Mit Neuzugang in Berlin: Schalke gegen Hertha BSC heute im Live-Ticker

Live-Ticker: Der FC Schalke 04 trifft in Berlin auf Hertha BSC. © Matthias Koch/Imago, Tim Rehbein/RHR-Foto, FC Schalke 04, Collage: Nicolas Luik/RUHR24

Der FC Schalke 04 reist zum Auswärtsspiel nach Berlin. Alle Informationen zum Duell mit Hertha BSC heute im Live-Ticker.

Gelsenkirchen/Berlin – Am Sonntag (23. Oktober, 17.30 Uhr) tritt der S04 zum Auswärtsspiel in Berlin an. RUHR24 berichtet heute im Live-Ticker vom Spiel Hertha BSC gegen Schalke 04.

Der bisherige Co-Trainer Matthias Kreutzer wird die Mannschaft interimsweise als Trainer aufs Feld führen. Er stellt einen Einsatz von Neuzugang Timothée Kolodziejczak in Aussicht.