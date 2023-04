Pep muss sich nicht fürchten: Nächster Bayern-Dämpfer gegen Hoffenheim

Von: Marius Epp

Der FC Bayern kommt gegen Hoffenheim nicht über ein Remis hinaus. © IMAGO/Eduard Martin

Der FC Bayern rollt den grünen Teppich in der Allianz Arena für die TSG Hoffenheim aus. Die Münchner müssen ohne Choupo-Moting und Mané auskommen. Der Live-Ticker.

FC Bayern München – TSG 1899 Hoffenheim 1:1 (1:0)

Aufstellung FC Bayern Sommer - Pavard, de Ligt, Upamecano, Cancelo - Kimmich, Goretzka (59. Musiala)- Coman (59. Davies), Müller, Sané (59. Tel)- Gnabry Aufstellung TSG Hoffenheim Baumann - Kabak (62. N'soki), Brooks, Akpoguma - Kaderabek, Geiger, Stiller (62. Becker), Baumgartner, Angelino - Bebou, Kramaric Tore 1:0 Pavard (17.), 1:1 Kramaric (71.)

So muss sich Manchester City am Mittwoch nicht vor dem FC Bayern fürchten: Der Rekordmeister muss sich nach einem über weite Strecken müden Auftritt mit einem Unentschieden gegen die TSG Hoffenheim begnügen. Zu spät startete die Tuchel-Elf eine Schluss-Offensive – keiner der Offensivspieler scheint momentan in der Lage zu sein, ein Tor zu schießen.

Serge Gnabry vergibt die zwei besten Chancen für die Münchner. Glück für die Bayern: Auch Borussia Dortmund verpasst einen Sieg gegen den VfB Stuttgart. Der BVB kassierte in der siebten Minute der Nachspielzeit in Überzahl den 3:3-Ausgleich. Die Tabellenführung bleibt also trotzdem in München.

SCHLUSSPFIFF! Der FC Bayern kommt nicht über ein Remis gegen die TSG Hoffenheim hinaus.

90.+5: Nochmal Ecke für Bayern. Doch die bringt nichts ein – das war‘s! Der FC Bayern lässt zwei Punkte im Meisterschaftskampf liegen.

90.+4: Noch eine Minute hat der FC Bayern Zeit, um den nächsten Rückschlag abzuwenden. Hoffenheim kämpft um einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.

90. Minute: Kimmich hat nochmal eine zündende Idee und steckt durch auf Gnabry! Doch der Nationalspieler rutscht freistehend vor Baumann aus und scheitert kläglich – anders kann man es nicht ausdrücken.

90. Miunte: Ecke um Ecke für den FC Bayern, doch Hoffenheim steht sicher.

89. Minute: Dauerdruck jetzt von den Bayern. Oliver Kahn hat sich von seinem Sitz erhoben und tigert verzweifelt über die Tribüne. Geht da noch was?

88. Minute: Gnabry hat nochmal eine gute Chance, der Ball rutscht ihm nach einem starken Schlenker aber vom linken Schlappen.

86. Minute: Hoffenheim verteidigt das Remis jetzt aufopferungsvoll. Die Bayern kommen nicht durch und werden immer wieder geblockt. Wird das der nächste Rückschlag für Tuchel? Die Zeit läuft gegen die Bayern.

84. Minute: Müller plötzlich blank, er legt rüber auf Tel, der freie Schussbahn hat – doch Baumann ist auf dem Posten.

82. Minute: Die Bayern lassen sich nicht hängen, kommen aber auch nicht zu klaren Torchancen. Tel spielt vorne auf der Neun, müht sich, kommt aber nicht zu Abschlüssen. Gravenberch ist jetzt auch drin. Volle Schlussoffensive, um den nächsten empfindlichen Dämpfer für die Bayern zu verhindern.

80. Minute: Kramaric und Bebou haben plötzlich eine Zwei-gegen-Eins-Situation, doch spielen es alles andere als gut aus. Upamecano kann klären.

Thomas Tuchel und seine Bayern haben mit Hoffenheim alle Hände voll zu tun. © Ulmer/Imago

76. Minute: 15 Minuten vor Spielende steht ein Remis – natürlich ungenügend für die Ansprüche der Bayern. Jetzt braucht die Tuchel-Elf einen Sturmlauf bis zum Ende. Tel bringt eine Flanke gefährlich rein, doch Davies verpasst den Ball um Haaresbreite.

74. Minute: Tor für die Bayern, Pavard trifft nach einer perfekten Musiala-Flanke! Doch Dankert pfeift den Treffer ab, Pavard stand im Abseits. Nichts wird es mit dem direkten Bayern-Konter.

Kramaric überwindet Sommer mit edlem Freistoß: Hoffenheim gleich aus

71. Minute: TOOOOOOOOOOOOR für die TSG Hoffenheim! Kramaric versenkt einen Freistoß direkt! Sommer ist noch dran, kann den Ball aber nur an den Innenpfosten lenken, von wo der Ball ins Tor kullert. Die Gäste belohnen sich für eine klare Leistungssteigerung in Halbzeit zwei.

68. Minute: Plötzlich die große Chance für die TSG! Geiger tankt sich auf außen durch und legt den Ball flach in die Mitte, wo sich Bebou und Kramaric gegenseitig behindern. Ansonsten hätte die Kugel ziemlich sicher im Netz gezappelt.

67. Minute: Tolle Kombination über Tel und Müller, Gnabry zieht ab – ein Bein in Blau ist aber dazwischen. Die Münchner nähern sich dem 2:0.

65. Minute: Cancelo! Starker Versuch des Portugiesen, da muss Baumann ganz tief abtauchen. Super Parade des Keepers. Die Bayern werden wieder besser.

64. Minute: Musiala fügt sich gleich mit einer starken Drehung ein und schickt Tel in den Lauf. Der Youngster holt eine Ecke raus, die aber nichts einbringt.

61. Minute: Nsoki und Becker kommen bei der TSG für Stiller und Kabak.

59. Minute: Hoffenheim macht Druck: Bebou narrt Upamecano, doch Cancelo fängt die Hereingabe ab. Sané, Goretzka und Coman gehen raus, Tel, Musiala und Davies kommen rein.

58. Minute: Tuchel sieht zurecht Handlungsbedarf: Dreifachwechsel beim FC Bayern. Tel, Musiala und Davies stehen bereit und werden reinkommen.

56. Minute: Sommer faustet eine Flanke direkt in die Beine von Ex-Münchner Angelo Stiller. Der legt den Ball knapp neben das verwaiste Bayern-Tor, hatte aber auch mächtig Druck.

55. Minute: Die Bayern leben gefährlich, denn es steht nur 1:0. Kaderabek zeigt, warum: Der Tscheche kommt am zweiten Pfosten unverhofft an den Ball und kann ihn nicht aufs Tor bringen. Da war mehr drin für die TSG.

53. Minute: Sommern steht wieder. Kurz darauf tut sich für Coman eine Lücke auf, der Franzose schickt Sané – Akpuoguma weiß aber, dass der sich den Ball auf den Linken legen will und blockt.

50. Minute: Hoffenheim wird zum ersten Mal gefährlich: Flanke Angelino, Sommer kann den Ball nicht festhalten, weil Kramaric ihn abräutmt. Dankert pfeift Freistoß Bayern, Sommer hat Schmerzen. Muss Sven Ulreich ran?

49. Minute: Gnabry bedient Sané, der schließt ab – einen Meter daneben. Zumindest kommen die Bayern jetzt besser zu Abschlüssen.

48. Minute: Die ersten Minuten in der zweiten Halbzeit sind ähnlich zäh als im ersten Durchgang. Coman prüft Baumann mit einem Abschluss, der TSG-Schlussmann hält.

ANPFIFF! Die zweite Halbzeit läuft. Keine Wechsel auf beiden Seiten.

Halbzeit – Ein müder Auftritt des FC Bayern, der sich heute zumindest äußerst effektiv zeigt und die einzige Torchance des Spiels zur 1:0-Führung nutzt. Die TSG Hoffenheim bleibt offensiv völlig blass. Auch bei den Münchnern gelingt im Spiel nach vorne nicht viel. Frust von der Seele schießen, sieht anders aus. Steigert sich Hoffenheim nicht, wird es wohl zum Sieg reichen. Eigentlich wollte die Tuchel-Elf Selbstvertrauen für das Rückspiel gegen Manchester tanken. Gelingt das in der zweiten Hälfte noch?

HALBZEIT! Dankert pfeift pünktlich zur Pause.

42. Minute: Bester Mann auf dem Platz: Joao Cancelo. Der Leihspieler von Manchester City zeigt offensiv wie defensiv eine blitzsaubere Leistung. Da die restlichen 21 Spieler auf dem Platz nicht ganz so gut aufgelegt sind, plätschert das Spiel etwas vor sich hin.

40. Minute: Guter Doppelpass zwischen Kimmich und Cancelo, der Portugiese sucht Müller am zweiten Pfosten – doch der kommt ganz knapp nicht dran.

35. Minute: Müller windet sich um Angelino im Strafraum, wird dann leicht gehalten und fällt. Der Kapitän reklamiert, insgesamt aber wohl zu wenig für einen Elfmeter.

Müder Bayern-Kick in der ersten Halbzeit: Offensive lahmt

33. Minute: Immer mehr leichte Abspielfehler schleichen sich jetzt bei den Bayern ein, auch Hoffenheim ist oft unpräzise. Das Ergebnis: Ein recht zerfahrenes Spiel, das schwer zu greifen ist.

30. Minute: Beiden Mannschaften fehlt es ein wenig am absoluten Zug zum Tor. Müller hat eine Chance nach einer Ecke, sein Kopfball geht aber drüber.

27. Minute: Sommer passt einen Ball ins Seitenaus – nicht dramatisch, solche Aktionen kennt man von Manuel Neuer eigentlich nicht. In der Hinsicht ist der Bayern-Fan wohl ganz schön verwöhnt.

25. Minute: Hinten steht der FC Bayern bisher sicher. Bis auf einen Aussetzer von Goretzka bieten die Münchner den Gästen noch nicht viel an.

21. Minute: Das Tor hat den Bayern sichtlich gut getan. Die Kombinationen laufen etwas flüssiger, wenn auch noch nicht perfekt. Ein Sturmlauf ist es immer noch nicht. Aber Tuchel dürfte halbwegs zufrieden mit seiner Mannschaft sein.

Pavard erstochert sich Bayern-Führung: Franzose trifft

17. Minute: TOOOOOOOOOOOOOR für den FC Bayern! Benjamin Pavard bringt die Münchner in Führung! Ein missglückter Schuss von Coman wird zur perfekten Vorlage für Pavard, der den Ball gedankenschnell ins Tor und durch die Beine von Baumann stochert.

15. Minute: Goretzka leistet sich einen gefährlichen Ballverlust im Mittelfeld, der schnelle Bebou marschiert auf Sommers Kasten zu. Doch dann verpasst er den Zeitpunkt für das Abspiel auf Kramaric. Cancelo ist zur Stelle.

12. Minute: Cancelo zieht nach innen und versucht es aus der zweiten Reihe – sein Schuss wird aber geblockt.

9. Minute: Das Aufbauspiel des FC Bayern ist noch etwas schwerfällig, die Hoffenheimer stellen die Räume klug zu. Müller hat nach einer guten Kimmich-Ablage die Chance, abzuziehen – sucht aber wie so oft lieber den besser postierten Nebenmann. Doch der existiert in dem Fall nicht, Chance vertan.

FC Bayern - Hoffenheim: Pavard schießt knapp drüber

5. Minute: Pavard! Der Franzose sorgt für den ersten Torschuss – und so ungefährlich war der gar nicht. Knapp drüber, ein erstes Raunen geht durch die Arena.

4. Minute: Hoffenheim erspielt sich die erste Ecke, für die Bayern aber noch kein Problem.

2. Minute: Die Münchner bauen ruhig auf, viel läuft über Upamecano, der Sicherheit nach seinem Patzer in Manchester gewinnen soll. Cancelo liefert ein erstes gefälliges Dribbling über links.

ANPFIFF! Das Spiel ist im Gange. Welches Gesicht zeigt der FC Bayern heute?

Update, 15.23 Uhr: Die Allianz Arena ist gut gefüllt, gleich rollt der Ball! Verteidigt der FC Bayern heute die Tabellenführung? Hauptkonkurrent Borussia Dortmund trifft parallel auf den VfB Stuttgart.

Update vom 15. April, 15.07 Uhr: Die Spannung steigt! Thomas Tuchel musste vor dem Spiel bei Sky Rede und Antwort stehen. Warum sitzt Musiala nur auf der Bank? „Er kommt aus einer Muskelverletzung. Er ist noch nicht einhundert Prozent regeneriert. Ich will ihn am Ende auf dem Feld haben, 90 Minuten sind zu viel“, erklärt der Bayern-Trainer seine Entscheidung.

Update vom 15. April, 14.52 Uhr: In der Bundesliga hat Thomas Tuchel bisher noch eine weiße Weste, beide Spiele gegen Dortmund und Freiburg hat er gewonnen. Folgt heute der dritte Sieg? Zuhause haben die Bayern die letzten vier Spiele gewonnen. Schiedsrichter der Partie ist Bastian Dankert. In einer guten halben Stunde ist Anpfiff!

FC Bayern – TSG Hoffenheim: Tuchel setzt Musiala auf die Bank

Update vom 15. April, 14.22 Uhr: Der FC Bayern hat soeben seine Aufstellung veröffentlicht. Jamal Musiala sitzt nur auf der Bank, Dayot Upamecano bekommt nach seinem Katastrophen-Auftritt in Manchester die Chance auf Wiedergutmachung.

Im Sturmzentrum wird wohl wieder Serge Gnabry auflaufen, hinter ihm wirbeln Thomas Müller, Leroy Sané und Kingsley Coman. Joao Cancelo wird wohl die linke Abwehrseite beackern, Benjamin Pavard darf rechts ran. Alphonso Davies sitzt nur auf der Bank.

FC Bayern gegen Hoffenheim: Die Offensive klemmt

Erstmeldung vom 15. April: München – Die Pleite gegen Manchester City sitzt beim FC Bayern noch tief. Durch das 0:3 im Hinspiel droht den Münchnern der zweite Titel innerhalb kürzester Zeit flöten zu gehen. Umso wichtiger, dass in der Bundesliga nichts mehr anbrennt.

Patzer, wie der von Dayot Upamecano unter der Woche gegen die Engländer, sind gegen die TSG Hoffenheim verboten. Herzlich erwünscht sind dagegen Tore, die in den letzten Spielen eher Mangelware waren. Der normalerweise gefürchtete Angriffsmotor des FC Bayern – er stottert.

Mané suspendiert, Choupo-Moting verletzt: Findet die Tuchel-Elf ohne Stürmer wieder in die Spur?

Das hängt sicherlich auch mit dem Ausfall von Eric Maxim Choupo-Moting zusammen, der in der bisherigen Saison so zuverlässig genetzt hatte. Am Freitag musste der Deutsch-Kameruner das Training abbrechen. Thomas Tuchel sprach zuletzt von einer „Reaktion im Knie“, die offensichtlich auch für das Spiel gegen Hoffenheim nicht beseitigt werden konnte.

Vertreten kann ihn auch Sadio Mané nicht, das hat sich der Senegalese aber selbst zuzuschreiben. Seine Disziplinlosigkeit unter der Woche in Manchester kostete ihn eine saftige Geldstrafe und eine Suspendierung für das Spiel gegen die Kraichgauer.

Chance auf Wiedergutmachung? Upamecano beim FC Bayern im Fokus

Im Fokus steht dagegen Dayot Upamecano, der einen maßgeblichen Anteil an der Höhe der Niederlage bei Manchester City hatte. „Er braucht natürlich Aufbauarbeit. Er weiß selbst, dass er Fehler gemacht hat. Wir sind bitterböse dafür bestraft worden“, sagte Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz.

Rund eine Stunde vor dem Spiel wird sich bei der Aufstellung zeigen, ob Tuchel ihm eine Chance auf Wiedergutmachung gibt. Das Spiel gegen die Hoffenheimer begleiten wir hier im Live-Ticker. (epp)