen Gründen seien Özil und Ilkay Gündogan wichtig gewesen. Er betont: „Es gab niemals eine Art von Rassismus in unserer Mannschaft! Mesut und Ilkay haben sich immer voll mit uns identifiziert.“

„Mit seinem Vorwurf über Rassismus hat Mesut ganz einfach auch überzogen. Es gab nie in der Mannschaft auch nur einen Ansatz von Rassismus, keinen Ansatz von rassistischen Äußerungen“, betonte Löw. Özil hatte unter anderem dem DFB-Präsidenten Reinhard Grindel Rassismus vorgeworfen. „Dass dieser Rücktritt so vollzogen wurde, schmerzt uns alle, ihn ja auch“, bemerkte Manager Oliver Bierhoff.

Gerhard Schröder nimmt Mesut Özil in Schutz

Update vom 28. August: Mesut Özil hat für seine Fotos mit Recep Tayyip Erdogan eine Menge Kritik abbekommen. Deutlich anders sieht es Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD). Er hat den zurückgetretenen Nationalspieler Mesut Özil in der Affäre um dessen Fotos mit dem türkischen Staatspräsidenten in Schutz genommen.

Bei einem Besuch des Nachwuchsleistungszentrums von Hannover 96 kritisierte der 74-jährige Aufsichtsratsvorsitzende des Vereins am Dienstag auch den Umgang des Deutschen Fußball-Bundes mit diesem Thema. „Ich denke, es hat zu wenig Verständnis für Mesut Özil gegeben“, sagte Schröder in einem Sky-Interview.

Schröder weiter: "Als ein Junge, der nicht gerade aus goldenen Verhältnissen kommt - Vater war Arbeiter, Mutter war Putzfrau -, hat er einfach gesagt: Mein Präsident nimmt mich wahr, und warum soll er das nicht? Ich hätte damals empfohlen: Tiefer hängen das Ganze, das wäre vernünftiger gewesen."

Vogts mit deutlicher Kritik an Özil - das dürfte besonders schmerzen

Update vom 27. August: Kritik von so vielen selbsternannten Experten könnte an Mesut Özil abprallen. Doch wenn ein ehemaliger Bundestrainer sie formuliert, einer, der selbst in der Verantwortung stand, dann könnte sie besonders schmerzen. Genau das hat jetzt Berti Vogts in der Eurosport-Show „Mann gegen Mann“ getan.

„Mesut Özil war doch gar nicht mehr in der Lage, sich selbst darzustellen“, kritisiert Vogts. „Er war so mit sich selbst beschäftigt, er hat auch in der letzten Saison nicht gut Fußball gespielt hat.“

Was viele bei all der Kritik an Özils Leistungen im DFB-Trikot und seinen Rücktrittswirbel vergessen haben, bringt Vogts auf den Punkt: Özils schwache Leistungen im Klub. „Er war doch selbst bei Arsenal nicht mehr die Nummer zehn, die man überall benötigt und überall sieht.“

Merkel hat Özil-Debatte „überhaupt nicht gefallen“

Update vom 26. August: Angela Merkel hat sich im Sommerinterview der ARD am Sonntagabend auch über das Thema Mesut Özil geäußert. Moderatorin Tina Hassel sprach die Bundeskanzlerin auf die Debatte um den Rücktritt des Nationalspielers an.

Özil hatte vor der WM durch ein gemeinsames Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für Wirbel gesorgt. Im Rahmen seiner dreiteiligen Rücktrittserklärung via Twitter hatte er ein Rassismus-Problem beim DFB und in der deutschen Gesellschaft angesprochen. Merkel sagte, im Falle Özil habe sie eine "ganz klare Meinung".

Über das Foto zusammen mit Erdogan könne man streiten, aber "die Art der Diskussion, die sich hinterher angeschlossen hat, hat mir zum Teil überhaupt nicht gefallen.“ Es gehe auch um das Befinden der betroffenen Personen (in diesem Falle Özil), um die man sich kümmern müsse. Die Bundeskanzlerin betonte, man müsse es ernst nehmen, wenn sich Menschen wie Mesut Özil nicht gut behandelt fühlten.

Özil hat offenbar Streit mit Arsenal-Trainer

Update vom 25. August: Ohne Mesut Özil hat der FC Arsenal am Samstag seinen ersten Saisonsieg beim 3:1 über West Ham United eingefahren. Offiziell fehlte der Mittelfeldspieler wegen einer Krankheit. Das ist laut ESPN-Journalist Joao Castelo-Branco allerdings nur ein vorgeschobener Grund. Dem Reporter zufolge soll es unter der Woche im Training zu einem heftigen Disput zwischen Özil und dem neuen Teammanager Unai Emery gekommen sein.

Am Ende der Auseinandersetzung habe der Profi die Trainingseinheit vorzeitig verlassen. In der Folge soll der spanische Coach entschieden haben, Özil gegen die „Hammers“ nicht in die Startelf zu beordern. Das sei für den 29-Jährigen Grund genug gewesen, sich als nicht einsatzbereit abzumelden.

Castelo-Branco berichtete weiter, dass Emery nach dem Sieg im Londoner Derby erneut auf Özils Unwohlsein verwies. Im Umkreis des Stadions sei jedoch anderes zu hören gewesen, so der Journalist weiter.

Klub-Legende benennt Mesut Özils Schwächen

Update vom 25. August: Arsenal-Legende Tony Adams hat vergiftete Worte über Mesut Özil gewählt. Laut Sun sagte er: „Wenn man Stabilität und Stärke im Team hat, dann ist Özil ein großer Gewinn. Er ist WM-Sieger und Klassespieler“, so Adams. Aber er vergleicht ihn auch mit Dennis Bergkamp in dessen ersten Arsenal-Jahren. „Wir mussten ihn ein bisschen anstacheln, aber Özil hat nicht die Leute um sich herum, die ihn pushen und zum Laufen bringen.“ Er bringt ohne Tritt in den Allerwertesten keine Leistung? Kein sehr gutes Zeugnis für den hochveranlagten Ex-DFB-Kicker.

Beim Spiel am Samstag gegen West Ham wird Özil wohl gar nicht laufen - laut Medienberichten fehlte er am Freitag im Training.

Tim Wiese äußert sich über Mesut Özil

Update vom 24. August: Die Causa Mesut Özil beschäftigt die Fußball-Welt weiterhin. Nun hat sich der ehemalige Weltklasse-Torwart und Ex-Nationalspieler Tim Wiese zu dem Thema geäußert.

Tim Wiese ist um keinen großen Auftritt verlegen. Während sich der 36-Jährige mit protzigen Karren und muskulösen Wrestlern in der Öffentlichkeit zeigt, gerät meist in Vergessenheit, dass er auf eine gelungene Laufbahn als Torhüter und Ex-Nationalspieler zurückblicken kann. Auch zum Thema Mesut Özil hat Wiese seine Meinung und die hat er, wie gewohnt, deutlich zum Ausdruck gebracht. Ebenfalls hat er seine Erfahrung mit Joachim Löw geteilt.

+ Tim Wiese. © picture alliance / Susann Prauts / Susann Prautsch

Beim Online-Portal spox.com sagte der einstige Bremer Schlussmann, dass der Rücktritt Özils für ihn keine Überraschung war. „Ich habe mit seinem Rücktritt gerechnet. Was soll er da denn noch? Alle haben auf ihn eingeschlagen“, so Wiese.

Der 36-Jährige sieht in dem oft diskutierten Foto mit dem Recep Tayyip Erdogan einen Fehler beim Özil und formuliert das drastisch: „Er spielt für Deutschland und nicht für die Türkei, deswegen sollte er das nicht machen. Ich gehe davon aus, dass er das auch selbst weiß“, sagt der DFB-Pokal-Sieger von 2009.

Wie es bei der DFB-Elf um Bundestrainer Joachim Löw weitergeht, kann sich der sechsfache A-Nationalspieler auch vorstellen. „Löw muss jetzt sicherlich die Zügel anziehen. Jetzt wird alles härter und straffer. Damals hatten wir Erfolg und deshalb hat es Löw locker gesehen und schleifen lassen“, sagt Wiese rückblickend auf seine Zeit in der Nationalmannschaft.

+ Mesut Özil. © dpa / Federico Gambarini

Rüdiger findet Özil-Rücktritt „extrem traurig“

Update vom 24. August: Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger bedauert den Rückzug von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft sehr. „Ich finde das alles extrem traurig, wie sich das entwickelt hat“, sagte Rüdiger im dpa-Interview. „Mesut war im DFB-Team immer ein Spieler, zu dem ich aufgeschaut habe. Schade, dass er jetzt dann nicht mehr dabei sein wird.“ Özil hatte drei Wochen nach dem deutschen Vorrunden-Aus in Russland über soziale Medien seinen Rücktritt erklärt und dazu geschrieben, er verspüre ein „Gefühl von Rassismus und Respektlosigkeit“. Das hatte eine öffentliche Diskussion ausgelöst.

Nach Ansicht von Rüdiger lief die Debatte allerdings mitunter in die falsche Richtung. „Was ich in dieser ganzen Diskussion nicht verstehe, ist, warum teilweise darüber diskutiert wird, ob es innerhalb der Nationalmannschaft Rassismus gebe“, sagte der 25 Jahre alte Profi des FC Chelsea. „Das hat doch auch Mesut selbst nie in einem Satz behauptet.“

+ Antonio Rüdiger und Mesut Özil. © dpa / Ina Fassbender

Auch der ehemalige Fußball-Weltmeister Christoph Kramer verteidigt seinen früheren Nationalmannschafts-Kollegen Mesut Özil. „Es gibt immer nur Verlierer, wenn Sport, Politik und Religion miteinander vermischt werden“, sagte der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach in einem am Freitag veröffentlichten Interview des Nachrichtenmagazins „Focus“.

Die Frage, ob er ein Comeback Özils gutheißen würde, bejaht Kramer indirekt: „Mesut Özil ist und bleibt ein überragender Fußballer mit tollem Blick für den Raum. Es war immer eine Bereicherung für das Spiel, wenn er in der Startelf stand.“ Rassistische Tendenzen beim Deutschen Fußball-Bund, auf die sich Özil bei seinem Rücktritt unter anderem berief, will der zwölfmalige A-Nationalspieler, der während der WM als Experte für das ZDF arbeitete, nicht bemerkt haben. „Ich persönlich habe keine rassistischen Vorfälle mitbekommen.“

Özil-Comeback? Mitspieler würden sich wohl freuen

Update vom 23. August: Zur Einordnung: Auch mancher Mitspieler würde Mesut Özil mit offenen Armen aufnehmen. Das hatte schon Timo Werner vor einer Woche angedeutet. „Ich glaube, dass viele in der Mannschaft glücklich wären, wenn Mesut Özil sagen würde, ich mach's nochmal. Er ist ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann und ist im Team hoch angesehen“, meinte der Nationalspieler zur Sport Bild.

„Ich finde es schade, dass es so endete. Er hat viel für Deutschland geleistet, beim WM-Titelgewinn in Brasilien war er Stammspieler. Man wünscht sich, dass sich beide Parteien nochmals zusammensetzen und nicht auf diese Weise auseinandergehen.“

Mesut-Özil-Hammer! Comeback-Plan für die Nationalmannschaft?

Frankfurt am Main - Ein Thema überschattete die WM 2018 in Russland aus deutscher Sicht: der Foto-Skandal um Mesut Özil und Ilkay Gündogan. Die beiden Spieler der deutschen Nationalmannschaft ließen sich kurz vor Verkündung des WM-Kaders mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ablichten, hielten ein Trikot mit dem Schriftzug "Mit Respekt für meinen Präsidenten“ in die Kamera. Grund genug für viele Fans, die Botschaft hinter dem gemeinsamen Foto zu kritisieren.

Kehrt Mesut Özil etwa in die deutsche Nationalelf zurück?

Während sich Ilkay Gündogan bereits direkt nach dem Skandal zu den Vorwürfen äußerte und somit die Gemüter seinerseits beruhigte, kochten die Emotionen im Fall Mesut Özil hoch. Der 29-Jährige ließ zunächst alle Vorwürfe unkommentiert, äußerte sich trotz heftigem Unmut vieler Fans während der Weltmeisterschaft nicht. Erst einige Wochen nach dem Aus in Russland, bezog Mesut Özil Stellung, rechtfertigte seine Handlungen und äußerte drastische Rassismus-Vorwürfe gegen die DFB-Spitze um Präsident Reinhard Grindel.

Im Statement verkündete der gebürtige Gelsenkirchner mit Migrationshintergrund ebenfalls seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalelf: „Die Behandlung, die ich vom DFB und vielen anderen erhalten habe, bringt mich dazu, nicht länger das deutsche Nationaltrikot zu tragen“. Die Art der Verkündung sorgte auch bei Bayern-Boss Ulli Hoeneß für heftige Kritik, wie tz.de* berichtete.

Nun scheint sich das Blatt jedoch wenden zu können. Wie die „Sport-Bild“ in ihrem aktuellen Magazin berichtet, scheint besonders Bundestrainer Joachim Löw eine Rückkehr Özils nicht kategorisch auszuschließen. „Löw hält die Tür für Özil noch einen Mini-Spalt offen!“, so das Magazin.

Gestützt wird der Bericht auf die Interpretation, der 29-Jährige hätte nicht eindeutig seinen Rücktritt angekündigt, sondern lediglich verlauten lassen, nicht mehr für die deutsche Elf spielen zu wollen, „solange ich dieses Gefühl von Rassismus und Respektlosigkeit verspüre“.

Für Mesut Özil soll die Tür für ein Comeback in der Nationalelf weiter offen gehalten werden

Nach Informationen der „Sport-Bild“ hätten sowohl Joachim Löw als auch Oliver Bierhoff in letzter Zeit vergeblich versucht, den Kicker des FC Arsenal zu erreichen. Die beiden, so schreibt das Magazin „wollen die Tür für ein Comeback nicht endgültig schließen für den Fall, dass dieser sich doch noch zeitnah entschuldigt“.

Während Trainer Löw scheinbar noch immer Interesse an einer Zusammenarbeit mit Özil zu haben scheint, sei für die DFB-Spitze dagegen der Zug abgefahren. Grund seien neben den pikanten Anschuldigungen auch der Umstand, dass Özil nicht freiwillig das Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gesucht hätte sondern „nahezu gezwungen werden musste“.

Noch immer scheint die Diskussion um Mesut Özil nicht abzureißen.

