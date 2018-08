Özil-Rücktritt: Nationalspieler brechen ihr Schweigen - jetzt spricht auch Neuer

Mesut Özil ist aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Neben zwei Nationalspielern hat sich auch Kapitän Manuel Neuer zur Causa geäußert.

DFB-Kapitän Manuel Neuer hat sich erstmals zum Rücktritt von Mesut Özil aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft geäußert und Verständnis für den Schritt gezeigt. "Es ist die Entscheidung jedes einzelnen Spielers. Die Gründe muss man für sich selbst suchen, und die hat er dann auch gefunden", sagte Neuer am Rande des Trainingslagers von Bayern München in Rottach-Egern: "Diese Entscheidung akzeptieren wir natürlich."

Aufgabe der Verantwortlichen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sei es nun, "die Mannschaft zu strukturieren und ihr wieder ein Gesicht zu verpassen", sagte Neuer. Es gehe für den 32 Jahre alten Torwart auch darum, "wieder die Spieler da zu haben, die auch wirklich stolz sind, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen und alles dafür geben, für das eigene Land zu spielen, damit man wieder in die Erfolgsspur kommt".

Ein Neustart beim entthronten Weltmeister ist für Neuer daher notwendig. "Fakt ist, dass einiges geändert werden muss", sagte er: "Trotzdem haben wir große Ziele auch in der Nationalmannschaft und wollen natürlich wieder ein anderes Gesicht zeigen."

Leverkusen/Leipzig - Das Thema Mesut Özil beschäftigt die Nationalmannschaft, das Umfeld und die Medien schon seit Wochen. Reinhard Grindel und Oliver Bierhoff haben in der Analyse der Weltmeisterschaft und des blamablen Ausscheidens sicherlich nicht alles richtig gemacht. Genau deswegen wurden die beiden Personen von zahlreichen Experten und Verantwortlichen kritisiert. Sogar Politiker mischten sich in die Diskussion ein. Doch wie sehen den Rücktritt von Mesut Özil eigentlich seine Mitspieler? Bisher war es ruhig. Jerome Boateng und Antonio Rüdiger waren zwei DFB-Stars, die in den Sozialen Medien - sehr zurückhaltend - reagierten. Nun wurden Julian Brandt und Timo Werner zu Özil befragt. Die beiden Youngster haben ihre Meinung kundgetan.

Werner, der bei allen drei Gruppenspielen in Russland beginnen durfte, hat sich in einem Interview mit dem kicker-Sportmagazin zur Causa Özil geäußert. „Seine Entscheidung, zurückzutreten, muss man respektieren. Bei den Gesprächen war ich nicht dabei und habe auch mit Mesut kaum über die Sache gesprochen. Insofern kann ich mir keine Meinung erlauben. Es ist schade, dass beide Parteien so auseinandergegangen sind“, so der Leipziger.

Ein anderes Talent ist Julian Brandt, der sich im Trainingslager in Zell am See für die kommende Saison fitmachen will. Der Leverkusener hat eine klarere Meinung zum Thema und drückt diese auch unmissverständlich aus „Mesut ist auf gar keinen Fall der Grund, warum wir ausgeschieden sind. Wir alle haben genug Fehler gemacht. Dazu zähle ich mich auch. Nur auf ihn einzudreschen ist falsch“. Der reflektierende Dribbler sucht die Fehler bei sich selbst und der Mannschaft. Er erwähnt sogar das Foto mit Recep Tayyip Erdogan und sagt: „Es hat uns nicht vom Wesentlichen abgehalten. Es war intern nicht Gesprächsthema. Das ist keine Schlussfolgerung, dass wir rausgeflogen sind.“

Mittlerweile hat fast jeder in und um den Sport, der Rang und Namen hat - oder sich zumindest wichtig einschätzt - seine Meinung abgeben. Oft wird dabei Özil nicht die Alleinschuld gegeben. DFB-Präsident Grindel wird ebenfalls heftig angegangen. Es wird spannend zu sehen sein, wann das Thema ein Ende nimmt. Nur die aktiven DFB-Stars halten sich bisher weitgehend zurück: Viele andere Nationalspieler haben sich (noch) gar nicht geäußert.

Und was macht Mesut Özil aktuell? Nach seinem Urlaub, in dem jeder Post und jedes Bild interpretiert wurde, ist er mit seinem Klub Arsenal London auf Singapur-Reise und geht wieder dem Fußball nach. Bei den Briten kann er sich voll und ganz auf den Vereinsfußball konzentrieren. Die Saison für die Gunners beginnt am 12. August mit einer Knallerpartie gegen Manchester City.

