China: Mesut Özil ist „getäuscht von Fake-News“

Fußball-Star Mesut Özil setzt sich für die in China unterdrückten Uiguren ein. Das chinesische Außenministerium zweifelt jetzt Özils Urteilsvermögen an.

Update vom 16. Dezember 2019, 10:50 Uhr:

China hält Mesut Özil aufgrund seiner Kommentare zur Situation der Uiguren für „getäuscht von Fake News“. Sprecher Geng Shuang aus dem Außenministerium sagte am Montag, dass Özils Urteilsvermögen beeinflusst sei von „unwahren Bemerkungen“ und Özil sich gerne in Xinjiang ein eigenes Bild machen könne.

„Solange er einen gesunden Menschenverstand hat, klar zwischen richtig und falsch unterscheiden kann und die Prinzipien der Objektivität und Fairness hochhält, wird er ein anderes Xinjiang sehen“, sagte Geng. China wird international vorgeworfen, die muslimische Minderheit in der Provinz zu verfolgen und in Lager einzusperren.

Update vom 15. Dezember 2019, 18:33 Uhr: Nach der Kritik von Fußballstar Mesut Özil an dem Umgang der Volksrepublik China mit den unterdrückten Uigurenhat das Staatsfernsehen reagiert und die Übertragung des Premierleague-Spiels zwischen Özils Verein FC Arsenal und Manchester City gestrichen. Das geht aus einem Bericht von Zeit Online hervor.

Nach China-Kritik von Mesut Özil: Staatsfernsehen nimmt Spiel aus Programm

Der Sender CCTV wirft Özil vor, mit seinen „falschen Kommentaren“ die chinesischen Fans und den nationalen Fußballverband „enttäuscht“ zu haben. Auch der FC Arsenal London hat sich von den Worten seines Angestellten auf Twitter distanziert.

Erstmeldung: Fußball-Weltmeister und Ex-Nationalspieler Mesut Özil hat sich für den unterdrückten Volksstamm der Uiguren in China eingesetzt. Gleichzeitig kritisierte der Fußballprofi in Diensten des englischen Premier League Klubs Arsenal London die muslimischen Länder der Welt für ihr Schweigen.

„Korane werden verbrannt... Moscheen werden geschlossen... muslimische Schulen werden verboten... religiöse Gelehrte werden einer nach dem anderen umgebracht... Brüder werden gewaltsam in Lager gesperrt...“, schrieb Özil auf türkisch auf seinem Twitter-Account.

Der Volksrepublik wird vorgeworfen, die muslimische Minderheit in der chinesischen Provinz Xinjiang zu verfolgen und in Lager einzusperren. Geheimpapiere, die vor kurzem an die Öffentlichkeit gelangt waren, dokumentieren die systematische Verfolgung der über sieben Millionen Uiguren in der östlichen Provinz des chinesischen Staates.

Arsenal distanziert sich von Mesut Özil

Doch Mesut Özil kritisierte nicht nur die Volksrepublik China. Auch die Zurückhaltung anderer muslimischer Länder in der Angelegenheit sprach der 31-jährige Mittelfeldspieler an. „Woran man sich Jahre später erinnern wird, ist nicht die Gewalt der Tyrannen, sondern das Schweigen der muslimischen Brüder“, schrieb Özil auf Twitter.

Der FC Arsenal London wiederum, der etliche wirtschaftliche Verbindungen nach China unterhält und für den der chinesische der wichtigste ausländische Markt ist, distanzierte sich umgehend von den Kommentaren seines Angestellten. „Die veröffentlichten Inhalte sind Özils persönliche Meinung“, teilten die Gunners über den chinesischen Kurzbotschaftendienst Weibo mit. „Als Fußballverein hat sich Arsenal immer an das Prinzip gehalten, sich nicht in die Politik einzumischen.“

In China werden Uiguren interniert

Menschenrechtsgruppen und Experten berichten von mehr als einer Million Uiguren und anderen Muslimen, die in chinesischen Lagern interniert sind. Nachdem China die Existenz der Lager lange abgestritten hatte, erklärte das kommunistische Land inzwischen, es handle sich um Ausbildungszentren zur Umschulung und Deradikalisierung. (FR/sid)

Lesen Sie hier, wie die chinesische Regierung* mit den Vorwürfen der Menschenrechtsverletzungen umgeht.

