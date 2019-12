Probleme mit dem Visum: Ex-Bundesliga-Profi sitzt in Abschiebehaft

In Österreich befindet sich ein früherer Bundesligaprofi in Abschiebehaft - obwohl der Stürmer immer noch als Spieler aktiv ist.

Mohamadou Idrissou spielte jahrelang in der Bundesliga.

Mit Kamerun spielte er zudem bei der WM 2010.

Nun befindet sich der 39-Jährige in Abschiebehaft.

Leoben/Österreich - Der frühere Fußball-Bundesligaprofi und WM-Teilnehmer Mohamadou Idrissou sitzt in Österreich in Abschiebehaft. Das bestätigte am Samstag der Obmann des österreichischen Viertligisten DSV Leoben, wo der 39-jährige Kameruner im Sommer angeheuert hatte. Zuvor hatte die „Kronen Zeitung“ berichtet.

Idrissou hätte bei dem Amateurverein spielen und nebenher einer Arbeit nachgehen sollen, sagte Clubchef Edi Lieber der dpa. Dafür hatte er auch schon ein Stellenangebot und eine Arbeitsbewilligung. Allerdings habe er kein Aufenthaltsvisum erhalten. Das habe mit einer Sache aus Idrissous Vergangenheit in Deutschland zu tun, sagte Lieber, ohne Details zu nennen.

Mohamadou Idrissou in Abschiebehaft: „Das muss mit seiner Vergangenheit zu tun haben“

„Das tut mir leid für ihn, er war so lange in Europa“, sagte Lieber. „Wir hatten so eine Freude - da bietet sich jemand an, der uns weiterbringen kann, und dann endet das so“. „Für das Visum braucht man eine Unbedenklichkeitserklärung. Offenbar hat er die nicht zusammengebracht", erklärte Lieber weiter. Von Vereinsseite habe man alles getan, was notwendig war: „Ich hatte die Arbeitsgenehmigung da. Aber das Visum ist Sache des Spielers. Und offenbar hat es da Probleme gegeben. Das muss mit seiner Vergangenheit zu tun haben."

+ Mo Idrissou (l.) im Dienste von Borussia Mönchengladbach, hier im Duell mit Ex-Bayern-Profi Daniel van Buyten. © picture alliance / dpa / Bernd Thissen

Idrissou absolvierte 139 Bundesligaspiele (27 Tore) für Hannover, Duisburg , Freiburg und Mönchengladbach. Er kam zudem in 164 Partien (68 Treffer) in der 2. Liga zum Einsatz. Vergangens Jahr kickte der 39-Jährige bereits in Österreich, beim FC Kufstein in der dritten Liga. Bei der WM 2010 lief Idrissou für Kamerun auf. Für die Lions Indomptables, die unbezähmbaren Löwen, bestritt der Stürmer insgesamt 39 Spiele (sechs Tore).

Der DSV Leoben spielt in der Landesliga Steiermark, der vierthöchsten Spielklasse des Landes. Größter Erfolg des unterklassigen Klubs ist das Erreichen des österreichischen Pokalfinales 1995. Im Endspiel des ÖFB-Cups unterlag Leoben damals Rapid Wien mit 0:1.

as/dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Roland Weihrauch