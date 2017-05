Monaco vor dem Titel - PSG mit Draxler und Trapp nur Vize

Saint-Étienne/Monaco - Die Sensation ist nun so gut wie sicher: Die millionenschwere Startruppe von Paris St. Germain hat in Frankreich den Meistertitel wohl verpasst.

Fußball-Weltmeister Julian Draxler und Torhüter Kevin Trapp haben den Meistertitel in Frankreich mit Paris St. Germain so gut wie sicher verpasst. Trotz eines 5:0 (2:0) bei AS Saint-Étienne am 37. Spieltag der Ligue 1 kann der Meister der vergangenen vier Jahre den Tabellenführer AS Monaco nur noch theoretisch einholen. Edinson Cavani (2./72.) mit seinen Saisontoren 34 bzw. 35, der Brasilianer Lucas Moura (38./87.) und Draxler (90.) sorgten mit ihren Treffern für den Sieg.

Monaco hat vor dem letzten Spieltag drei Punkte Vorsprung und die um 17 Treffer bessere Tordifferenz. Der Champions-League-Halbfinalist gewann am Sonntagabend 4:0 (1:0) gegen den OSC Lille.

Für den Klub aus dem Fürstentum wäre es der erste Meistertitel seit dem Jahr 2000. PSG hat am 27. Mai im Finale gegen SCO Angers zumindest noch die Chance auf den erneuten Pokalsieg.

