Kimmich fehlte wegen Lobinger im Training – Nagelsmann: „Wenn ein Freund stirbt, ist das hart“

Von: Marius Epp

Julian Nagelsmann auf der Bayern-PK. © Frank Hoermann/Imago

Der FC Bayern ist nach dem PSG-Sieg wieder in der Bundesliga gefordert. Personell gibt es Fragezeichen. Die PK im Live-Ticker.

Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München | Samstag, 15.30 Uhr

- | Samstag, 15.30 Uhr Nagelsmann spricht über Lobinger-Tod : Kimmich fehlte deswegen im Training

spricht über : fehlte deswegen im Training Dieser Live-Ticker zur Pressekonferenz des FC Bayern (12.30 Uhr) wird laufend aktualisiert.

12.50 Uhr: Die Pressekonferenz ist beedet.

12.49 Uhr: Pavard ist im Rückspiel gegen PSG gesperrt. „Wir verlieren einen sehr guten Spieler, aber wir haben ja noch andere. Es gibt schon noch Optionen“, sagt Nagelsmann.

12.47 Uhr: Nagelsmann zum PSG-Rückspiel: „Wir können mehr Tore machen. Der Schlüssel im Rückspiel ist, viel den Ball zu haben und sie offensiv zu beschäftigen. Wir werden uns nicht hinten reinstellen, so viel kann ich verraten.“

12.46 Uhr: Nagelsmann zu Sadio Mané: „Er wird am Sonntag wieder mittrainieren. Er ist topfit, hat keine Probleme mehr. Rein theoretisch kann er nach einer Woche Mannschaftstraining wieder spielen.“

12.44 Uhr: Angstgegner? Nagelsmann zum Gladbach-Spiel: „Letztes Jahr haben wir keine guten Spiele gemacht gegen Gladbach. Auch da san mia mia, das ist glaube ich ein guter Slogan, mit dem wir da hinfahren sollten.“

Bayern-PK: Nagelsmann weicht bei 50+1-Frage aus

12.41 Uhr: Uli Hoeneß hat sich öffentlich gegen die 50+1-Regel ausgesprochen. Nagelsmann weicht aus. „Ich will mich nicht so viel dazu äußern, da eckt man leicht an. Wir müssen uns in Deutschland Gedanken machen, was die Wettbewerbsfähigkeit angeht. Die Vergleichbarkeit der Ligen ist nicht gegeben. Geld ist nicht alles, aber es erleichtert dir schon den Transfermarkt, das ist Fakt.“

12.40 Uhr: Nagelsmann zu Yann Sommer: „In Paris war er gut gefordert. Die Gegentore in der Bundesliga waren nicht leicht zu parieren. Er fügt sich gut ein.“

12.38 Uhr: Frohe Kunde: Noussair Mazraoui wird „am Mittwoch“ wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, wie Nagelsmann informiert.

12.37 Uhr: Dayot Upamecano hat im Abschlusstraining gefehlt, Nagelsmann gibt aber Entwarnung. „Er wird heute wieder ganz normal trainieren, da droht kein Ausfall.“ Bei Kimmich ebenfalls nicht, wie er anfügt.

Nagelsmann spricht über Lobinger-Tod: Kimmich fehlte deswegen im Training

12.34 Uhr: Der Bayern-Trainer äußert sich zum Tod von Tim Lobinger: „Eine traurige Nachricht. Ich kannte ihn jetzt nicht so gut. Ich habe ihn kennengelernt als sehr herzlichen und energiegeladenen Menschen. Er musste lange mit dieser beschissenen Krankheit kämpfen. Josh hat eine extrem enge Bindung zu ihm gehabt, deswegen hat er gestern gefehlt. Wenn ein Freund stirbt, ist das hart.“

12.33 Uhr: Nagelsmann hat Gespräche mit Kingsley Coman und Serge Gnabry geführt. „King ist noch ein Fragezeichen für morgen. Serge wird morgen spielen. Er hat zuletzt ein bisschen weniger gespielt. Das Gespräch war ganz normal. Er klatscht jetzt keinen Applaus, wenn er mitgeteilt bekommt, dass er nicht spielt. Aber er haut mir auch keinen auf die Nase.“

12.32 Uhr: Etwas verspätet startet die Pressekonferenz. Julian Nagelsmann ist da.

Update vom 17. Februar, 12.26 Uhr: Gleich geht‘s los mit der PK an der Säbener Straße! Julian Nagelsmann steht den Journalisten Rede und Antwort.

Erstmeldung vom 17. Februar: München – Der Sieg in Paris war wichtig – in der Bundesliga ist es aber weiter eng! Der FC Bayern darf sich keine Fehler erlauben, die Konkurrenz ist dem Rekordmeister dicht auf den Fersen. Am Samstag muss die Elf von Julian Nagelsmann beim Angstgegner Borussia Mönchengladbach ran.

Nur eines der letzten fünf Spiele gegen die Fohlen konnten die Münchner für sich entscheiden. Ob Nagelsmann aus dem Vollen schöpfen kann, ist noch unklar. Denn die Bayern haben vor dem Spiel im Borussia-Park drei Sorgenkinder.

FC Bayern muss nach Gladbach: Coman, Upamecano und Kimmich angeschlagen

Wie die Bild berichtet, stehen die Einsätze von Kingsley Coman, Dayot Upamecano und Joshua Kimmich auf der Kippe. Coman hatte sich im Spiel gegen Paris leicht verletzt und hoffte im Anschluss, dass er „nur ein paar Tage“ ausfallen wird. Der Franzose fehlte am Donnerstag im Training.

Nicht dabei waren auch Upamecano und Kimmich. Bei den beiden bestehe aber laut dem Bericht „große Hoffnung“, dass sie in Gladbach wieder dabei sind.

Video: Gladbach plant warmen Empfang für Sommer

FC Bayern: Sadio Mané steht kurz vor der Rückkehr ins Teamtraining

Zwei erfreuliche Nachrichten hat die Säbener Straße aber auch zu bieten: Sadio Mané steht kurz vor der Rückkehr ins Teamtraining, auch Noussair Mazraoui macht Fortschritte. Der Marokkaner trainierte zum ersten Mal nach seiner Herzbeutelentzündung wieder mit Ball.

Was hat Nagelsmann vor dem Gladbach-Spiel zu verkünden? Alle wichtigen Aussagen lesen Sie ab 12.30 Uhr hier im Live-Ticker. Vor ab holte Uli Hoeneß schon zum Rundumschlag aus. (epp)